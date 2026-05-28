সূর্যবংশীর ব্যাটিং 'বৈভব', সানরাইজার্সকে উড়িয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে টাইটান্সের সামনে রয়্য়ালস

সূর্যবংশীর ব্যাটিং 'বৈভব', সানরাইজার্সকে উড়িয়ে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে টাইটান্সের সামনে রয়্য়ালস
29 বলে 97 রানের অবিশ্বাস্য ইনিংসে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে সাই সুদর্শন'কে পিছনে ফেললেন বৈভব ৷ একটি নজিরে টপকে গেলেন ক্রিস গেইলকেও ৷
Published : May 28, 2026 at 1:07 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 28 মে: তাঁকে যে কেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'বিস্ময় বালক' নামে ডাকা হয়, সেটা আরও একবার প্রমাণ করলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ গত আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে কোটিপতি লিগে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক হয়েছিলেন ৷ আর বুধবার 2026 আইপিএলের এলিমিনেটরে আরেকটু হলে ভেঙে দিচ্ছিলেন ক্রিস গেইলের দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 29 বলে 97 রানে ফিরলেন রাজস্থান রয়্যালস ওপেনার ৷ তবে বৈভব ফিরলেও তাঁর ব্যাটিং-বিক্রমে এলিমিনেটরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হেলায় হারাল রাজস্থান রয়্যালস ৷
47 রানে ম্যাচ জিতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে শুক্রবার গুজরাত টাইটান্সের মুখোমুখি তারা ৷ ক্রিস গেইলের দ্রুততম সেঞ্চুরির নজির অল্পের জন্য ভাঙতে ব্যর্থ হলেও এদিন আরেকটি আইপিএল নজিরে 'ইউনিভার্স বস'কে টপকে যান বছর পনেরোর বৈভব ৷ মুল্লানপুরে বুধবার রয়্যালস ওপেনারের 97 রানের বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো ছিল পাঁচটি চার ও 12টি ছক্কায় ৷ আর একডজন ছক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে এদিন আইপিএলের একটি সংস্করণে সর্বাধিক ছ'য়ের রেকর্ড গড়ে ফেলেন বৈভব ৷ ভেঙে যায় গেইলের 14 বছরের পুরনো রেকর্ড ৷ 2012 সালে ক্যারিবিয়ান তারকার 59টি ছক্কার নজির ভেঙে চলতি মরশুমে আপাতত 61 ছক্কার মালিক রয়্যালস ব্যাটার ৷
বৈভব-সহ রয়্যালস ব্যাটারদের সামনে এদিন রীতিমতো অসহায় ছিলেন সানরাইজার্স বোলাররা ৷ চার ওভারে 64 রান খরচ করেন প্যাট কামিন্স ৷ বৈভব-সহ বিপক্ষের তিন ব্যাটারকে ফেরালেও চার ওভারে 54 রান দেন প্রফুল হিঙ্গে ৷ 52 রান দেন সাকিব হুসেন ৷ 40 রানে এক উইকেট নেন ঈশান মালিঙ্গা ৷ 21 বলে 50 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন রয়্যালস স্টাম্পার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেল ৷ 12 বলে 26 করেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 243 রান তোলে পিঙ্ক ব্রিগেড ৷
জবাবে জোফ্রা আর্চার, নান্দ্রে বার্গারদের দাপটে 81 রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে 'অরেঞ্জ আর্মি' ৷ 11 বলে 33 রান করেন ঈশান কিষাণ ৷ শেষদিকে নীতীশ রেড্ডি (20 বলে 38), সলিল অরোরা (21 বলে 35) চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না ৷ শিবাঙ্গ কুমার করেন 27 রান ৷ 19.2 ওভারে শেষ পর্যন্ত 196 রানে অলআউট হয়ে যায় সানরাইজার্স ৷
58 রানে তিন উইকেট নেন আর্চার ৷ দু'টি করে উইকেট বার্গার, সুশান্ত মিশ্র ও রবীন্দ্র জাদেজার ৷ একপেশে ম্যাচ জিতে খেতাবি লড়াইয়ে আরসিবি'কে চ্যালেঞ্জ জানানোর লক্ষ্যে শুক্রবার গুজরাত টাইটান্সের মুখোমুখি হবে রিয়ান পরাগ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এদিনের ম্যাচের সেরা বৈভব সাই সুদর্শনকে টপকে অরেঞ্জ ক্যাপেরও মালিক হয়ে গেলেন ৷ তাঁর ঝুলিতে 680 রান ৷