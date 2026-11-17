তেত্রিশেই তুলে রাখলেন বুটজোড়া, বেলজিয়ামের হয়ে আর খেলবেন না লুকাকু
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতাদের তালিকায় পঞ্চমস্থানে রয়েছেন লুকাকু ৷ রোনাল্ডো, মেসি, দায়েই, ছেত্রীর পরেই স্থান তাঁর ৷
Published : November 17, 2026 at 11:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: মাত্র 16 বছর বয়সে দেশের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তাঁর ৷ আর গত 16 বছরে দেশের হয়ে 135 ম্য়াচ খেলে আন্তর্জাতিক কেরিয়ারকে বর্ণময় রূপ দিয়েছেন তিনি ৷ পারলে বর্ণময় কেরিয়ারকে আরেকটু সমৃদ্ধ করতে পারতেন ৷ কিন্তু না, মাত্র 33 বছর বয়সেই চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিলেন রোমেলু লুকাকু ৷ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সোমবার অবসর ঘোষণা করলেন বেলজিয়ান কিংবদন্তি ৷
135 ম্য়াচে 94 গোল করা লুকাকু দেশের জার্সিতে সর্বকালের সর্বাধিক স্কোরার তো বটেই ৷ সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় তাঁর স্থান পঞ্চম ৷ লুকাকুর সামনে হাতছানি ছিল শততম আন্তর্জাতিক গোলের ৷ কিন্তু সেসব হাতছানি উপেক্ষা করেই বুটজোড়া তুলে রাখলেন এভার্টন, চেলসি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তনী ৷ তবে ক্লাব ফুটবল চালিয়ে যাবেন বর্তমানে ফেনারবাচ ফুটবলার ৷
ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (146), লিয়োলেন মেসি (126), আলি দায়েই (108) এবং সুনীল ছেত্রীর (95) পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে পঞ্চম সর্বাধিক স্কোরার লুকাকু ৷ চারটি বিশ্বকাপে তাঁর নামের পাশে রয়েছে আটটি গোল ৷ এর মধ্যে চলতি বছর বিশ্বকাপে ছ'টি ম্যাচ খেলে তিনবার বল জালে জড়িয়েছেন দুর্ধর্ষ এই স্ট্রাইকার ৷ পাশাপাশি তিনটি ইউরো খেলে ছ'টি গোল রয়েছে লুকাকুর ঝুলিতে ৷ গত সপ্তাহে চোটের কারণে তুরস্কের বিরুদ্ধে নেশনস লিগের ম্য়াচে নামা হয়নি তাঁর ৷ তবে রবিবার ইতালির বিরুদ্ধে ম্য়াচে বেঞ্চে রাখা হয়েছিল লুকালুকে ৷ যে ম্য়াচে 'আজ্জুরি' ব্রিগেডকে 4-1 গোলে হারিয়ে নেশনস লিগের শেষ আটে পৌঁছেছে 'দ্য রেড ডেভিলস' ৷ তারপরই আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতি টানলেন লুকাকু ৷
2023 সালে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে 14 বার জালে বল জড়িয়েছিলেন ম্যান ইউয়ের প্রাক্তনী ৷ যা রেকর্ড ৷ এদিন ইনস্টাগ্রামে অবসর বার্তায় বেলজিয়াম কিংবদন্তি লেখেন, "বিগত 16 বছর ধরে জাতীয় দলের জন্য আমার সবটা উজাড় করে দিয়েছি ৷ সম্ভাব্য সবরকম আবেগের মধ্যে দিয়ে হেঁটেছি ৷ বেলজিয়াম অনুরাগীদের ধন্যবাদ জাতীয় দলের পাশে থাকার জন্য ৷ আমি গর্বিত দেশের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ ও তিনটি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে ৷ মুহূর্তগুলো আমি কখনও ভুলব না ৷ এখানেই থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমি আনন্দের সঙ্গেই নিয়েছি ৷ জাতীয় দলের হয়ে কাটানো সময়গুলো সত্য়িই দুর্দান্ত ছিল ৷"
লুকাকুর অবসরে আবেগঘন তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থ কেভিন ডি ব্রুইন ৷ ইনস্টায় লুকাকুর সঙ্গে তাঁর সেলিব্রেশনের ছবি পোস্ট করে ম্যান সিটির প্রাক্তনী লেখেন, "তুমি আমার কাছে এবং গোটা রাষ্ট্রের কাছে কী ছিলে সেটা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয় ৷"