রোহিত-ধোনিকে নিয়ে জিইয়ে ধোঁয়াশা, আইপিএলে আজ 'ক্ল্যাশ অব টাইটান্স'

রোহিত-ধোনিকে নিয়ে জিইয়ে ধোঁয়াশা, আইপিএলে আজ 'ক্ল্যাশ অব টাইটান্স'
একই পয়েন্ট নিয়ে আপাতত সমমেরুতে মুম্বই ও চেন্নাই ৷ লক্ষ্মীবারের জয় এক দলকে তুলে আনবে উপরের দিকে ৷ তার আগে চর্চায় দু'দলের দুই মহারথী ৷
Published : April 23, 2026 at 12:37 PM IST
মুম্বই, 23 এপ্রিল: লিগ টেবলে অবস্থান যাইহোক, সর্বাধিক পাঁচবার করে খেতাব জিতে আইপিএলের সবচেয়ে সফল এই দুই দল ৷ ফলত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংসে লড়াই মানে 'ক্ল্যাশ অব টাইটান্স' ৷ কিন্তু দুই হেভিওয়েটের লড়াইয়ে সর্বাধিক রান যাঁর নামের পাশে সেই রোহিত গুরুনাথ শর্মা অনিশ্চিত বৃহস্পতিবারের দ্বৈরথে ৷
গত 12 এপ্রিল রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে আহত ও অবসৃত হয়ে মাঠে ছেড়েছিলেন 'হিটম্যান' ৷ পরবর্তী দু'টি ম্য়াচ প্রাক্তন অধিনায়ককে ছাড়াই নেমেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ৷ বৃহস্পতিবার কি তিনি খেলবেন ? টসের আগেই রোহিতকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ তবে ম্য়াচের আগেরদিন নেটে 'হিটম্যান'-এর ব্যাটিং অনুশীলন দেখে আশান্বিত অনুরাগীরা ৷ যদিও ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী বেশি নয়, 25 মিনিটে প্র্যাকটিসে মূলত থ্রো-ডাউন অনুশীলন করেছেন রোহিত ৷ বড় শট খেলা থেকে নিজেকে বিরতই রেখেছেন ৷ ফলত ধোঁয়াশা অব্যাহত ৷
চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে নিতান্ত প্রয়োজনে প্রাক্তন অধিনায়ককে ইমপ্যাক্ট-সাব হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে 'পল্টন' শিবির ৷ তবে রোহিত একেবারেই মাঠে নামার মতো অবস্থায় না-থাকলে দানিশ মালেওয়ার ফের ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামবেন কুইন্টন ডি'ককের সঙ্গে ৷ 31 ম্য়াচে 913 রান ঝুলিতে নিয়ে চেন্নাই বনাম মুম্বই ম্য়াচে সর্বাধিক রানসংগ্রাহক রোহিত ৷ ওয়াংখেড়েয় ইয়েলো ব্রিগেডের বিরুদ্ধে পাঁচশোরও বেশি রান রয়েছে 'হিটম্যান'-এর ঝুলিতে ৷ সুতরাং পরিসংখ্যান বিচার করলে রোহিতকে না-পাওয়া গেলে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতি মুম্বই শিবিরের ৷
এদিকে আইপিএলের সপ্তম ম্য়াচে এসে প্রথমবার মাঠে নামার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির ৷ ম্য়াচের আগেরদিন নেটে ব্য়াটিং অনুশীলন কেবল নয়, উইকেটকিপিংও ঝালিয়ে নিয়েছেন মাহি ৷ কাফ মাসলে চোটের কারণে প্রথম ছ'ম্য়াচ চেন্নাইয়ের হয়ে খেলতে পারেননি ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ মেডিক্যাল স্টাফেদের পাশাপাশি নিজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলে তবেই মাঠে নামবেন ধোনি ৷ বোলিং কোচ এরিক সিমন্স ম্য়াচের আগেরদিন বলেন, "মেডিক্য়াল স্টাফেদের সঙ্গে কথা বলে ম্য়াচের দিনই ধোনিকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে ৷"
লিগ টেবলে এই মুহূর্তে সমসংখ্যক ম্য়াচ খেলে একই মেরুতে দাঁড়িয়ে দুই দল ৷ ছয় ম্য়াচে দু'দলের ঝুলিতে চার পয়েন্ট ৷ চার ম্যাচ বাদে গত সোমবার গুজরাত টাইটান্সকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জয়ে ফিরেছে মুম্বই ৷ ফলত রানরেটে উন্নতি করে সাতে উঠে এসেছে হার্দিক পান্ডিয়ার দল ৷ অন্যদিকে আটে চেন্নাই ৷ আইপিএলে 39 বার একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে দুই দল ৷ 21 বার জিতে খানিকটা এগিয়ে মুম্বই ৷ 18 বার জয়ী হয়েছে চেন্নাই ৷