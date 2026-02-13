জাড্ডু নন, রয়্য়ালসের নয়া অধিনায়ক রিয়ান পরাগ

জাড্ডু নন, রয়্য়ালসের নয়া অধিনায়ক রিয়ান পরাগ
গত মরশুমে স্টপগ্যাপ হিসেবে পিঙ্ক ব্রিগেডকে আটটি ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অসম ক্রিকেটার ৷
Published : February 13, 2026 at 4:32 PM IST
হায়দরাবাদ, 13 ফেব্রুয়ারি: মিনি নিলামের আগে ট্রেড উইন্ডোয় রবীন্দ্র জাদেজাকে দলে ফেরালেও তাঁকে অধিনায়ক বাছল না রাজস্থান রয়্যালস ৷ 2026 আইপিএলের আগে রয়্য়ালসের নয়া দলনায়ক হলেন আরেক অলরাউন্ডার রিয়ান পরাগ ৷ যিনি স্টপগ্যাপ হিসেবে গতবছর একাধিক ম্য়াচে নেতৃত্ব দিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৷ শুক্রবার বিকেলে রিয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে নয়া অধিনায়ক ঘোষণা করা হয় রয়্য়ালসের তরফে ৷ বছর চব্বিশের ক্রিকেটারকে অধিনায়ক বেছে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷
খাতায়-কলমে সঞ্জু স্যামসন অধিনায়ক থাকলেও তাঁর চোটের কারণে গত আইপিএলে আট ম্য়াচে রয়্য়ালসের নেতৃত্ব সামলেছিলেন রিয়ান ৷ যদিও অধিনায়ক হিসেবে তাঁর পরিসংখ্য়ান খুব একটা সুখকর নয় ৷ রিয়ান পরাগের নেতৃত্বে আট ম্য়াচের মধ্যে মাত্র দু'টিতেই জয় এসেছিল রয়্য়ালসের ৷ ক্য়াপ্টেন হিসেবে পারফরম্য়ান্স খুব একটা ভালো না-হওয়া সত্ত্বেও ফের অসম ক্রিকেটারকে রয়্য়ালস অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়ার মূলে রয়েছেন কোচ কুমার সাঙ্গাকারা ৷
জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফো'র রিপোর্ট অনুযায়ী, নয়া মরশুমের আগে অধিনায়ক চূড়ান্ত করার আগে বেশ কয়েকজনের ইন্টারভিউ নিয়ে তবেই রিয়ান পরাগকে চূড়ান্ত করেছেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি ৷ সবমিলিয়ে নয়া কোচ এবং অধিনায়কের সমন্বয়ে 2026 আইপিএলে নামতে চলেছে পিঙ্ক ব্রিগেড ৷ উল্লেখ্য, রাহুল দ্রাবিড়কে সরিয়ে রয়্য়ালসের নয়া হেড কোচ পদে আসীন হয়েছেন সাঙ্গাকারা ৷
Built here. Tested here. Trusted here.— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 13, 2026
Rajasthan, your new captain is here. 💪
Inside the decision that opens a new chapter. Watch the final episode of 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘐𝘵 𝘛𝘢𝘬𝘦𝘴 𝘛𝘰 𝘞𝘪𝘯 🎬 pic.twitter.com/0d0HAkrC0d
গত মরশুমে রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে লিগ টেবলে ন'য়ে শেষ করেছিল রয়্যালস (দশ দলের মধ্যে) ৷ তাই মরশুম শেষের পরপরই বদল আনা হয় কোচের পদে ৷ এবার রিয়ান পরাগকে নয়া অধিনায়ক ঘোষণা করে নতুন মরশুমে ট্রফিজয়ের জন্য ঝাঁপাতে চাইছে প্রথমবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷
2019 সালে আইপিএল আত্মপ্রকাশের পর থেকে এখনও পর্যন্ত সাতটি মরশুম রয়্য়ালসের হয়েই খেলেছেন রিয়ান পরাগ ৷ শেষ দু'টি মরশুমে সবক'টি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন তিনি ৷ এরমধ্য়ে 2024 সংস্করণ সবচেয়ে সফল ছিল নয়া অধিনায়কের জন্য ৷ 52.09 গড়ে ব্য়াট হাতে সেবার 573 রান করেছিলেন তিনি ৷ 84টি আইপিএল ম্যাচে রিয়ানের নামের পাশে রয়েছে 1,566 রান এবং সাতটি উইকেট ৷