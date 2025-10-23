বিরাট ব্যর্থতায় রোহিত-বিক্রমে অজিদের সামনে বড় রান টিম ইন্ডিয়া'র

বিরাট ব্যর্থতায় রোহিত-বিক্রমে অজিদের সামনে বড় রান টিম ইন্ডিয়া'র
বিরাট ব্যর্থতা ভুলে রোহিত-শ্রেয়সের ব্যাটিং বিক্রমে অ্যাডিলেড ওভালে অজিদের সামনে 265 রানের টার্গেট দিল গিল অ্য়ান্ড কোং ৷
Published : October 23, 2025 at 1:12 PM IST
অ্যাডিলেড, 23 অক্টোবর: প্রত্যাবর্তনে টানা দু'ম্যাচে শূন্য রানে আউট বিরাট কোহলি ৷ কিন্তু প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ম্যাচে দলকে লড়াইয়ে রাখলেন রোহিত শর্মা ৷ বিরাট ব্যর্থতা ভুলে রোহিত-শ্রেয়সের ব্যাটিং বিক্রমে অ্যাডিলেড ওভালে অজিদের সামনে 265 রানের টার্গেট দিল গিল অ্য়ান্ড কোং ৷
প্রায় সাড়ে 7 মাস পর ওয়ান ডে ক্রিকেটে ফিরে চূডান্ত ব্যর্থ কোহলি ৷ অজি সিরিজের আগে বিরাট শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন 9 মার্চ, 2025 দুবাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্যাচে কোহলির সংগ্রহে ছিল এক রান ৷ আর অজিভূমে টানা দু'ম্যাচে খাতাই খুলতে পারলেন না টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং মায়েস্ত্রো ৷ বিরাট ব্য়র্থ হলেও দলকে টেনে তোলেন রোহিত ৷ 97 বলে 73 রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন 'হিটম্যান' ৷ রোহিতকে সঙ্গ দেন শ্রেয়স আইয়ার ৷ 77 বলে 61 রান করেন তিনি ৷
Innings Break!— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
A 118-run partnership between Rohit Sharma and Shreyas Iyer propels #TeamIndia to a total of 264/9.
Scorecard - https://t.co/q4oFmXx6kr #TeamIndia #AUSvIND #2ndODI pic.twitter.com/o5dN2FGhtA
পারথের পর অ্যাডিলেডেও স্কোরবোর্ডে বিরাটের নামের পাশে লেখা শূন্য ৷ বৃহস্পতিবার অ্যাডিলেড ওভালে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে ক্রিজে সময় কাটালেন মাত্র 3 মিনিট ৷ খেললেন মাত্র 4 বল ৷ অনভিজ্ঞ জেভিয়ার বার্টলেটের বল ব্যাটেই লাগাতে পারলেন না ওয়ান ডে ক্রিকেটে 51তম সেঞ্চুরির মালিক ৷ এলবিডব্লিউ হয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন কোহলি ৷ অথচ তিন বছর আগে আজকের দিনেই 2022 টি-20 বিশ্বকাপে মেলবোর্নে কোহলির আইকনিক শটে 'পাক বধ' করেছিল ভারত ৷ পরপর দুই ইনিংসে শূন্য রান আউট হওয়ার পর এদিন অ্যাডিলেড ওভালে কোহলিকে 'গুডবাই' জানান ফ্যানেরা ৷
পারথের মতো অ্যাডিলেডেও টস হারেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ দ্বিতীয় ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়া টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায় ৷ গিল-রোহিতের ওপেনিং জুটিতে শুরুটা ভালো হয়নি টিম ইন্ডিয়ার ৷ সপ্তম ওভারে মাত্র দলীয় 17 রানে ক্যাপ্টেন গিলের উইকেট হারিয়ে ভারত ৷ বার্টলেটের বলে ব্যক্তিগত 9 রানে ড্রেসিংরুমে ফেরেন গিল ৷ ওভারের শেষ ডেলিভারিতে বিরাটকে ফেরান বার্টলেট৷ কোহলি শূন্য রানে আউট হওয়ার পর রোহিতের সঙ্গে জুটি বাঁধেন আইয়ার ৷ তৃতীয় উইকেটে 118 রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে টেনে তোলেন রোহিত ও শ্রেয়স ৷
2টি ছয় ও সাতটি চারের সাহায্যে 73 রানের ইনিংস খেলে আউট হন রোহিত ৷ এরপর আইয়ারকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল ৷ তবে সাতটি চার-সহ 61 রানে ড্রেসিংরুমে ফেরেন শ্রেয়স ৷ তবে 41 বলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে 44 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে দু'শো রানের গণ্ডি টপকাতে সাহায্য করেন অক্ষর ৷ এছাড়া হর্যিত রানার 18 বলে 24 এবং অর্শদীপ সিংয়ের 14 বলে 13 রানে ভর করে 9 উইকেটে 264 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷
তিন ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে বৃষ্টিবিঘ্নিত পারথে 7 উইকেটে হারে ভারত ৷ 0-1 পিছিয়ে থেকে এদিন অ্যাডিলেডে শুরুটা ভালো না-হলেও রোহিত-শ্রেয়সের ব্যাটে অজিদের লড়াই দেয় গিল অ্যান্ড কোং ৷
আইপিএলে প্রত্যাবর্তন কেন উইলিয়ামসনের, গোয়েঙ্কার ডাকে লখনউয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক