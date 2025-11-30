আফ্রিদিকে টপকে ছক্কার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড 'হিটম্যানের', রানের পাহাড়ে ভারত

আফ্রিদিকে টপকে ছক্কার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড 'হিটম্যানের', রানের পাহাড়ে ভারত
কোহলির সঙ্গে 'বিরাট' জুটিতে দলকে বড় রানের ভিতে দাঁড় করানোই নয়, রাঁচিতে বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেললেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
Published : November 30, 2025 at 6:15 PM IST
রাঁচি, 30 নভেম্বর: আসন্ন বিশ্বকাপে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে ৷ একই কথা প্রযোজ্য বন্ধু বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম ওয়ান-ডে ম্য়াচে বন্ধু বিরাট ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকালেন ৷ তবে তিন অঙ্কের রান ছুঁতে না-পারলেও হাফসেঞ্চুরি এল রোহিত শর্মার ব্য়াটে ৷ অস্ট্রেলিয়া সফরে যেখানে শেষ করেছিলেন, ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে যেন সেখান থেকেই শুরু করলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর ওডিআই ব্যাটার ৷ কোহলির সঙ্গে 'বিরাট' জুটিতে দলকে বড় রানের ভিতে দাঁড় করানোই নয়, একটি বিশ্বরেকর্ডও গড়ে ফেললেন প্রাক্তন অধিনায়ক ৷
ওডিআই ক্রিকেটে এককভাবে সর্বাধিক ছক্কার নজিরে নাম লেখাতে রবিবার রাঁচিতে তিনটি ছক্কা প্রয়োজন ছিল রোহিত শর্মার ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে এদিন প্রথম ওয়ান-ডে তিনটি ছক্কাই এল 'হিটম্য়ান'-এর ব্যাটে ৷ আর তৃতীয় ছক্কা হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে শাহিদ আফ্রিদিকে টপকে ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক ছক্কার মালিক হলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ আফ্রিদির 351 ছক্কাকে টপকে আন্তর্জাতিক ওডিআই ক্রিকেটে এদিন 352 ছক্কার মালিক হলেন মুম্বইকর ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, কেরিয়ারের 277 তম ম্যাচে এই নজিরে নাম তুললেন রোহিত শর্মা ৷ আফ্রিদির তুলনায় 100 ইনিংস কম খেলে তাঁকে টপকে গেলেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ 20তম ওভারের চতুর্থ বলে মার্কো জানসেনকে গ্য়ালারির বাইরে পাঠিয়ে বিশ্বরেকর্ডে নাম তোলেন রোহিত ৷ যদিও 22তম ওভারে সেই জানসেনেরই শিকার হন ভারতীয় ওপেনার ৷ সাজঘরে ফেরার আগে 51 বলে ঝোড়ো 57 রানের ইনিংস খেলেন রোহিত ৷ যে ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
🚨 Record Alert 🚨— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
Rohit Sharma now holds the record for most sixes in ODI cricket history! 🙌
TAKE. A. BOW 🙇♂️
Updates ▶️ https://t.co/MdXtGgRkPo#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/apcmS1UACG
বিরাট কোহলির সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে 136 রান যোগ করে আউট হন রোহিত ৷ পরবর্তীতে বিরাট কোহলির 52তম ওডিআই সেঞ্চুরি এবং অধিনায়ক কান্নুর লোকেশ রাহুলের 60 রানের ইনিংস ভারতকে সাড়ে তিনশো রানের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় ৷ 56 বলে দু'টি চার ও তিনটি ছয়ে সাজানো ছিল রাহুলের ইনিংস ৷ কোহলির ব্য়াট থেকে আসে 120 বলে 135 রান ৷ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এদিন সচিন তেন্ডুলকরের নজির টপকে যান তিনি ৷ একটি ফরম্যাটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির (52) বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলেন 'রানমেশিন' ৷ শেষ পর্যন্ত 50 ওভারে আট উইকেটে 349 রান তোলে ভারত ৷