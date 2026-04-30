রিকেলটনের রেকর্ড সেঞ্চুরি ম্লান করে আইপিএলে শততম জয় সানরাইজার্সের

রিকেলটনের রেকর্ড সেঞ্চুরি ম্লান করে আইপিএলে শততম জয় সানরাইজার্সের
44 বলে এদিন শতরান পূর্ণ করেন রায়ান রিকেলটন ৷ যা মুম্বই ব্যাটার হিসেবে আইপিএলে দ্রুততম ৷
Published : April 30, 2026 at 1:00 AM IST
মুম্বই, 30 এপ্রিল: কব্জির চোটে কুইন্টন ডি'কক শেষ মুহূর্তে ছিটকে যাওয়ায় পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা সুযোগ এসে গিয়েছিল তাঁর কাছে ৷ যার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন রায়ান রিকেলটন ৷ আটদিন আগে গড়া তিলক বর্মার নজির ভেঙে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন হয়ে গেলেন প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ এই নজিরে রিকেলটন ছাপিয়ে গেলেন কিংবদন্তি সনথ জয়সূর্যকেও ৷ কিন্তু দিনের শেষে দর পেল না তাঁর সেই রেকর্ড সেঞ্চুরি ৷
কারণ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দেওয়া 244 রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করে বুধবার চলতি আইপিএলে টানা পঞ্চম জয়টি ছিনিয়ে নিল অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তাদের শততম জয় ৷ ব্যাট হাতে সেই জয়ের নায়ক ট্রাভিস হেড, হেনরিক ক্লাসেনরা ৷ এই জয় আইপিএলে সানরাইজার্সের দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয়ের নজিরও বটে ৷ আট বল বাকি থাকতে এদিন ছয় উইকেটে জয় তুলে নিল সানরাইজার্স ৷
রোহিত শর্মা ম্যাচ ফিট নন এখনও ৷ তার উপর আবার ডি'ককের চোট ৷ সবমিলিয়ে টস জিতে এদিন ঘরের মাঠে প্রথম ব্যাট করা মুম্বই ওপেনিংয়ে আনকোরা জুটিকে নামিয়ে দেয় ৷ যদিও তা বিফলে যায়নি ৷ সাত ওভারে 93 রান তুলে 22 বলে 46 করে আউট হন উইল জ্যাকস ৷ ইংরেজ অলরাউন্ডার এদিন চলতি আইপিএলে তাঁর প্রথম ম্যাচটি খেলতে নামেন ৷ এরপর বাকি সময়টা মুম্বই ব্যাটিংয়ে শুধুই রিকেলটন ৷ 23 বলে আইপিএলের পঞ্চম হাফসেঞ্চুরিকে পরবর্তীতে সেঞ্চুরির রূপ দেন প্রোটিয়া স্টাম্পার-ব্যাটার ৷
মুম্বই ব্যাটার হিসেবে জয়সূর্য ও তিলকের নজির টপকে 44 বলে দ্রুততম শতরানের নজির গড়েন তিনি ৷ যা আইপিএলে তাঁর পয়লা নম্বর ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ মুম্বই ব্যাটার হিসেবে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের নজিরেও এদিন জয়সূর্যকে টপকে যান রিকেলটন ৷ শ্রীলঙ্কা কিংবদন্তির 114 রানের রেকর্ড টপকে 55 বলে 123 রানে অপরাজিত থাকেন রিকেলটন ৷ মারেন 10টি চার ও আটটি ছক্কা ৷ 15 বলে ঝোড়ো 31 রান করেন হার্দিকও ৷ 20 ওভারে পাঁচ উইকেটে 243 রান তোলে মুম্বই ৷
সানরাইজার্স বোলারদের সামগ্রিক ব্যর্থতার মাঝে উজ্জ্বল ঈশান মালিঙ্গা চার ওভারে 29 রান দিয়ে নেন এক উইকেট ৷ জোড়া উইকেট নিলেও চার ওভারে 54 রান দেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ তিন ওভারে 50 রান খরচ করেন হর্ষ দুবে ৷ চার ওভারে 39 রান দিয়ে উইকেটহীন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ৷
জবাবে অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেডের 129 রানের ওপেনিং জুটি অর্ধেক কাজ সেরে দেয় সানরাইজার্সের ৷ প্রথমজন 24 বলে 45 রানে ফিরলেও দ্বিতীয়জন বিস্ফোরক হাফসেঞ্চুরি করেন ৷ চারটি চার, আটটি ছ'য়ে 30 বলে 76 রান করেন হেড ৷ তবে ব্যর্থ ঈশান কিষাণ (0) ৷ বিনা উইকেটে 129 থেকে আচমকা 133/3 হয়ে যায় অতিথি দল ৷ তবে চতুর্থ উইকেটে হেনরিক ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডি জুটি দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷
নীতীশ 17 বলে 21 করে ফিরলেও থামানো যায়নি ক্লাসেনকে ৷ 22 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন টুর্নামেন্টে দারুণ ছন্দে থাকা প্রোটিয়া ব্যাটার ৷ শেষ পর্যন্ত 30 বলে 65 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ক্লাসেন ৷ 10 বলে 30 রানে নটআউট থাকেন সলিল অরোরা ৷ 18.4 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 249 রান তুলে দেয় সানরাইজার্স ৷
চার ওভারে 54 রান দেন জসপ্রীত বুমরা ৷ এই ছবিই বলে দেয় কতোটা অসহায় এদিন ছিলেন মুম্বই বোলাররা ৷ দু'টি উইকেট নিলেও চার ওভারে 51 রান দেন আফগান স্পিনার আল্লাহ গজনফার ৷ টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে 12 পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল এসআরএইচ ৷ অন্যদিকে ষষ্ঠ হারে লিগ টেবলে নয়েই রইল 'পল্টন'রা ৷