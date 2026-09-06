ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জয়, স্বপ্নের ফর্ম ধরে রেখে ইতিহাসে পাথিরাগে

ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জয়, স্বপ্নের ফর্ম ধরে রেখে ইতিহাসে পাথিরাগে
দ্বীপরাষ্ট্রের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জিতলেন রুমেশ পাথিরাগে ৷ খেতাব জয়ের পথে বর্শা ছুড়লেন 89.07 মিটার ৷
Published : September 6, 2026 at 10:13 AM IST
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 6 সেপ্টেম্বর: গত মাসের শুরুতে নীরজ চোপড়াকে পিছনে ফেলে সোনা জিতে নিয়েছিলেন কমওয়েলথ গেমসে ৷ সাড়ে সাত দশক প্রতীক্ষার পর কমনওয়েলথ অ্যাথলেটিক্সে দেশকে সোনা উপহার দিয়েছিলেন তিনি ৷ এবার আত্মপ্রকাশে ডায়মন্ড লিগ জিতে ইতিহাস গড়লেন রুমেশ থারাঙ্গা পাথিরাগে ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের প্রথম জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে রবিবার ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জয়ের নজির গড়লেন তিনি ৷
নীরজ চোপড়া বাকি মরশুম থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জয়ের রাস্তাটা আরেকটু সহজ হয়ে গিয়েছিল পাথিরাগের ৷ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন সিংহলি অ্যাথলিট ৷ ইতিহাস গড়ার পথে এদিন ফাইনালে 89.04 মিটার বর্শা ছুড়লেন পাথিরাগে ৷ খেতাব জিতে তিনি বলেন, "শ্রীলঙ্কার মতো ছোট্ট একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে এরকম বড় একটি মিট জিতে নেওয়ায় আমি সত্যিই খুশি ৷"
ফাইনালের প্রথম দু'টি থ্রো'য়ে অবশ্য পাথিরাগে তাঁর সেরা পারফরম্যান্স থেকে বহুদূরে ছিলেন ৷ সিংহলি জ্যাভলিন থ্রোয়ারের প্রথম দু'টি থ্রো যথাক্রমে 80.42 মিটার ও 79.73 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ৃগ্লাসগো গেমসের আগে সদ্যসমাপ্ত ডায়মন্ড লিগের রোম মিটে কেরিয়ারে সেরা 92.62 মিটার থ্রো'টি করেছিলেন পাথিরাগে ৷ এদিন 90 মিটারের গণ্ডি ছুঁতে না-পারলেও তৃতীয় থ্রো'য়ে খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেন পাথিরাগে ৷
তৃতীয় রাউন্ডে পোল্যান্ডের ডেভিড ওয়েগনার'কে (87.47 মিটার) ছাপিয়ে 89.04 মিটার ছুড়ে শীর্ষস্থান দখল করে নেন তিনি ৷ যা শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়ায় ৷ ওয়েগনার শেষ করেন দ্বিতীয়স্থানে ৷ 83.99 মিটার ছুড়ে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে তৃতীয়স্থান অর্জন করেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোব্য়াগো'র কেশর্ন ওয়ালকট ৷ যা তাঁর মরশুমের সেরা থ্রো-ও বটে ৷
The first Sri Lankan #DiamondLeague champion ever!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Javelin star Rumesh Tharanga Pathirage crowns a sparkling season with victory in the #DLFinal💎https://t.co/AFktnt5COR#BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague
📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/h0PwhN0ZEL
ইতিহাস গড়লেও ব্রাসেলসের ঠান্ডায় স্বাভাবিক নিয়মে বর্শা ছোড়া খুব একটা সহজ ছিল না বলে জানিয়েছেন পাথিরাগে ৷ ইতিহাস গড়ে তিনি বলেন, "সত্যি বলতে প্রতিকূল আবহাওয়ায় বড় থ্রো করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ প্রচন্ড ঠান্ডায় বড় দূরত্ব অতিক্রম করতে পারিনি আমি ৷"
Rumesh, you champ!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Diamond League Champion Rumesh Tharanga Pathirage signs off his sensational season in style, launching a massive 89.04m to secure the victory in Brussels 🇧🇪🔥💎#BrusselsDL #DiamondLeague pic.twitter.com/IK6HGiLvsl
ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল জয়ের আগেই অবশ্য একটি বিশ্বরেকর্ডে নাম তুলে ফেলেছিলেন পাথিরাগে ৷ প্রথম জ্য়াভলিন থ্রোয়ার হিসেবে একই মরশুমে দু'বার 92 মিটার অতিক্রম করার রেকর্ড নিজের নামে করে নিয়েছিলেন তিনি ৷ রোমে 92.62 মিটারের পর ডায়মন্ড লিগের জুরিখ মিটে 92.07 মিটার বর্শা ছুড়েছিলেন পাথিরাগে ৷