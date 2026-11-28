'সাত-পাঁচ ভেবে তবেই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি', ফের অধিনায়ক হয়ে জানালেন রোহিত
আইপিএলের 20তম সংস্করণের আগে ফের অধিনায়ক পদে রোহিতকে বসাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷
Published : November 28, 2026 at 2:19 PM IST
মুম্বই, 28 নভেম্বর: প্রস্তাব পেতেই তাতে সম্মতি জানানো নয় ৷ বরং সাত-পাঁচ ভাবনাচিন্তার পর আবারও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তিনি ৷ জানালেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা ৷
রোহিতকে সরিয়ে গুজরাত টাইটান্স থেকে ফেরানো হার্দিক পান্ডিয়ার কাঁধে 2024 আইপিএলের আগে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ সেই সিদ্ধান্তে চরম অখুশি ছিলেন অনুরাগীরাও ৷ সোশাল মিডিয়ার পাশাপাশি যার বহিঃপ্রকাশ দেখা গিয়েছিল স্টেডিয়ামেও ৷ 2027 আইপিএল নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডোয় বরোদা অলরাউন্ডারকে পঞ্জাব কিংসের হাতে তুলে দিয়েছে 'পল্টন' শিবির ৷ পরিবর্তে সোয়্যাপ-ডিলে পেসার আর্শদীপ সিংকে দলে নিয়েছে তারা ৷ হার্দিক চলে যাওয়ায় মুম্বইয়ের নয়া অধিনায়ক নিয়ে চলছিল জল্পনা ৷ শুক্রবার সেই জল্পনার নিরসণ ঘটিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফ থেকে অধিনায়ক হিসেবে ফের 'হিটম্য়ানে'র নাম ঘোষণা করা হল ৷
এরপর নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমআই টিভিকে রোহিত বলেন, "প্রথমটায় ভেবেছিলাম এই দায়িত্বটার জন্য আমি এখন তৈরি নই ৷ এমনটা নয় যে দলটার নেতা হিসেবে আমায় প্রয়োজন নেই ৷ তবে আরও বেশি করে দলটার এখন সঠিক দিশা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল ৷ সেই দিশারী যদি আমাকে করা হয় তাহলে দলটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব ভেবে খুশি ছিলাম ৷ তাই বাড়ি ফিরে বিষয়টি নিয়ে অনেক ভেবেছিলাম ৷ অনেক ভাবনাচিন্তার পর মনে হয়েছিল এই দলটাকে 10 বছর ধরে তো নিজের হাতে গড়েছি, নেতৃত্ব দিয়েছি ৷ তাই আরও একবার চেষ্টা করে দেখার জন্য চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করি শেষমেশ ৷"
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
হার্দিক পান্ডিয়ার দলবদলের পর 'পল্টন'দের নয়া নেতা হিসেবে রোহিত যে প্রথম পছন্দ ছিলেন, তেমনটা বলা যাবে না ৷ জল্পনা চলছিল ভারতকে টি-20 বিশ্বকাপ জেতানো আরেক অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে নিয়ে ৷ যিনি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বর্তমানে মুম্বইকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৷ তালিকায় ছিল জসপ্রীত বুমরার নামও ৷ কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে 2013 সালের পর ফের 'পল্টন' শিবিরের নেতা হলেন 'হিটম্য়ান' ৷
Aala re aala, Mumbai cha Raja aala! 👑 Mumbai Indians cha captain, Rohit Hitman Sharma aala! 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/lDgSubCjX7— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
হার্দিকের অধিনায়কত্বে গত তিনটি আইপিএল মরশুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অবস্থা ছিল শোচনীয় ৷ 2025 সালে কোয়ালিফায়ারে প্রবেশ করলেও 2024 ও 2026 আইপিএলে যথাক্রমে দশম এবং নবমস্থানে শেষ করেছিল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ অর্থাৎ, রোহিতের চ্যালেঞ্জ ফ্র্যাঞ্চাইজির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা ৷ এই চ্যালেঞ্জে তিনি পাশে পাবেন নয়া কোচ কায়রন পোলার্ডকে ৷ অতীতে ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্য়াটিং কোচ হিসেবে কাজ করা এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে রোহিতের একদা সতীর্থ 2027 আইপিএলের আগে মাহেলা জয়বর্ধনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ৷