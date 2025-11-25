2026 টি-20 বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত, 15 ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ

2026 টি-20 বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর রোহিত, 15 ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ
2026 টি-20 বিশ্বকাপ শুরু হবে 7 ফেব্রুয়ারি ৷ আর ফাইনাল 8 মার্চ ৷ একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান ৷
Published : November 25, 2025 at 8:09 PM IST
মুম্বই, 25 নভেম্বর: রোহিত শর্মাকে 2026 সালের টি-20 বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল আইসিসি ৷ মঙ্গলবার মুম্বইয়ে টি-20 বিশ্বকাপের সূচি ও ভেন্যু নির্ধারণের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর বেছে নেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ ৷
একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান ৷ 15 ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় মুখোমুখি হবে দু'দল ৷ বিশ্বকাপ শুরু হবে 7 ফেব্রুয়ারি ৷ ফাইনাল 8 মার্চ ৷ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় মোট আটটি ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি হবে ৷ ফাইনাল আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ৷ সেমিফাইনালের একটি হবে কলকাতা অথবা কলম্বো এবং অপরটি হবে মুম্বইয়ে ৷ পাকিস্তান শেষ চারে উঠলে 4 মার্চ প্রথম সেমিফাইনালটি কলম্বোয় ৷ না-হলে ম্যাচটি হবে ইডেনে ৷
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
ভারতের পাঁচটি এবং শ্রীলঙ্কার দু'টি শহরে খেলা হবে ৷ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি হবে, সেগুলি হল দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স, আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম, চেন্নাইয়ের এম চিদাম্বরম স্টেডিয়াম এবং মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ৷ আর শ্রীলঙ্কাতে ম্যাচগুলি হবে কলম্বো ও ক্যান্ডিতে ৷
রোহিতের নেতৃত্বে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে 2024 টি-20 বিশ্বকাপ জেতে ভারত ৷ 2007 সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির পর রোহিতের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বিশ্বকাপ জেতে মেন ইন ব্লু ৷ দেশকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন করেই আন্তর্জাতিক টি-20 থেকে অবসর নেন হিটম্যান ৷ এবার তাঁকেই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করল বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা ৷
গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে 7 ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ে ৷ প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ সূর্যকুমার যাদবদের পরের ম্যাচ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে 12 ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ৷ তার পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ ম্যাচ খেলতে দ্বীপরাষ্ট্রে পাড়ি দেবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাক মহারণ 15 ফেব্রুয়ারি ৷ এরপর ফেরে দেশে ফিরে আসবে ভারতীয় দল ৷ 18 ফেব্রুয়ারি আমেদাবাদে সূর্যকুমারদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস ৷
10 বছর পর ফের ভারতের মাটিতে ফিরল টি-20 বিশ্বকাপ ৷ শেষবার 2016 টি-20 বিশ্বকাপ হয়েছিল ভারতে ৷ ইডেনে ফাইনাল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ টি-20 বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে রোহিত বলেন, "প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রতি শুভেচ্ছা রইল ৷ আশা করি, এই বিশ্বকাপ তারা স্মরণীয় করে তুলবে এবং ভারতের আতিথেয়তা উপভোগ করবে ৷"
গ্রুপ এ: ভরত, পাকিস্তান, ইউএসএ, নামিবিয়া ও নেদারল্যান্ড
গ্রুপ বি: অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে, আয়ারল্যান্ড ও ওম্যান
গ্রুপ সি: ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, ইতালি ও নেপাল
গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, কানাডা ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী