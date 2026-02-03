'ট্রফিজয়ের প্রচেষ্টা জারি থাকবে', পদ্ম সম্মানে ভূষিত হয়ে আপ্লুত রোহিত

'ট্রফিজয়ের প্রচেষ্টা জারি থাকবে', পদ্ম সম্মানে ভূষিত হয়ে আপ্লুত রোহিত
পদ্ম সম্মানপ্রাপ্তিতে ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷
নয়াদিল্লি, 3 ফেব্রুয়ারি: দেশের অধিনায়ক পদে তিনি আর না-ই থাকতে পারেন, কিন্তু ট্রফিজয়ের প্রচেষ্টা তাঁর জারি থাকবে ৷ পদ্ম সম্মান পেয়ে আপ্লুত রোহিত শর্মা প্রতিক্রিয়ায় জানালেন তেমনটাই ৷
ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বছর রোহিত গুরুনাথ শর্মাকে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত করেছে ভারত সরকার ৷ রোহিতের পাশাপাশি আরেক সক্রিয় ক্রিকেটার হরমনপ্রীত কৌরের নামও 'পদ্মশ্রী' সম্মানের জন্য ঘোষিত হয়েছে ৷ সে যাইহোক 2024 ভারতীয় দলকে কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে বিশ্বসেরা করা অধিনায়ক দেশের চতুর্থ সর্বাধিক নাগরিক সম্মান পেয়ে ভারত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন ৷
দূরদর্শন স্পোর্টসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট হওয়া একটি ভিডিয়োবার্তায় মুম্বইকর বলেন, "পদ্ম সম্মান প্রাপ্তি আমার এবং আমার পরিবারের কাছে এক চরম প্রাপ্তি ৷ আর এই সম্মানের জন্য ভারত সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ একইসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি যাঁরা লম্বা কেরিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ৷" রোহিতের সংযোজন, "দেশের জন্য ম্যাচ এবং সর্বোপরি ট্রফিজয়ের প্রচেষ্টা আমার জারি থাকবে ৷ ধন্যবাদ, জয় হিন্দ ৷"
2007 সালে আন্তর্জাতিক আঙিনায় আত্মপ্রকাশ করা রোহিত শর্মা গত দু'দশক ধরে সকল ফরম্য়াটে ধারাবাহিক ব্যাটার হিসেবে নিজেকে জাহির করেছেন ৷ ব্য়াটার হিসেবে তো বটেই, অধিনায়ক হিসেবেও ভারতীয় ক্রিকেটকে সাফল্যে মুড়ে দিয়েছেন তিনি ৷ দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে টি-20 বিশ্বজয়ের (2024) পাশাপাশি গতবছর রোহিতের নেতৃত্বে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারতীয় দল ৷ কেরিয়ারের দিকে তাকালে দেখা যাবে তিন ফরম্য়াটে 50টি সেঞ্চুরি-সহ 20 হাজারের বেশি আন্তর্জাতিক রান রয়েছে 'হিটম্যান'-এর ঝুলিতে ৷
বর্তমানে অবশ্য টেস্ট ও টি-20'র পাঠ চুকিয়ে কেবল ওডিআই খেলছেন উনচল্লিশের রোহিত ৷ লক্ষ্য আগামী বছর বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাকা করা ৷ রোহিতের পাশাপাশি প্রথমবার মহিলা ক্রিকেট দলকে বিশ্বসেরা করে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন হরমনপ্রীতও ৷
রীতি মেনে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধেয় অর্থাৎ, গত 25 জানুয়ারি 131 জন পদ্মপ্রাপকের নাম ঘোষণা করেছে ভারত সরকার ৷ এর মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে আটজন পাচ্ছেন এই সম্মান ৷ পদ্মভূষণে সম্মানিত হয়েছেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ ৷ এছাড়া পদ্ম সম্মানপ্রাপ্তি হয়েছে বলদেব সিং, প্রবীণ কুমার, ভগবানদাস রাইকর, সবিতা পুনিয়া, শ্রী কে পজনিভেলের ৷