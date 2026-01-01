'হৃদরোগে আক্রান্ত নই', গুজব ওড়ালেন কার্লোস
হৃদরোগে আক্রান্ত না-হলেও সম্প্রতি একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন কিংবদন্তি ৷
হায়দরাবাদ, 1 জানুয়ারি: তিনি নাকি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ৷ সম্প্রতি রবার্তো কার্লোসকে নিয়ে এমনই একটা গুজব ছড়িয়েছিল অনুরাগীমহলে ৷ কিন্তু তার যে কোনও সত্যতা নেই তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফুল-ব্য়াক ৷ তবে চিকিৎসকের নির্দেশে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবার জন্য ৷ তা হওয়ার পর বর্তমানে যে ভালো রয়েছেন, সে কথাও সোশাল মিডিয়ায় ঘোষণা করলেন 2002 বিশ্বজয়ী ব্রাজিলিয়ান তারকা ৷
হাসপাতালের বেডে শুয়ে হাসিমুখের একটি ছবি বুধবার রাতে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন 52 বছরের কার্লোস ৷ ছবি দেখেই স্পষ্ট যে বেশ সুস্থ রয়েছেন তিনি ৷ সেই ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা লেখেন, "চলতে থাকা গুজবের বিষয়টি আমি স্পষ্ট করতে চাই ৷ আমার মেডিক্যাল টিমের পরামর্শে সম্প্রতি আমি একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি ৷ যা নিছকই সতর্কতামূলক এবং তা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ৷ আর আমি এখন সুস্থ রয়েছি ৷ আমি কোনওভাবেই হৃদরোগে আক্রান্ত হইনি ৷"
2002 বিশ্বকাপে চিনের বিরুদ্ধে স্মরণীয় বানান-কিকে গোল করা সাম্বার দেশের প্রাক্তনী আরও লেখেন, "আমি দ্রুত সেরে উঠছি ৷ পুরোদমে ফিটনেস ফিরে পেতে এবং পেশাদার সব কাজকর্মে ফিরতে মুখিয়ে রয়েছি ৷ আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই সকলকে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে আমার সুস্থতার জন্য বিভিন্ন বার্তা পাঠিয়েছেন ৷ আমি তাঁদেরকে নিশ্চিত করতে চাই যে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই ৷ আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আমার চিকিৎসক দলকে যাঁরা খুব ভালো যত্ন নিয়েছেন ৷"
গত ডিসেম্বরের শুরুতে ওয়াশিংটনে বিশ্বকাপের ড্র ঘোষণা অনুষ্ঠানের শরিক ছিলেন রবার্তো কার্লোস ৷ ব্রাজিলের জার্সি গায়ে প্রাক্তন এই ফুল-ব্য়াক খেলেছেন 127 ম্যাচ ৷ গোল করেছেন 11টি ৷ 1996 থেকে 2027, প্রায় এক যুগ স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন তিনি ৷ 'লস ব্ল্যাঙ্কস'-এর হয়ে তিনবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পাশাপাশি চারবার লা লিগা জয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি ৷ এছাড়া পামেইরাস, ইন্টার মিলান, কোরিন্থিয়াসের মতো বিখ্য়াত সব ক্লাবে খেলেছেন কার্লোস ৷ আইএসএলে দিল্লি ডায়নামোসের হয়েও কয়েকটি ম্য়াচে অংশ নিয়েছেন ব্রাজিলের এই কিংবদন্তি ৷