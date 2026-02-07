শেফার্ডের হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট, স্কটল্য়ান্ড 'বধে' বিশ্বকাপ শুরু ক্য়ালিপসোর

শেফার্ডের হ্যাটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট, স্কটল্য়ান্ড 'বধে' বিশ্বকাপ শুরু ক্য়ালিপসোর
শেফার্ডের এক ওভার বদলে দিল ম্যাচের রং ৷ 35 রান জিতে বিশ্বকাপ শুরু ক্য়ারিবিয়ানদের ৷
Published : February 7, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: গ্রুপ পর্বে ভারতীয় দলের ম্য়াচ নেই তো কী হয়েছে, বিশ্বকাপের প্রথমদিনই হ্যাটট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত ইডেন গার্ডেন্স ৷ বাংলাদেশ সরে দাঁড়ানোয় নেহাতই স্বল্প প্রস্তুতিতে বিশ্বকাপে পা রেখেছে স্কটিশরা ৷ তাই স্কটল্য়ান্ড যে দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন (2012, 2016) ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দেবে, তেমনটা প্রত্যাশা করেননি তাঁদের অতি বড় সমর্থকও ৷ তবে তাঁদের ন্যূনতম লড়াই ছুড়ে দেওয়ার সুযোগটুকু কেড়ে নিলেন রোমারিও শেফার্ড ৷ টি-20 বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্য়াচে হ্য়াটট্রিক-সহ পাঁচ উইকেট নিলেন এই বোলিং-অলরাউন্ডার ৷ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ওপেনারে 35 রানে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷
নবম বোলার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে হ্য়াটট্রিকের নজির গড়লেন শেফার্ড ৷ জায়গা করে নিলেন ব্রেট লি, কাগিসো রাবাদা, প্যাট কামিন্সের সঙ্গে একাসনে ৷ শেফার্ড বোলার হিসেবে নবম হলেও তাঁর থেকে এদিন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে দশম হ্য়াটট্রিকটি এল ৷ কারণ, বিশ্বকাপে জোড়া হ্যাটট্রিকের নজির রয়েছে প্যাট কামিন্সের ঝুলিতে ৷ একইসঙ্গে ক্য়ারিবিয়ান বোলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করা প্রথম বোলার হলেন তিনি ৷ কেবল হ্য়াটট্রিক নয়, 17 তম ওভারে চার স্কটিশ ব্য়াটারেকে ফিরিয়ে খেলাটা সেখানেই শেষ করে দিলেন শেফার্ড ৷ ম্য়াথু ক্রস, মাইকেল লিস্ক ও অলিভার ডেভিডসনকে ওভারের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে ফিরিয়ে হ্য়াটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ক্য়ারিবিয়ান অলরাউন্ডার ৷ ওই ওভারের ষষ্ঠ বলে সাফিয়ান শরিফকে ফিরিয়ে পাঁচ উইকেটের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেন শেফার্ড ৷
18 হাজারের কিছু বেশি দর্শকের সামনে এদিন টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্কটল্যান্ড ৷ প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে জয় পাওয়ার রেকর্ড স্কটিশদের রয়েছে ৷ কিন্তু বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁরা সাফল্যের পুনরাবৃত্তিতে ব্যর্থ ৷ প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ উইকেটে 182 রান তোলে এদিন ৷ শিমরন হেটমেয়ারের 36 বলে 64 রান ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক ৷ হাফডজন ছক্কা এবং জোড়া বাউন্ডারিতে সাজানো তাঁর ইনিংস ৷ 22 বলে এদিন হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন হেটমেয়ার ৷ যা বিশ্বকাপে ক্যারিবিয়ানদের মধ্যে দ্রুততম ৷ ব্র্যান্ডন কিং করেন 30 বলে 35 রান ৷
ইডেনে 175 বা তার বেশি রান সবসময়ই কঠিন ৷ ক্যারিবিয়ান বোলারদের সামলে স্কটিশরা অঙ্ক কষেই জয়ের রাস্তা সাজিয়েছিল ৷ কিন্তু ক্য়ারিবিয়ানদের ফিল্ডিং এবং শেফার্ডের একটা ওভার ম্যাচের নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিল ৷ ফাইন লেগ বাউন্ডারি থেকে স্কোয়্যার লেগ বাউন্ডারিতে শরীর ছুড়ে হেটমেয়ারের এক হাতে নেওয়া জর্জ মুন্সের ক্যাচ চলতি বিশ্বকাপে সেরার তালিকায় থাকবে নিশ্চয় ৷ অর্ধশতরান এবং দুরন্ত ক্যাচে ম্যাচের সেরা তিনিই ৷
শেফার্ডের চার উইকেটের ওভার শুরুর আগে 24 বলে 51 রান দরকার ছিল স্কটল্যান্ডের ৷ কিন্তু শেফার্ড ব্যর্থ করে দেন যাবতীয় সম্ভাবনা ৷ বৃথা গেল স্কটিশ অধিনায়ক রিচি বেরিংটনের 42 রান ৷ ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে শেফার্ড ছাড়াও সফল জেসন হোল্ডারের ঝুলিতে তিন উইকেট ৷ 18.5 ওভারে 147 রানে অলআউট হয়ে যায় স্কটল্যান্ড ৷