সাজঘরে তামাক সেবন করে শাস্তি রিয়ানের, কী সাজা পেলেন রয়্য়ালস অধিনায়ক ?

সাজঘরে তামাক সেবন করে শাস্তি রিয়ানের, কী সাজা পেলেন রয়্য়ালস অধিনায়ক ?
সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে লঘু শাস্তি দেওয়া হলেও ভেপিং-কাণ্ডে রাজস্থান রয়্যালসের উপর কঠোর হতে পারে বিসিসিআই ৷
Published : April 30, 2026 at 4:09 PM IST
মুম্বই, 30 এপ্রিল: কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে বলে মনে করা হলেও ভেপিং-কাণ্ডে আইপিএলের তরফে অপেক্ষাকৃত কম সাজাই পেলেন রিয়ান পরাগ ৷ ম্য়াচ চলাকালীন সাজঘরে বসে ই-সিগারেটে তামাক সেবন করায় ম্য়াচ-ফি'র 25 শতাংশ জরিমানা করা হল রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ককে ৷
অসম ক্রিকেটারের কাণ্ডে নিন্দার ঝড় ওঠে সোশাল মিডিয়ায় ৷ এদেশে নিষিদ্ধে ই-সিগেরেটে তামাক সেবন করে চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন রয়্যালস অধিনায়ক ৷ তাঁর কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন অনুরাগীমহলের একাংশ ৷ তবে ম্য়াচ-ফি'র 25 শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি নামের সঙ্গে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট জুড়ে এক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া হল রয়্য়ালস দলনায়ককে ৷
আইপিএলের তরফে বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রিয়ান পরাগ সাজঘরে ই-সিগারেট টেনে টুর্নামেন্টের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন ৷ লেভেল-1 অপরাধের জন্য তাঁর ম্য়াচ-ফি'র 25 শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে ৷ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "রিয়ান তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ একইসঙ্গে ম্য়াচ রেফারি অমিত শর্মার দেওয়া শাস্তিও মাথা পেতে নিয়েছেন ৷"
সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, এক্ষেত্রে অন-ফিল্ড আম্পায়াররা ঘটনায় ম্য়াচ রেফারিকে কোনওরকম রিপোর্ট করেননি ৷ বরং পরবর্তীতে ভাইরাল হওয়া ভিজ্যুয়ালকেই সাক্ষ্যপ্রমাণ বানিয়ে ম্য়াচ রেফারি রিয়ানকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন ৷
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকে লঘু শাস্তি দেওয়া হলেও ভেপিং-কাণ্ডে রাজস্থান রয়্যালসের উপর কঠোর হতে পারে বিসিসিআই ৷ এ বিষয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের তরফে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "বিবৃতিতে যেহেতু স্পষ্ট লেখা রয়েছে আমরা দল হিসেবে রাজস্থান রয়্য়ালসের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের বিষয়টি ভাবনাচিন্তা করছি ৷ যদিও কিছুই চূড়ান্ত নয় এখনও ৷"
দল ভালো খেললেও ব্য়াট হাতে ছন্দে নেই রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ নিজে ৷ যা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ এমন সময় পঞ্জাব কিংস ম্য়াচ চলাকীলান ড্রেসিংরুমে ই-সিগারেট টেনে বিতর্কের জন্ম দেন তিনি ৷ সেই ম্য়াচে 223 রান তাড়া করে অবশ্য ছয় উইকেটে জয় পায় রিয়ানে দল ৷