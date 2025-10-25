ETV Bharat / sports

রো-হিট ও বি-কে'র ব্যাটে 'গম্ভীর' ক্ষতে মলম টিম ইন্ডিয়া'র

রোহিত শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরি ও বিরাট কোহলির অনবদ্য হাফ-সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে 9 উইকেট হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ 1-2 করল ভারত ৷

রোহিত শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরি (ছবি- এপি)
Published : October 25, 2025 at 3:59 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 4:27 PM IST

সিডনি, 25 অক্টোবর: নেতা শুভমনের অস্ট্রেলিয়া সফরের শুরুটা 'শুভ' না-হলেও ওয়ান ডে সিরিজের শেষটা যেন 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'৷ পারথ ও অ্যাডিলেডে হারের লজ্জা ভুলে সিডনি'র ক্রিকেট আকাশে ভারত যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র ৷ সিরিজের শেষ ম্যাচে জ্বলে উঠল রোহিত-বিরাটের ব্যাট৷

সিরিজ হারলেও অস্ট্রেলিয়ায় সম্মানের লড়াই জিতল টিম ইন্ডিয়া ৷ এসসিজি-তে অন্য ভারতকে দেখলেন দর্শকরা ৷ সিরিজের শেষ ম্যাচে ব্যাট ও বল হাতে জ্বলে উঠল গিল অ্যান্ড কোং৷ রোহিত শর্মার দুরন্ত সেঞ্চুরি ও বিরাট কোহলির অনবদ্য হাফ-সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়াকে 9 উইকেট হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ 1-2 করল ভারত ৷ সেই সঙ্গে 'গম্ভীর' ক্ষতে মলম লাগালেন টিম ইন্ডিয়ার দুই 'বুড়ো' ৷

236 রান তাড়া করতে নেমে মাত্র 38 ওভারে ম্যাচের ভবলীলা সঙ্গ করেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ৷ 121 রানের অনবদ্য সেঞ্চুরি রোহিতের ৷ আর 74 রানের দুরন্ত ইনিংস প্রথম দুই ম্যাচ শূন্য করা বিরাটের ৷ ক্যাপ্টেন শুভমন গিল 24 রানে ড্রেসিংরুমে ফেরার পর অজি বোলাদের নিয়ে ছেলেখেলা করেন বিরাট-রোহিত ৷

রোহিত আগের ম্যাচ রান পেলেও শতরান মাঠে রেখে এসেছিলেন ৷ এদিন সেই ভুল করেননি ৷ ঠান্ডা মাথায় শতরান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ৷ 105 বলে 2টি ছক্কা ও 11টি বাউন্ডারির সাহায্যে শতরানে পৌঁছন 'হিটম্যান' ৷ শেষ পর্যন্ত 125 বলের ইনিংসে 3টি ছয় ও 13টি চার-সহ 121 রানে অপরাজিত থাকেন রোহিত ৷

রোহিতের দেখানো পথেই এদিন হাঁটেন বিরাট ৷ প্রথম দুই ম্যাচে খাতা খুলতে না-পারা কোহলি এদিন যে বড় রানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন ৷ 81 বলের ইনিংসে ছক্কা না-হাঁকালেও 7টি বাউন্ডারির সাহায্যে 74 রানে অপরাজিত থাকেন বিরাট ৷ সেই সঙ্গে জবাব দিলেন সমালোচকদের ৷

হর্ষিত-ওয়াশিংটনের হাত ধরে সিডনিতে 'সুন্দর' প্রত্যাবর্তন ভারতের

