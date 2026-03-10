অস্বস্তি কমলেও বেঙ্গালুরু ম্যাচে রবসনকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা

অস্বস্তি কমলেও বেঙ্গালুরু ম্যাচে রবসনকে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা
হ্য়ামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে ওড়িশা ম্যাচেও খেলা হয়নি ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের ৷
Published : March 10, 2026 at 11:18 AM IST
কলকাতা, 10 মার্চ: প্রথম চার ম্য়াচে 14 গোল সঙ্গে পুরো পয়েন্ট নিয়ে লিগের মগডালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আগামী 14 মার্চ কান্তিরাভায় বেঙ্গালুরু এফসি'র বিরুদ্ধে নামছে লিগ-টপাররা ৷ যা চলতি আইএসএলে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন ম্য়াচ হতে চলেছে সবুজ-মেরুনের ৷ সেই ম্য়াচে ব্রাজিলিয়ান রবসন রবিনহোকে কি পাবে মোহনবাগান ? আশঙ্কা কিন্তু জোরালো হচ্ছে ৷ সূত্র বলছে, সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারকে না-পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ৷
তবে রবসনের অনুপস্থিতি সার্জিও লোবেরাকে যে অস্বস্তিতে ফেলেছে তেমনটা নয় ৷ কারণটা খুবই সহজ ৷ মোহনবাগান আক্রমণভাগ এখন গোলের উৎসবে মত্ত ৷ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের পর ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধেও পাঁচ গোল করেছেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা ৷ শেষ দু'ম্যাচে দশ গোল ৷ দলের এক নম্বর স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন গত ম্য়াচে চলতি আইএসএলের প্রথম হ্যাটট্রিকটি করে ফেলেছেন ৷ ওড়িশার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক-সহ চার গোল অজি বিশ্বকাপারকে আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে ৷
তবে চার ম্যাচে চার জয়ের সবক'টিই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসেছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের ৷ অর্থাৎ, আগামী 14 মার্চ প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে নামবেন জেমি ম্যাকলারেনরা ৷ প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি ৷ সেই ম্যাচের জন্য রবিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করেছে সবুজ-মেরুন শিবির ৷ তবে আলোচনায় রবসনের ডান হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট ৷ তাঁর রিহ্যাব চলছে ৷ গত ম্য়াচেও ব্রাজিলিয়ানকে পাওয়া যায়নি ৷ সূত্রের খবর, চোটের জায়গায় আর অস্বস্তি অনুভব করছেন না তিনি ৷ তবে আরও দিনকয়েক রিহ্যাব চলবে ৷ সব ঠিক থাকলে বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগেই বল পায়ে অনুশীলনে নামবেন রবসন ৷ তবে সুনীলদের বিরুদ্ধে যে তাঁকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় পাওয়া যাবে, এমনটা আশা করছে না মোহনবাগান থিঙ্কট্য়াঙ্ক ৷
Prep starts for 5/5. Let's go! 👊🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/9CImdBdiqT— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) March 9, 2026
দু'ম্যাচে 10 গোল দিলেও দু'টো গোল হজম করতে হয়েছে সুপার জায়ান্ট রক্ষণকে ৷ তার মধ্যে ওড়িশার বিরুদ্ধে গোলটি গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডারের ভুল বোঝাবুঝির জন্য হজম করতে হয়েছিল ৷ যাঁদের ভুলে গোলটি হয়েছিল, গোলরক্ষক বিশাল কাইথ ও ডিফেন্ডার মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাদাভাবে কথা বলেছেন লোবেরা ৷ গোল হজম নিয়ে চিন্তার কথা প্রকাশ্যে না-বললেও আসন্ন কঠিন ম্যাচগুলিতে এইধরনের শিক্ষানবিশি ভুলের যে বড় মাশুল দিতে হতে পারে, সেটা বিলক্ষণ জানেন বাগান কোচ ৷ তাই আক্রমণ স্বস্তি দিলেও বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে রক্ষণের ফাঁকফোকর নিয়ে খানিকটা চিন্তায় লোবেরা ৷