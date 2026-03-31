আত্মপ্রকাশে গোল রায়ানের, হংকংকে হারিয়ে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার শেষ করল ভারত

আত্মপ্রকাশে গোল রায়ানের, হংকংকে হারিয়ে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার শেষ করল ভারত
রায়ানের পাশাপাশি স্কোরশিটে নাম তুললেন আকাশ মিশ্র ৷ হংকংকে 2-1 গোলে হারাল ভারত ৷
Published : March 31, 2026 at 9:04 PM IST
কোচি, 31 মার্চ: গতবছর জুনে এই হংকংয়ের কাছে হারের সঙ্গেই 2027 এশিয়ান কাপে খেলার স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারতের ৷ তারপরেই ভারতীয় দলের ম্য়ানেজার হিসেবেও দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন মানোলো মার্কুয়েজ ৷ প্রায় দশমাস বাদে সেই হংকংয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের ফিরতি লেগ খেলল ভারত ৷ মহাদেশীয় প্রতিযোগিতার মূলপর্বে যাওয়ার আশা আগেই শেষ হয়েছিল দু'দলেরই ৷ ফলত কোচিতে মঙ্গলবার ভারত বনাম হংকং ছিল স্রেফ নিয়মরক্ষার ৷ কিন্তু নিয়মরক্ষার সেই ম্য়াচে প্রাণ আনলেন রায়ান উইলিয়ামস ৷
হংকংয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের হয়ে আত্মপ্রকাশে গোল করলেন রায়ান ৷ গত নভেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 23 জনের ভারতীয় দলে প্রথমবার প্রাক্তন অজি ফুটবলারকে রেখেছিলেন খালিদ জামিল ৷ কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে ভারতের হয়ে সেই ম্য়াচে বেঙ্গালুরু এফসি ফুটবলারের অভিষেক হয়নি অস্ট্রেলিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্রয়োজনীয় এনওসি (NOC) না-দেওয়ায় ৷ কিন্তু পরবর্তীতে ভারতের হয়ে খেলার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র চলে আসে রায়ানের ৷ বর্তমানে ভারতের নাগরিকত্বও পেয়ে গিয়েছেন পারথে জন্ম নেওয়া এই ফুটবলার ৷ ফলত মঙ্গলবার রায়ানের অভিষেকের অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা ৷
অনুরাগীদের নিরাশ করলেন না 2023 সালে ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে আসা রায়ান ৷ যিনি 2014 সালে আরাতা ইজুমির পর ভারতের হয়ে খেলা প্রথম ন্য়াচারালাইজড ফুটবলার ৷ মা ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ায়া নীল জার্সি পরার সুযোগ পেয়েছেন রায়ান ৷ সে যাইহোক এদিন কোচিতে ম্য়াচের চতুর্থ মিনিটেই ভারতের হয়ে অভিষেক ম্য়াচে গোলের নজির গড়ে ফেলেন তিনি ৷ প্রতি-আক্রমণে মনবীর সিং'য়ের পাস ধরে ভারতকে এগিয়ে দেন তিনি ৷
INDIA, MEET YOUR NEW NO.10 😍
RYAN WILLIAMS 🇮🇳 🔥
খালিদ জামিলের দলে 10 নম্বর জার্সিতে অভিষেক হল রায়ানের ৷ আত্মপ্রকাশে গোল করে কোচের আস্থার মর্যাদা দিলেন রায়ান ৷ 2019 সালে অস্ট্রেলিয়ার সিনিয়র দলের হয়ে কেরিয়ারে একটি ম্যাচই খেলেছিলেন তিনি ৷ 2023 সালে বেঙ্গালুরু এফসি'তে যোগ দেওয়া ফুটবলার এখনও পর্যন্ত ক্লাবের হয়ে 52 ম্য়াচে 14টি গোল করেছেন ৷
রায়ানের পাশাপাশি কোচিতে এদিন গোল করলেন আকাশ মিশ্র ৷ ফলস্বরূপ নিয়মরক্ষার ম্য়াচে 2-1 গোলে জিতে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ করল ভারতীয় দল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 50 মিনিটে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মুম্বই সিটি এফসি'র আকাশ ৷ এরপর 65 মিনিটে হংকং একটি গোল শোধ করলেও বাকি সময়টা আর দ্বিতীয় ভুল করেনি ভারতীয় রক্ষণ ৷ এই জয় এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে ভারতের একমাত্র জয়ও বটে ৷