এক ম্যাচ বাকি থাকতেই অজিভূমে পরাভূত ভারত
রোহিত-বিক্রমেও তিন ওয়ান ডে'র সিরিজে হার গিলদের ৷ অ্যাডিলেডে 265 রান তাড়া করে 8 উইকেট হারিয়ে ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷
অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের সিরিজ হার (ছবি-এপি)
Published : October 23, 2025 at 5:37 PM IST
অ্যাডিলেড, 23 অক্টোবর: পারথের পর অ্যাডিলেড ওভাল ৷ অজিদের কাছে পরাজিত টিম ইন্ডিয়া ৷ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তিন ওয়ান ডে'র সিরিজে হারল গিল অ্যান্ড কোং ৷ 265 রান তাড়া করে 8 উইকেট হারিয়ে ম্যাচ ও সিরিজ পকেটে পুরে নেয় অস্ট্রেলিয়া ৷
বিস্তারিত আসছে...