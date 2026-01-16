রাজার মতোই ফিরলেন রজার, রড লেভার এরিনায় প্রত্যাবর্তনে হারালেন রুডকে

রাজার মতোই ফিরলেন রজার, রড লেভার এরিনায় প্রত্যাবর্তনে হারালেন রুডকে
আগামিকাল শনিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের উদ্বোধনে ফেডেরারের সঙ্গেই উপস্থিত থাকবেন আন্দ্রে আগাসি, লেটন হিউইটের মতো প্রাক্তন তারকারা ৷
Published : January 16, 2026 at 5:24 PM IST
মেলবোর্ন, 16 জানুয়ারি: পাঁচ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রত্যাবর্তন হল রজার ফেডেরারের ৷ নিছক প্রত্যাবর্তন নয়, কামব্য়াকে শুক্রবার রড লেভার এরিনায় ম্য়াচও খেললেন সুইশ কিংবদন্তি ৷ যেখানে ক্য়াসপার রুডকে টাইব্রেকারে হারালেন 20টি মেজরের মালিক ৷ তবে প্রতিযোগিতমূলক টুর্নামেন্টের অংশ হিসেবে নয়, পুরোটাই হল বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ৷ চারবছর আগে পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানানো রজার ফেডেরারের প্রত্যাবর্তন দেখতে রড লেভার এরিনায় তিলধারণের জায়গা ছিল না এদিন ৷
অনুরাগীদের নিরাশ করলেন না মেলবোর্ন পার্কে ছ'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা বছর চুয়াল্লিশের ভদ্রলোক ৷ ফিরল সেই পুরনো ফুটওয়ার্ক, চেনা ব্যাকহ্যান্ড রিটার্ন এবং স্ম্যাশ ৷ অনুশীলনের অংশ হিসেবে টাইব্রেকারে 7-2 ব্যবধানে বিশ্বের 12 নম্বর নরওয়ে তারকাকে হারালেন ফেডেরার ৷ বর্ণময় কেরিয়ারে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে যাঁর জিত-হারের অনুপাত 102-15 ৷ শেষবার ছ'বছর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রতিযোগী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন 'ফেডেক্স' ৷ সেমিফাইনালে সেবারের চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচের কাছে হারতে হয়েছিল তাঁকে ৷
সার্বিয়ানের পর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ সিঙ্গলসে সবচেয়ে বেশি সাফল্য় রজার ফেডেরারই ৷ তাঁকে সম্মান জানাতে গ্র্যান্ড স্ল্যাম উদ্বোধনের দিন অর্থাৎ, 17 জানুয়ারি একটি প্রদর্শনী ইভেন্ট আয়োজিত হবে ৷ সেখানে আন্দ্রে আগাসি, লেটন হিউইটের মতো খ্য়াতনামা প্রাক্তনীদের সঙ্গে কোর্ট শেয়ার করবেন ফেডেরার ৷ তারই অংশ হিসেবে শুক্রবার অনুশীলনে নেমেছিলেন তিনি ৷
Oh, Roger 😍— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2026
That backhand down the line will never get old 💫 pic.twitter.com/FAD8yOiQi9
শেষবার 2018 সালে মারিন চিলিচকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জিতেছিলেন রজার ফেডেরার ৷ তার আগে 2004, 2006, 2007, 2010 এবং 2017 সালেও এখানে খেতাব জিতেছিলেন সুইশ টেনিস মায়েস্ত্রো ৷ 2017 সালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালকে ম্য়ারাথন ফাইনালে 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 ব্যবধানে হারিয়েছিলেন ফেডেরার ৷ যা টুর্নামেন্টের অন্যতম আইকনিক ফাইনাল হিসেবে বিবেচিত হয় ৷
Still got it and still making it look easy, simply Roger Federer ✨#AO26 pic.twitter.com/JNrfhC0zJy— Roland-Garros (@rolandgarros) January 16, 2026
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে ফেডেরার এটিপি (ATP)'কে বলেন, "অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মান জানানো হচ্ছে ভেবে আমি রোমাঞ্চিত ৷ এমনিতেই ছক ভেঙে নিত্যনতুন পরিকল্পনার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সুখ্য়াতি রয়েছে ৷ ইতিহাস সমৃদ্ধ এবং টেনিসের সব মহান চ্য়াম্পিয়নদের নিয়ে ঠাসা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের শরিক থাকা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ৷"