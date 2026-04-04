'বাড়া ভাতে ছাই' দিলেন ঋত্বিক, জামশেদপুরের বিরুদ্ধেও পয়েন্ট নষ্ট মোহনবাগানের

'বাড়া ভাতে ছাই' দিলেন ঋত্বিক, জামশেদপুরের বিরুদ্ধেও পয়েন্ট নষ্ট মোহনবাগানের
সংযুক্তি সময়ের শেষ মিনিটে গোল করলেন সুপার-সাব ঋত্বিক দাস ৷ ইস্পাতনগরী থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে সবুজ-মেরুন ৷
Published : April 4, 2026 at 8:40 PM IST
জামশেদপুর, 4 এপ্রিল: লিস্টন কোলাসোর প্রথমার্ধের গোলে জয়ের সরণিতে ফেরার মঞ্চ একেবারে প্রস্তুত ছিল ৷ অপেক্ষা ছিল শেষ বাঁশির ৷ এমন সময় ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী মেসি বাউলির সেন্টার থেকে হেডে গোল করে মোহনবাগানের বাড়া ভাতে ছাই দিলেন ঋত্বিক দাস ৷ ফলস্বরূপ টানা তিন ম্য়াচে সাত পয়েন্ট হারাল সার্জিও লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ প্রথম চার ম্যাচে যে সবুজ-মেরুনের অশ্বমেধের দৌড় চলছিল, তারাই সাত ম্য়াচ পর যেন খেতাব থেকে অনেকটা দূরে বলে মনে হচ্ছে ৷
গোলপার্থক্যে এখনও দু'নম্বর জায়গাটা ধরে রাখলেও সাত ম্য়াচে 14 পয়েন্ট নিয়ে একই মেরুতে জামশেদপুর ৷ আবার দিনের দ্বিতীয় ম্য়াচে এফসি গোয়াকে হারালে পয়েন্টের নিরিখে লোবেরার দলকে ছুঁয়ে ফেলবে বেঙ্গালুরুও ৷ অথচ শেষ বাঁশি বাজার এক মিনিট আগেও এমনটা ভাবতে পারেননি অনুরাগীরা ৷ একবছরের বেশি সময় এদিন গোলে ফিরলেন লিস্টন কোলাসো ৷ ইস্পাতনগরীতে এদিন ম্য়াচের 15 মিনিটে দূরপাল্লার সোয়ার্ভিং শটে 1-0 করেন তিনি ৷ যা তেকাঠির নীচে দাঁড়িয়ে দেখেন আলবিনো গোমস ৷ এরপর ম্য়াচ এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক ফলাফলই প্রত্যাশিত ছিল বাগানের জন্য ৷
মেসি বাউলি, মহম্মদ সানানদের থামাতে রক্ষণে এদিন আলবার্তো রড্রিগেজ এবং টম আলড্রেড দু'জনকেই শুরু থেকে নামিয়ে দেন সবুজ-মেরুনের স্প্যানিশ কোচ ৷ চলতি আইএসএলে প্রথমবার দুই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার জায়গা পেলেন বাগানের প্রথম একাদশে ৷ আক্রমণে জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় রবসন রবিনহোকে ৷ মাঝমাঠে আপুইয়া এবং দুই উইংয়ে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোকে রেখে জামশেদপুর রক্ষণ ভাঙতে চেয়েছিলেন সবুজ-মেরুন কোচ ৷ পরিস্থিতির বিচারে একদম সঠিক একাদশ ৷
উল্টোদিকে মাঝমাঠে মাদিহ তালালের অনুপস্থিতিতে বিবর্ণ জামশেদপুরের মাঝমাঠ ৷ এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লিস্টন কোলাসোর গোলের আগে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলদাতা জেমি ম্যাকলারেন ৷ ছন্দ হারানো অজি স্ট্রাইকার এদিন সারা ম্য়াচে তিনটে সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন ৷ নইলে ইস্পাতনগরী থেকে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরত ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ ছন্দহীন ছিলেন রবসনও ৷ 73 মিনিটে তাঁকে তুলে পেত্রাতোসকে নামালে বাগান আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ে ৷ শেষদিকে নামানো হয় জেসন কামিংসকেও ৷
Not the result we came for 💔#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন #JFCMBSG pic.twitter.com/WUnYTaUX4b— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) April 4, 2026
এদিকে বিরতির পর আক্রমণে চাপ বাড়ালেও ওয়েন কয়েলের ছেলেরা সমতায় ফিরতে পারে বলে মনে হয়নি ৷ রক্ষণে বাগানের স্প্যানিশ জুটির সামনে মেসি বাউলিরা খাপ খুলতে পারেননি ৷ শেষ পর্যন্ত ম্য়াচের শেষ মিনিটে মোহনবাগান রক্ষণের মুহূর্তের অসতর্কতায় গোল করে যান সুপার-সাব ঋত্বিক ৷ মেসির মাপা সেন্টার থেকে 1-1 করে বাগানে স্বপ্নে জল ঢেলে দেন বাঙালি ফুটবলার ৷