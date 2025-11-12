বোর্ডের ফতোয়া পেয়ে বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত রোহিতের

বোর্ডের ফতোয়া পেয়ে বিজয় হাজারে খেলার সিদ্ধান্ত রোহিতের
নতুন বছরে ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের একাধিক ম্য়াচ খেলবেন 'হিটম্যান' ৷
Published : November 12, 2025 at 1:18 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 নভেম্বর: দেশের হয়ে 2027 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের দৌড়ে থাকতে হলে খেলতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেট ৷ দলের দুই সিনিয়র ক্রিকেটার রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে সম্প্রতি এমনই ফতোয়া ছুড়ে দিয়েছে বোর্ড ৷ আর বোর্ডের ফতোয়া পেতেই আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার ব্য়াপারে সম্মতি দিয়েছেন রোহিত শর্মা ৷ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তাঁর সিদ্ধান্তের কথা মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (MCA) ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছেন বলে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্টে প্রকাশ ৷
টি-20 এবং টেস্ট ক্রিকেটের পাঠ চুকিয়ে বর্তমানে দেশের জার্সিতে কেবল ওয়ান-ডে খেলছেন দেশের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ৷ সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্য়াচে অংশ নিয়েছেন দু'জনেই ৷ দল সিরিজ হারলেও শেষ ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলকে জেতান রোহিত শর্মা ৷ ওই ম্যাচে 74 রানের মূল্যবান ইনিংস খেলেন কোহলিও ৷ তবে আসন্ন 2027 বিশ্বকাপে দুই মহাতারকার খেলার প্রশ্ন উঠলে সামনে আসছে তাঁদের ফর্মের বিষয়টি ৷ কারণ 2027-এ রোহিত পা দেবেন চল্লিশে ৷ অন্যদিকে দু'বছর বাদে উনচল্লিশ হবেন কোহলি ৷ দ্য় ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্ট অনুযায়ী, এমতাবস্থায় ফতোয়া জারি করে 'রো-কো' জুটিকে প্রচ্ছন্ন বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷
বোর্ডের এক সূত্র সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, "বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে দুই ক্রিকেটারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতের হয়ে খেলতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশ নিতে হবে ৷ যেহেতু ওরা দু'জনেই বাকি দুই ফরম্য়াট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে তাই ম্য়াচ ফিট থাকতে ঘরোয়া ক্রিকেট ছাড়া গতি নেই ৷" এমতাবস্থায় বিজয় হাজারে ট্রফি তো বটেই, তার আগে চলতি মাসের শেষদিকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-20 টুর্নামেন্টেও অংশগ্রহণ করতে পারেন 'হিটম্যান' ৷
🚨 ROHIT SHARMA IN VIJAY HAZARE.— Vishal. (@SPORTYVISHAL) November 12, 2025
This man is showing some unbelievable commitment at age of 38, oh Hitman, you are an inspiration. 👑🙇🏼♂️ pic.twitter.com/HiUdHBXzbS
ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিনম্যাচের ওয়ান-ডে সিরিজ এবং জানুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের মাঝামাঝি সময়ে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে খেলবেন বলে নিশ্চিত করেছেন রোহিত ৷ সেক্ষেত্রে সাত বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটের এই 50 ওভারের টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন তিনি ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই অবশ্য আগেই জানিয়েছিল নতুন বছরে কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের আগে বিজয় হাজারে ট্রফির কমপক্ষে তিনটি ম্য়াচ খেলতে পারেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ৷
রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ তবে 'দ্য রানমেশিন' বিরাট কোহলি বিজয় হাজারে আদৌ খেলবেন কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা সামনে আসেনি এখনও ৷ দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, রোহিতের মতো দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনকে (DDCA) এই বিষয়ে এখন কিছু জানাননি 51টি ওডিআই সেঞ্চুরির মালিক ৷