ওয়ান ডে ক্রিকেটে প্রথমবার বিশ্বসেরা ব্যাটার 'রো-হিট'

অস্ট্রিলয়ার মাটিতে সদ্যসমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে সেরা হয়েছেন রোহিত শর্মা ৷ সিডনিতে শেষ ম্যাচে অপরাজিত সেঞ্চুরি-সহ তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে 202 রান ৷

ROHIT SHARMA
রোহিত শর্মা (ফাইল চিত্র- এপি)
দুবাই, 29 অক্টোবর: কেরিয়ারে সায়াহ্নে এসে বিশ্বসেরা ব্যাটারের তকমা ! 2027 বিশ্বকাপ দলে জায়গা হওয়া নিয়ে প্রশ্নের মুখেই আইসিসি ওয়ান ডে ব়্যাঙ্কিয়ে এক নম্বর ব্যাটার হলেন রোহিত শর্মা ৷ কেরিয়ারে প্রথমবার এই সম্মান 38 বছরের ব্যাটারের৷ সদ্যসমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের সেরা হয়েছেন 'হিটম্যান' ৷

অজিদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে রোহিতের ব্যাট থেকে এসেছে 202 রান ৷ পারথে প্রথম ম্যাচে বড় রান না-এলেও অ্যাডিলেড ও সিডনিতে স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 'হিটম্যান'কে দেখছেন দর্শকরা ৷ সিডনিতে সিরিজের শেষ ম্যাচে রোহিতের অপরাজিত 121 রানের ইনিংস শুধু ভারতকে জেতায়নি, তাঁকে আইসিসি ব়্যাঙ্কিকে তুলে এনেছে দু'ধাপ ৷ এর ফলে আফগান ব্যাটার ইব্রহিম জাদরান ও টিম ইন্ডিয়ার ক্যাপ্টেন শুভমন গিলকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে এলে রোহিত ৷ তাও দীর্ঘ 18 বছরের কেরিয়ারে প্রথমবার ৷

এই মুহূর্তে 781 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ান ডে ক্রিকেটে এক নম্বর ব্যাটার রোহিত শর্মা ৷ 764 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আফগান ব্যাটার জারদান ৷ আর 745 রেটিং নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ রোহিত ও গিল ছাড়াও প্রথম দশে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন বিরাট কোহলি (725) এবং শ্রেয়স আইয়ার (700) ৷

সিডনিতে রোহিতের 33 নম্বর ওয়ান ডে সেঞ্চুরির পাশে উজ্জ্বল ছিল কোহলির অপরাজিত 74 রানের ইনিংস ৷ সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খাতা খুলতে পারেননি বিরাট৷ তৃতীয় ম্যাচে 74 রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে ভারতের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন কোহলি ৷

সিডনিতে রোহিত-বিরাটের ব্যাটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ 1-2 করে ভারত ৷ প্রথম দুই ম্যাচেই সিরিজ হারলেও শেষ ম্যাচে অজিদের হেলায় হারিয়ে 'গম্ভীর' ক্ষতে মলম লাগান রোহিত-কোহলি ৷সেই সঙ্গে জবাব দিলেন সমালোচকদের ৷ ম্যাচের পর সাংবাদিক বৈঠকে ক্যাপ্টেন গিল বলেছিলেন, "আজকের ম্যাচটা আমাদের জন্য দারুণ ৷ রান তাড়া করে জিতে খুশি ৷ রোহিত-কোহলি বহুদিন ধরে খেলছে ৷ ওদের খেলা দেখতে দারুণ লাগে ৷ এই মাঠে জয়টা আমাদের কাছে বিশেষ ৷"

ওয়ান ডে বোলিং ব়্যাঙ্কিয়ে শীর্যস্থান ধরে রেখেছেন রশিদ খান (710)৷ দ্বিতীয় স্থানে থাকা কেশব মহারাজের (680) থেকে 30 রেটিং পয়েন্ট বেশি নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে আফগান লেগ-স্পিনার ৷ প্রথম দশে ভারতের মধ্যে রয়েছেন শুধুমাত্র কুলদীপ যাদব ৷ বাঁ-হাতি এই স্পিনার রয়েছে সাত নম্বরে (634) আর ওয়ান ডে ক্রিকেটে অল-রাউন্ডারের তালিকায় প্রথম দশে রয়েছেন শুধুমাত্র অক্ষর প্যাটেল (229) ৷ এক নম্বরে রয়েছেন আফগানিস্তানের আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ৷

বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটার রোহিত
