ETV Bharat / sports

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই অজিভূমে পরাভূত ভারত

রোহিত-বিক্রমেও তিন ওয়ান ডে'র সিরিজে হার গিলদের ৷ অ্যাডিলেডে 265 রান তাড়া করে 8 উইকেট হারিয়ে ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷

India vs Australia
অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সিরিজ হার (ছবি-এপি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 23, 2025 at 5:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অ্যাডিলেড, 23 অক্টোবর: পারথের পর অ্যাডিলেড ওভাল ৷ অজিদের কাছে পরাজিত টিম ইন্ডিয়া ৷ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তিন ওয়ান ডে'র সিরিজে হারল গিল অ্যান্ড কোং ৷ 265 রান তাড়া করে 8 উইকেট হারিয়ে ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

AUSTRALIA VS INDIA
AUSTRALIA SEAL ODI SERIES
INDIA VS AUSTRALIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

মেট্রোর পার্পল লাইনের সম্প্রসারণ: ধর্মতলায় ট্রাম লাইনে নির্মাণকাজ, হেরিটেজ ধ্বংসের চক্রান্ত !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.