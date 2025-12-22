'অবসরের কথা ভেবেছিলাম', দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ হারের যন্ত্রণা ব্যক্ত করলেন রোহিত
ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল আসমুদ্র-হিমাচলের ৷
Published : December 22, 2025 at 2:07 PM IST
হায়দরাবাদ, 22 ডিসেম্বর: "মনে হয়েছিল আর ক্রিকেট খেলব না ৷ এখানেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ৷" দেশের মাটিতে 2023 বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের অনুভূতি ঠিক এই ভাষাতেই প্রকাশ করলেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা ৷ সম্প্রতি গুরুগ্রামে মাস্টার্স ইউনিয়ন সমাবর্তনে যোগ দিয়েছিলেন কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক ৷ সেখানেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরে বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা ব্যক্ত করলেন 'হিটম্যান' ৷
11 ম্য়াচে 54.27 গড়ে 597 রান ৷ ব্যাট হাতে 2023 বিশ্বকাপে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রোহিত শর্মা ৷ অপরাজিত থেকে 'হিটম্যান' নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ফাইনালে পৌঁছলেও খেতাব নির্ণায়ক ম্য়াচে স্বপ্নভঙ্গ হয় আসমুদ্র-হিমাচলের ৷ সেই ঘটনা নিয়ে বলতে গিয়ে রবিবারের সমাবর্তনে রোহিত বলেন, "আমার ধারণা কোনও লক্ষ্যপূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের পর ফলাফল না-এলে মনে হতাশা আসাটা স্বাভাবিক ৷ ঠিক একই ঘটনা আমার সঙ্গেও হয়েছিল বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর ৷ তবে আমি জানতাম জীবন এখানে শেষ নয় ৷ হতাশা ভুলে নতুন করে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, সেটা বিশ্বকাপ ফাইনালে হার আমায় শিখিয়ে গিয়েছে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে 2024 টি-20 বিশ্বকাপের জন্য মনে মনে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলাম এবং ওটাতেই পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছিলাম ৷ কথাগুলো এখন বলে ফেলা ভীষণই সহজ ৷ কিন্তু ওই মুহূর্তে বিষয়টা খুব একটা সহজ ছিল না ৷"
রোহিতের সংযোজন, "একটা সময় দাঁড়িয়ে আমার সত্যিই মনে হয়েছিল আর খেলতে চাই না ৷ কারণ বিশ্বকাপ ফাইনালে হারটা আমার থেকে সব কেড়ে নিয়েছিল ৷ মনে হয়েছিল কিছু আর অবশিষ্ট নেই ৷" তাই ঘুরে দাঁড়াতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল বলে জানালেন রোহিত ৷ মুম্বইকর বলেন, "কিছুটা সময় নিশ্চয় লেগেছিল, আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন ছিল ঘুরে দাঁড়াতে ৷ আমি বারংবার মনকে বুঝিয়ে এসেছি এটাই আমার ভালোবাসা ৷ ধীরে-ধীরে নিজেকে ফিরে পেতে শুরু করি এবং মাঠে নামার ইচ্ছাও ফিরে পাই ৷"
2023 বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের দুঃখ ভুলিয়ে পরের বছর ভারতকে টি-20 বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন রোহিত ৷ টুর্নামেন্টের আট ইনিংসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক 257 রান সংগ্রাহক ছিলেন 'হিটম্যান' ৷ স্ট্রাইক-রেট 156.70 ৷ যদিও 17 বছর বাদে দেশকে টি-20 বিশ্বকাপ জিতিয়েই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন রোহিত ৷ পরবর্তীতে চলতি বছর টেস্ট ক্রিকেট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ৷ আপাতত 2027 বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নিজেকে গড়ে চলেছেন 20 হাজারেরও বেশি আন্তর্জাতিক রানের মালিক ৷