রোনাল্ডো-বিতর্ক দূরে সরিয়ে ডেনমার্ককে চার গোল, নেশনস লিগে জিতল পর্তুগাল

রোনাল্ডো-বিতর্ক দূরে সরিয়ে ডেনমার্ককে চার গোল, নেশনস লিগে জিতল পর্তুগাল
পর্তুগালের হয়ে এদিন গোলগুলি করেন জোয়াও ক্য়ানসেলো, গন্সালো রামোস, ভিটিনহা ও জোয়াও ফেলিক্স ৷
Published : October 2, 2026 at 3:50 PM IST
কোপেনহেগেন, 2 অক্টোবর: সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ জর্জ জেসুসের মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো শিবির ছেড়েছিলেন ম্য়াচের আগেরদিন ৷ যে ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল ফুটবল মহলে ৷ রোনাল্ডো শিবির ছাড়ায় তাঁর আইকনিক জার্সিও হাতবদল হয়ে যায় সতীর্থ রাফায়েল লিয়াওয়ের কাছে ৷ তবু বিতর্কের আঁধার পেরিয়ে উয়েফা নেশনস লিগে ডেনমার্ককে হারাল পর্তুগাল ৷ ড্যানিশদের ঘরের মাঠে 4-2 গোলে জিতল নেশনস লিগের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
পর্তুগালের হয়ে এদিন গোলগুলি করেন জোয়াও ক্য়ানসেলো, গন্সালো রামোস, ভিটিনহা ও জোয়াও ফেলিক্স ৷ রোনাল্ডো শিবির ছাড়ার ঘটনাকে বিশেষ পাত্তা না-দিয়ে কোপেনহেগেনে বৃহস্পতিবার কিক-অফের আগে পর্তুগাল কোচ জেসুস জানিয়েছিলেন, মাঠের বাইরের ঘটনায় পাত্তা না-দিয়ে কেবল ম্য়াচে মনোনিবেশ করতে চান ৷ ম্য়াচ জয়ের পর পর্তুগাল কোচ বলেন, "সেরা জয় এটা ৷ আমার দল আজ চার গোল করেছে যা আমার মতে ভীষণই উচ্চমানের ৷"
বিশ্ব ফুটবলের সর্বাধিক গোলস্কোরার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে গত রবিবার নেশনস লিগের দ্বিতীয় ম্য়াচেও পুরো সময় বেঞ্চে রেখেছিলেন জেসুস ৷ যে ম্য়াচে 2-1 গোলে জিতেছিল পর্তুগাল ৷ এরপর ডেনমার্কের বিরুদ্ধেও সিআর সেভেন'কে না-খেলানোর কথা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন পর্তুগাল কোচ ৷ আর সেই ঘোষণার পরই শিবির ছাড়েন ক্রিশ্চিয়ানো ৷
এ প্রসঙ্গে জেসুস বলেন, "নিয়ম সকলের জন্যই সমান ৷ কোচিং কেরিয়ারজুড়ে যে নীতি আমি মেনে এসেছি সেটা এখনও মেনে চলব ৷" সে যাইহোক, অ্যাওয়ে ম্যাচে 13 মিনিটে এদিন গোল করে পর্তুগালকে এগিয়ে দেন ক্যানসেলো ৷ তবে 23 মিনিটে মাইকেল ডামসগার্ডের গোল সমতায় ফেরায় ডেনমার্ককে ৷ তবে দু'মিনিট বাদে লিড পুনরুদ্ধার করে পর্তুগাল ৷ 25 মিনিটে রামোসের গোলে ব্যবধান 2-1 করে পর্তুগাল ৷ কোচের তাঁকে একাদশে রাখার সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে স্কোরশিটে নাম তোলেন এসি মিলান স্ট্রাইকার ৷ প্রথমার্ধে 2-1 গোলে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে পর্তুগাল ৷
Sempre connosco. Obrigado, Portugueses. ❤️🔥 pic.twitter.com/qruLL2zbZ4— Portugal (@selecaoportugal) October 1, 2026
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রামুস হজলুন্ডের গোলে ফের ম্য়াচে সমতা ফেরায় ড্যানিশরা ৷ তবে 67 মিনিটে হেডে গোল করে পর্তুগালকে ফের এগিয়ে দেন ভিটিনহা ৷ 87 মিনিটে পরিবর্তে জোয়াও ফেলিক্স গোল করে জয় নিশ্চিত করেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ৷