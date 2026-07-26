রুপো এল ঘরে, ভারোত্তোলক ঋষিকান্ত'র হাত ধরে কমনওয়েলথে দ্বিতীয় পদক ভারতের

রুপো এল ঘরে, ভারোত্তোলক ঋষিকান্ত'র হাত ধরে কমনওয়েলথে দ্বিতীয় পদক ভারতের
পোডিয়াম ফিনিশ করার পথে কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়লেন ইম্ফলের ঋষিকান্ত ৷ স্ন্যাচ বিভাগে তুললেন 121 কেজি ওজন ৷
Published : July 26, 2026 at 5:31 PM IST
গ্লাসগো, 26 জুলাই: দ্বিতীয়দিন ঝান্ডু কুমার খাতা খোলার পর তৃতীয়দিন অর্থাৎ শনিবার ভারতের ঝুলিতে কোনও পদক আসেনি ৷ চতুর্থদিন দেশকে ফের পদকের স্বাদ এনে দিলেন ভারোত্তোলক ঋষিকান্ত সিং ৷ পুরুষদের 60 কেজি ভারোত্তোলনে রবিবার রুপো জিতলেন মণিপুরের ঋষিকান্ত ৷
মালয়েশিয়ার অনিক কাসদানের কাছে ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে পিছিয়ে পড়লেও কমনওয়েলথ গেমসে আত্মপ্রকাশ নজিরে স্মরণীয় করে রাখলেন ভারতীয় অ্যাথলিট ৷ 28 বছরের ঋষিকান্ত এদিন স্ন্যাচ বিভাগে কমনওয়েলথ রেকর্ড নিজের নামে করে নিলেন ৷ 121 কেজি ওজন তুলে আত্মপ্রকাশ স্মরণীয় রাখেন তিনি ৷ দু'টি বিভাগ মিলিয়ে পোডিয়াম ফিনিশের পথে এদিন 264 কেজি ওজন তোলেন ভারতীয় প্রতিযোগী ৷
সোনা জয়ের লড়াইয়ে দারুণভাবে থাকলেও ক্লিন অ্যান্ড জার্কের শেষ দু'টি প্রচেষ্টায় 148 কেজি এবং 151 কেজি ওজন তুলতে ব্যর্থ হন ঋষিকান্ত ৷ ক্লিন অ্যান্ড জার্কে 143 কেজি পর্যন্ত তুলতে সমর্থ হন তিনি ৷ মালয়েশিয়ার প্রতিযোগী 273 কেজি তুলে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করেন ৷ অর্থাৎ, নয় পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে সোনা হাতছাড়া হয় ভারতীয় প্রতিযোগীর ৷ 260 কেজি ওজন তুলে একই ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন কেনিয়ার জোশুয়া আমোঙ্গা ৷
কমনওয়েলথ গেমসে ঋষিকান্তের এই সোনা আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর সাফল্যের মুকুটে নয়া পালক ৷ গতবছর আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার পদক জিতেছিলেন ঋষিকান্ত ৷ ফলত গ্লাসগোতেও চলতি গেমসে তাঁর থেকে স্বর্ণপদকের প্রত্য়াশা ছিল ৷ কিন্তু ক্লিন অ্যান্ড জার্ক বিভাগে খারাপ পারফরম্য়ান্সের কারণে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে ৷
Heartiest congratulations to Rishikanta Singh Chanambam on winning the Silver Medal in Weightlifting with a total lift of 264 kg (121 kg in Snatch and 143 kg in Clean & Jerk).— SAI Media (@Media_SAI) July 26, 2026
His outstanding performance included a personal best and a Commonwealth Games record with a 121 kg lift… pic.twitter.com/pGnYUJxhe5
রবিবার মহিলাদের 48 কেজি বিভাগে স্বর্ণপদকের প্রত্য়াশা নিয়ে নামছেন দেশের ভারোত্তোলনের পোস্টার গার্ল মীরাবাই চানু ৷ কমনওয়েলথে সোনাজয়ের হ্য়াটট্রিকের লক্ষ্যে টোকিয়ো অলিম্পিক্সের রুপোজয়ী ৷ তার আগে ঘরের ছেলে ঋষিকান্তের পদক নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করবে চানু'কে ৷ ঋষিকান্তের সাফল্যে চলতি কমনওয়েলথ গেমসে দ্বিতীয় পদকটি এল ভারতের ঘরে ৷ হেভিওয়েট প্যারা-পাওয়ারলিফটিং'য়ে গত শুক্রবার প্রথম পদকটি দেশকে এনে দিয়েছেন ঝান্ডু কুমার ৷ বক্সিংয়ে অবশ্য রিং'য়ে নামার আগেই পদক নিশ্চিত করে রেখেছেন লভলিনা বরগোহাইন ৷