শ্রীলঙ্কা সফরের দলঘোষণার দিন ভারতের সহকারি কোচের পদ ছাড়লেন দুশখাতে
দু'বছর দায়িত্ব সামলানোর পর চাকরি থেকে সরে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ডাচ অলরাউন্ডার ৷
Published : July 28, 2026 at 7:42 PM IST
মুম্বই, 28 জুলাই: আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে দু'ম্য়াচের টেস্ট সিরিজের জন্য দলঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ আর সেইদিনই ভারতীয় দলের সহকারি কোচের পদ ছাড়লেন রায়ান টেন দুশখাতে ৷ ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী বিলেত সফরে থাকাকালীনই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড'কে চুক্তি পুনর্নবীকরন না-করার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীরের সহকারি ৷ দু'বছর দায়িত্ব সামলানোর পর ভারতীয় দলের সহকারি কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নিলেন প্রাক্তন এই ডাচ ক্রিকেটার ৷
ক্রিকইনফো'র রিপোর্টে প্রকাশ সব ঠিক থাকলে ফের কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচিং স্টাফে জুড়ছেন দুশখাতে ৷ সেখানে অভিষেক নায়ারের সঙ্গে রি-ইউনিয়ন হবে তাঁর ৷ উল্লেখ্য, ক্রিকেটার হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জোড়া আইপিএল জয়ী দলের সদস্য ছিলেন দুশখাতে ৷ তখন থেকেই গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ৷ 2024 টি-20 বিশ্বজয় পরবর্তী সময় ভারতীয় দলের দায়িত্বগ্রহণের সময় দুশখাতে তাঁর সহকারি করে এনেছিলেন গম্ভীরই ৷ 2022 সালে কেকেআরের ফিল্ডিং কোচ হিসেবে ফ্র্য়াঞ্চাইজিতে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর ৷
2024 সালে গম্ভীরের মেন্টরশিপে তৃতীয়বার খেতাব জয় পর্যন্ত কেকেআরের কোচিং স্টাফে জুড়ে ছিলেন প্রাক্তন ডাচ তারকা ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো 2026 সালের 10 জুন পর্যন্ত দুশখাতে বিসিসিআই'য়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ৷ পরবর্তীতে অবশ্য ইংল্যান্ড সফর পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন তিনি ৷ ইন্ডিয়া ট্যুডে'র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে 2027 সাল পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা গ্রহণ করেননি দুশখাতে ৷ এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন বলে রিপোর্টে প্রকাশ ৷ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চেয়েই বিসিসিআই'য়ের প্রস্তাব নাকচ করেছেন দুশখাতে ৷ তাঁর সঙ্গেই মেয়াদ শেষ হয়েছে ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপেরও ৷
Assistant Ryan Ten Doeshchate's two year contract with Indian men's team ended on June 10. Fielding coach T Dilip, who was given a one year extension also had his contract end on June 8. They continued till the end of India's tour of United Kingdom. However the BCCI is not giving… pic.twitter.com/RDVDkkFBNd— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
গম্ভীরের সহকারি হিসেবে সাদা-বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে সাফল্য এনে দিয়েছেন দুশখাতে ৷ যার মধ্যে 2025 এশিয়া কাপ এবং 2026 টি-20 বিশ্বকাপ জয় অন্যতম ৷ যদিও লাল-বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলের লাগাতার ব্যর্থতায় গম্ভীরের পাশাপাশি তাঁর দায়ভার পুরোপুরি এড়ানো যায় না ৷ যা বেশ চাপে রেখেছিল প্রাক্তন ডাচ অলরাউন্ডারকে ৷
এখন দেখার দুশখাতে সরে যাওয়ায় আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের আগে গম্ভীরের সহাকারি কে নিযুক্ত হন ৷ এ বিষয়ে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, দু-তিনটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ দ্বীপরাষ্ট্রে টেস্ট সিরিজের পাশাপাশি টি-20 ও ওডিআই সিরিজও রয়েছে ৷ মঙ্গলবার টেস্ট সিরিজের জন্য 15 সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বোর্ড ৷ প্রথমবারের জন্য দলে সুযোগ পেয়েছেন মধ্যপ্রদেশের অলরাউন্ডার সারাংশ জৈন ৷