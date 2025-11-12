জুরেল-পন্তকে রেখে ইডেনে দলগঠনের ভাবনায় ভারত, জায়গা হচ্ছে না নীতীশের

জুরেল-পন্তকে রেখে ইডেনে দলগঠনের ভাবনায় ভারত, জায়গা হচ্ছে না নীতীশের
ইডেন টেস্টেের 48 ঘণ্টা আগে সাংবাদিক সম্মেলনে দলগঠনের আভাস দিলেন সহকারী কোচ রায়ান দুশখাতে ৷
কলকাতা, 12 নভেম্বর: চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দস্তানা হাতে উইকেটের পিছনে কি দাঁড়াচ্ছেন ঋষভ পন্ত ? ইডেন টেস্টের 48 ঘণ্টা আগে সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য এব্য়াপারে ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন রায়ান টেন দুশখাতে ৷ জানিয়ে দিলেন ধ্রুব জুরেল এবং ঋষভ পন্ত একসঙ্গে ইডেন টেস্টে না-খেললে অবাক হবেন তিনি ৷
জুরেল নাকি পন্ত ? নাকি দু'জনেই ? এই বিষয়ে ধোঁয়াশা রেখে দলগঠন প্রসঙ্গে গম্ভীরের ডেপুটি বলেন, "ওয়াশিংটন (সুন্দর), অক্ষর (প্য়াটেল), (রবীন্দ্র) জাদেজাকে খেলানো মানে তিনজন ব্যাটারকেও পেয়ে যাব আমরা ৷ ফলে অনেক বেশি বিকল্প আমাদের হাতে থাকবে ৷ তবে ধ্রুব ও ঋষভকে একসঙ্গে না-খেলানো হলে আমি নিজেই অবাক হব ৷"
এদিকে বরাবরের মত চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ ৷ গত দু'দিন ধরে বিস্তর কাঁটাছেড়া এবং কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায়ের সঙ্গে আলোচনা করে বাইশ গজের সুলুকসন্ধান পেতে চাইছে ভারতীয় দল ৷ তবে প্রাথমিক বিশ্লেষণের পরে রায়ান টেন দুশখাতের ধারণা, এই পিচে প্রথমদিকে ব্যাটাররা সাহায্য পাবেন ৷ পরে স্পিনাররাই 'খেল' দেখাবেন ৷ অর্থাৎ, গম্ভীরের সহকারীর মতে, ভালো উইকেটের চরিত্র যেমন হয় ইডেনের পিচও তেমনই হতে চলেছে ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে কেশব মহারাজ, সেনুরান মুথুস্বামী ও সিমন হারমারের মতো স্পিনাররা রয়েছেন ৷ এদের মধ্যে প্রথম দু'জন বাঁ-হাতি ৷ সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ভালো পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন ৷ সেটা মাথায় রেখেই দলগঠনে সতর্ক ভারত ৷
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে নিজের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরির পর বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অব এক্সেলেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকা-এ দলের বিরুদ্ধেও চোখধাঁধানো পারফর্ম করেছেন জুরেল ৷ দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে জুরেল 132* ও 127* করে নজর কেড়েছেন ৷ তাই পন্ত ফিরলেও জুরেলের দলে থাকা নিয়ে কোনও সংশয় নেই বলে জানালেন দুশখাতে ৷ তাঁর কথায়, "এই টেস্টে ওকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয় ৷ গত ছ'মাসে ধ্রুব জুরেলের পারফরম্যান্স অসাধারণ ৷ বেঙ্গালুরুতে টানা দু'টি শতরান করেছে ৷ তাই এই টেস্টে ও খেলবেই ৷" জুরেল নিশ্চিত হলেও অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি প্রথম টেস্টে নাও খেলতে পারেন ৷
এ বিষয়ে গম্ভীরের সহকারী বলেন, "কৌশলই প্রথম বিষয় ৷ ম্যাচ জেতার পরিকল্পনাই প্রাধান্য পাবে ৷ নীতীশের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান একই আছে ৷ অস্ট্রেলিয়ায় ও খুব একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। সিরিজের গুরুত্ব আর পরিস্থিতি বিচার করে মনে হয়, ও হয়তো ইডেন টেস্টে দলে থাকছে না ৷"