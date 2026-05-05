রোহিতের প্রত্যাবর্তনে সর্বাধিক রান তাড়া করে জিতল মুম্বই
ওয়াংখেড়েয় 229 রান তাড়া করে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ছয় উইকেটে হারাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ কামব্যাক ম্যাচে 84 রান করে 'পল্টন'দের জয়ের নায়ক 'হিটম্যান' ৷
Published : May 5, 2026 at 10:09 AM IST
ওয়াংখেড়ে, 5 মে: হার্দিক পান্ডিয়ার অসুস্থতার কারণে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন সূর্যকুমার যাদব ৷ সর্বোপরি চোট-আঘাত কাটিয়ে পাঁচ ম্য়াচ পর প্রত্যাবর্তন করলেন রোহিত শর্মা ৷ সবকিছুর মিশেলে আইপিএলে জয়ে ফিরল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ ওয়াংখেড়েয় 229 রান তাড়া করে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ছয় উইকেটে হারাল তাঁরা ৷ যা আইপিএলে তাদের সর্বাধিক রান তাড়া করে জয় ৷ কামব্যাক ম্যাচে 84 রান করে 'পল্টন'দের জয়ের নায়ক রোহিত-ই ৷
চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচ হারের পর প্লে-অফের সম্ভাবনা কার্যত শেষ মুম্বইয়ের ৷ তবু লিগ টেবলে সম্মানজনক অবস্থায় থামতে শেষের ম্য়াচগুলোতে জয় তুলে নিতে চাইবে তারা ৷ সেই লক্ষ্যে সোমবার লখনউকে হারিয়ে মরশুমের তৃতীয় জয় তুলে নিল মুম্বই ৷
ওয়াংখেড়েয় এদিন টস হেরে প্রথম ব্য়াট করে অবশ্য বড় রান তোলে লিগ টেবলে একেবারে শেষে থাকা লখনউ ৷ ওপেনার মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান ও শেষদিকে হিম্মত সিং'য়ের ব্য়াটে স্কোরবোর্ডে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 228 রান তোলে 'নবাব'রা ৷ মার্শ করেন 25 বলে 44 রান ৷ 31 বলে 40 রানে অপরাজিত থেকে যান হিম্মত সিং ৷ তবে সর্বাধিক 63 রান পুরানের ৷ চলতি মরশুমে প্রথমবার ব্যাট হাতে ঝড় উঠল ক্য়ারিবিয়ান ব্যাটারের ৷ তাঁর 21 বলের ইনিংস সাজানো আট ছক্কা ও একটি বাউন্ডারিতে ৷
জবাবে লখনউ বোলারদের বেদম প্রহার করে রায়ান রিকেলটন ও রোহিত শর্মার 143 রানের ওপেনিং জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় মুম্বইয়ের ৷ ছ'টি চার ও আটটি ছ'য়ে 32 বলে 83 রান করে ম্য়াচের সেরা হন প্রোটিয়া ওপেনার ৷ রোহিত শর্মা করেন 44 বলে সর্বাধিক 84 রান ৷ 'হিটম্যান'-এর ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও সাতটি ছয় ৷ অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তনে জয় এনে দিলেও অবশ্য রান পাননি সূর্য ৷
12 বলে 23 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন নমন ধির ৷ 10 রানে অপরাজিত থাকেন উইল জ্যাকস ৷ 18.4 ওভারে চার উইকেট হারিয়ে 229 রান তুলে নেয় মুম্বই ৷ একটি উইকেট নিলেও চার ওভারে 53 রান খরচ করেন মহম্মদ শামি ৷ 3.4 ওভারে 56 রান দেন আবেশ খান ৷