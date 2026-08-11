এক মরশুমের জন্য লোনে লিভারপুলে যোগ দিলেন বার্সেলোনা অধিনায়ক আরাউহো

এক মরশুমের জন্য লোনে লিভারপুলে যোগ দিলেন বার্সেলোনা অধিনায়ক আরাউহো
2026-27 মরশুমে সাফল্য এনে দিতে পারলে আগামী মরশুমের শুরুতে প্রয়োজনে উরুগুয়ে ফুটবলার'কে পাকাপাকি সই করাতে পারে ইপিএল জায়ান্ট'রা ৷
Published : August 11, 2026 at 5:22 PM IST
লন্ডন, 11 অগস্ট: গত মরশুমে স্প্য়ানিশ জায়ান্টদের সঙ্গে 2031 সাল পর্যন্ত চুক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু লিভারপুলের প্রস্তাব তাঁর কাছে আসতে আর দু'বার ভাবেননি তিনি ৷ 2026-27 মরশুমের জন্য লোনে বার্সেলোনা থেকে লিভারপুলে যোগ দিলেন রোনাল্ড আরাউহো ৷
সোমবার উরুগুয়ে ডিফেন্ডার'কে দলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় 'দ্য রেডস'-এর তরফে ৷ আরাউহো'কে দলে নেওয়ার জন্য কোনও লোন-ফি বার্সেলোনা'কে দিতে হচ্ছে না ৷ তবে এই মরশুমে সাফল্য এনে দিতে পারলে আগামী মরশুমের শুরুতে প্রয়োজনে উরুগুয়ে ফুটবলার'কে পাকাপাকিভাবে দলে নিতে পারে ইপিএল জায়ান্টরা ৷ এমনই শর্তে অ্যানফিল্ডে এলেন কাতালান ক্লাবের হয়ে দু'শোরও বেশি ম্য়াচ খেলা ফুটবলার ৷
ইব্রাহিম কোনাতে জার্সি বদলে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ায় রক্ষণভাগে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল লিভারপুলের ৷ আরাউহো'কে দলে নিয়ে সেই শূন্যস্থান পূরণ করল 20 বারের প্রিমিয়র লিগ জয়ীরা ৷ উল্লেখ্য, চলতি বছর জানুয়ারিতে বার্সেলোনার অধিনায়ক ঘোষিত হয়েছিলেন বছর সাতাশের আরাউহো ৷ লিভারপুলে যোগদান প্রসঙ্গে উরুগুয়ে ফুটবলার জানিয়েছেন, এটি তাঁর কেরিয়ারের সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত ৷ আরাউহো বলেন, "কেরিয়ারে এই সময় দাঁড়িয়ে এই দলবদলটা আমার জন্য ভীষণই উপযুক্ত ৷ আমার জন্য এটা একটা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ছিল ৷ আমি লিভারপুলে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত ৷" ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে 33 নম্বর জার্সি পরে মাঠে নামবেন আরাউহো ৷
Introducing our 🆕 no.33 👊 pic.twitter.com/T46iSceRLu— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
কোনাতে'র দল ছাড়ার পাশাপাশি রাইট-ব্যাকে জো গোমেজের চোট নিয়েও ব্যাপক উদ্বেগে লিভারপুল শিবির ৷ প্রিমিয়র লিগ মরশুমের শুরু থেকে ইংলিশ ডিফেন্ডারের খেলার সম্ভাবনা নেই ৷ এমন সময় রক্ষণভাগে বিশ্বস্ত একটি নামের সন্ধান করছিল 'দ্য রেডস' ৷ শেষমেশ তাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে আরাউহো'কে লিভারপুলের হাতে তুলে দিল বার্সা ৷ সেন্টার-ব্য়াকের পাশাপাশি রাইট-ব্যাকেও খেলতে পারেন লিভারপুলের নয়া ডিফেন্ডার ৷
Araujo's career so far 🔍 pic.twitter.com/Tm9X6RAWWc— Liverpool FC (@LFC) August 11, 2026
বার্সোলানার হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মিলিয়ে 213 ম্য়াচ খেলেছেন আরাউহো ৷ তাঁর নামের পাশে রয়েছে 14টি গোল ৷ কাতালান ক্লাবের হয়ে তিনটি লা-লিগা খেতাবের পাশাপাশি আরাউহো জিতেছেন জোড়া কোপা দেল রে ও তিনটি স্প্য়ানিশ সুপার কাপ খেতাব ৷