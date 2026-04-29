222 রান তুলেও হার, রাজস্থানের কাছে থামল পঞ্জাবের অশ্বমেধের দৌড়
চলতি আইপিএলে প্রথম ম্যাচ হারল পঞ্জাব কিংস ৷ তবু লিগ টেবলের শীর্ষেই শ্রেয়স আইয়াররা ৷
Published : April 29, 2026 at 9:55 AM IST
নিউ চণ্ডীগড়, 29 এপ্রিল: অষ্টম ম্যাচে এসে অপরাজিত তকমা ঘুচল পঞ্জাব কিংসের ৷ গত ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে 265 রান তাড়া করে আইপিএলে নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভেঙেছিলেন শ্রেয়সরা ৷ তারপর থেকেই অনুরাগীমহলের একাংশে বলাবলি শুরু হয়েছিল পঞ্জাব হয়তো অপরাজিত থেকেই প্লে-অফসে পৌঁছবে ৷ কিন্তু সেই ধারণা ভেঙে দিলেন যশস্বী জয়সওয়াল, ডোনোভান ফেরেইরারা ৷ চার বল বাকি থাকতে 223 রান তাড়া করে মঙ্গলবার কিংসকে হারাল রয়্যালস ৷ যা আইপিএলে তাদের তৃতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷
ঘরের মাঠে এদিন টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে লিগ-টপাররা ৷ প্রিয়াংশ আর্য (11 বল 29) দ্রুত ফিরলেও আরেক ওপেনার প্রভসিমরন সিং দলের বড় রানের ভিত গড়ে দেন ৷ কুপার কনোলি খেলেন 14 বলে 30 রানের ঝোড়ো ইনিংস ৷ 27 বলে 30 রান আসে অধিনায়ক শ্রেয়সের ব্যাটে ৷ 44 বলে 59 রান করে আউট হন প্রভসিমরন ৷ তাঁর গড়ে দেওয়া ভিতে এরপর ইমারত গড়েন মার্কাস স্টোইনিস ৷
অজি অলরাউন্ডারের 22 বলে 62 রানে অপরাজিত ইনিংসে স্কোরবোর্ডে চার উইকেট হারিয়ে 222 রান তোলে পঞ্জাব ৷ বিস্ফোরক ইনিংসে চারটি চার এবং ছ'টি ছয় মারেন স্টোইনিস ৷ রয়্যালস বোলারদের মধ্যে জোড়া উইকেট যশরাজ পুঞ্জার ৷ 40 রান দিয়ে এক উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার ৷ একটি উইকেট পেলেও চার ওভারে সর্বাধিক 59 রান খরচ করেন বাঁ-হাতি পেসার নান্দ্রে বার্গার ৷
𝐃𝐞𝐟𝐞𝐚𝐭𝐞𝐝 the undefeated ✅💗 pic.twitter.com/cRyli3H5np— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 28, 2026
জবাবে যশস্বী ও বৈভবের ওপেনিং জুটিতে 3.1 ওভারে 51 রান তুলে ফেলে রয়্যালস ৷ মাত্র 16 বলে 43 রানের ঝোড়ো ক্যামিয়ো খেলে এরপর আউট হন বছর পনেরোর বৈভব ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে 54 রানের জুটি বাঁধেন যশস্বী ৷ জুরেল মাত্র 16 রানে ফিরলেও হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ সাতটি চার ও একটি ছ'য়ে 27 বলে 51 রান করে আউট হন যশস্বী ৷ রিয়ান পরাগ করেন 16 বলে 29 রান ৷
Daanav Ferreira aise hi nahi kehte 😉🔥 pic.twitter.com/QXadU6hDTk— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) April 28, 2026
14 ওভারে 151 রানে চার উইকেট হারানো রয়্যালসের হয়ে বাকি কাজটা সারেন ফেরেইরা ও শুভম দুবে জুটি ৷ দু'জনের অবিভক্ত 77 রানের জুটি ষষ্ঠ জয় এনে দেয় দলকে ৷ অন্তিম ওভারের শেষ বলে মার্কো জানসেনকে ছয় মেরে দলকে জেতান এবং একইসঙ্গে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ফেরেইরা ৷ ম্যাচ সেরা প্রোটিয়া ব্যাটারের 26 বলে অপরাজিত 52 রানে ইনিংসে রয়েছে ছ'টি চার ও তিনটি ছয় ৷ 12 বলে অপরাজিত 31 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শুভম ৷
চার বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে 228 রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় রয়্যালস ৷ ন'ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল তারা ৷ ম্যাচ হারলেও আট ম্যাচে 13 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই শ্রেয়সরা ৷