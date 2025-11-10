লেওয়ানদস্কির হ্য়াটট্রিক, বড় জয়ে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সেলোনা

লেওয়ানদস্কির হ্য়াটট্রিক, বড় জয়ে রিয়ালের সঙ্গে ব্যবধান কমাল বার্সেলোনা
রিয়ালের পয়েন্ট নষ্টের দিনে সেল্টা ভিগোকে তাঁদের মাঠে 4-2 গোলে উড়িয়ে দিল বার্সা ৷ সেইসঙ্গে দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান পোক্ত করল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
হায়দরাবাদ, 10 নভেম্বর: লা লিগায় রবিবার পচা শামুকে পা কেটেছে রিয়াল মাদ্রিদের ৷ লিগ টেবলে শীর্ষস্থানীয় দলের পদস্খলনের খবর পেয়েই এদিন সেল্টা ভিগোর ঘরের মাঠে নেমেছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা ৷ সুযোগ ছিল পুরো পয়েন্ট ঘরে তুলে 'লস ব্ল্যাঙ্কস'দের সঙ্গে ব্য়বধান কমিয়ে আনা ৷ বড় জয়ে সেই ব্যবধান কমিয়ে আনল কাতালান ক্লাব ৷ সেল্টা ভিগোকে তাঁদের ঘরের মাঠে 4-2 ব্যবধানে উড়িয়ে লা লিগায় পয়েন্ট টেবলের দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান পোক্ত করল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ হ্য়াটট্রিক করে বার্সেলোনার সেই জয়ে নেতৃত্ব দিলেন রবার্ট লেওয়ানদস্কি ৷
বার্সেলোনা মাঠে নামার আগে এদিন অ্যাওয়ে ম্য়াচে রায়ো ভ্যালেকানোর মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল ৷ কিন্তু কিলিয়ান এমবাপে, জুড বেলিংহ্য়ামদের নিষ্প্রভ পারফরম্য়ান্সে সেই ম্য়াচ গোলশূন্য ড্র করে জাবি আলোন্সো অ্য়ান্ড কোম্পানি ৷ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিরুদ্ধে হারের পর টানা দ্বিতীয় ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করল তাঁরা ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের পয়েন্ট নষ্টের সেই সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগাল বার্সা ৷
রবিবার ম্য়াচের আগে শীর্ষস্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের তুলনায় পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল বার্সা ৷ লিগ টেবলে তৃতীয়স্থানে ছিল তাঁরা ৷ এদিনের ম্য়াচের পর শীর্ষস্থানীয় দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান কমে হল তিন ৷ ড্র করেও শীর্ষে থাকা রিয়ালের বর্তমান পয়েন্ট 12 ম্য়াচে 31 ৷ অন্যদিকে সেল্টাকে হারিয়ে সমসংখ্যক ম্য়াচে 28 পয়েন্ট তুলে নিয়ে দু'য়ে উঠে এল হান্সি ফ্লিকের ছেলেরা ৷
তবে প্রথমার্ধে এদিন লড়াই চলে তুল্যমূল্য ৷ 10 মিনিটে পেনাল্টি থেকে লেওয়ানদস্কি বার্সাকে এগিয়ে দেওয়ার পরের মিনিটেই গোল শোধ করে হোম টিম ৷ প্রতি-আক্রমণে কার্যত একক মুন্সিয়ানায় সেল্টা ভিগোকে ম্য়াচে ফেরান সার্জিয়ো কারেইরা ৷ 37 মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের মাপা সেন্টার থেকে পোলিশ তারকা ফের কাতালান ক্লাবকে এগিয়ে দেন ৷ তবে সেই লিডও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি ৷
সাত মিনিট বাদে বক্সের সামান্য বাইরে থেকে বিশ্বমানের ভলিতে সেল্টা ভিগোর হয়ে ফের সমতা ফিরিয়ে আনেন বোরহা ইগলেসিয়াস ৷ তবে প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে আবারও লিড নিয়ে বিরতিতে যায় বার্সা ৷ রাশফোর্ডের বামপ্রান্তিক মাটিঘেঁষা ক্রস থেকে বক্সের মধ্যে জোরালো ভলিতে 3-2 করেন ল্য়ামিন ইয়ামাল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 73 মিনিটে হ্য়াটট্রিক এবং সেইসঙ্গে দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন লেওয়ান ৷ কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে বার্সার চতুর্থ গোলটি এনে দেন তিনি ৷
এই নিয়ে লা লিগায় তৃতীয় হ্য়াটট্রিকটি হয়ে গেল পোল্যান্ড তারকার ৷ এদিকে ম্য়াচের সংযুক্তি সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় বার্সার ফ্রেঙ্কি দি জংকে ৷ তাতে অবশ্য জয় আটকায়নি গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷