খারাপ দিনেও মাইলস্টোনে পন্ত, ডব্লিটিসিতে ভাঙলেন সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড
প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ককে ছাপিয়ে ডব্লিউটিসিতে সর্বাধিক ছয় মারার নজির গড়ে ফেললেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ৷
Published : November 28, 2026 at 5:24 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 28 নভেম্বর: দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয়দিন হ্য়াগলে ওভালের বাইশ গজে মুখ থুবড়ে পড়েছে ভারতীয় ব্যাটিং ৷ প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের 356 রানের পাল্টা দিনের শেষে 116 রানে ছয় উইকেট হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ আপাতত প্রথম ইনিংসে 240 রানে পিছিয়ে থাকা ভারতীয় দল ফলো-অন বাঁচাতে লড়ছে ৷ তবে দলের ব্যাটিং-বিপর্যয়ের মধ্যেও নজিরে নাম তুলে ফেললেন ঋষভ পন্ত ৷
প্রথম টেস্টে শতরান হাঁকিয়ে অনন্য রেকর্ডে নাম তুলেছিলেন পন্ত ৷ প্রথম এশীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে SENA দেশগুলোর সবক'টিতে সেঞ্চুরির নজির গড়েছিলেন তিনি ৷ এদিন অবশ্য 23 রানের বেশি লম্বা হল না বাঁ-হাতি ব্য়াটারের ইনিংস ৷ তাতেই নজির গড়ে ফেললেন পন্ত ৷ তবে রান নয়, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এদিন সর্বাধিক ছক্কার নজিরে নাম জুড়ল পন্তের ৷ এই নজিরে তিনি পিছনে ফেললেন ইংল্য়ান্ডের প্রাক্তন দলনায়ক বেঞ্জামিন অ্যান্ড্রুজ স্টোকসকে ৷
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক 88টি ছয় মেরে এতদিন তালিকার শীর্ষে ছিলেন স্টোকস ৷ ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম ইনিংসে 128 রান করার পথে প্রাক্তন ইংরেজ ক্রিকেটারের সেই রেকর্ডে থাবা বসিয়েছিলেন পন্ত ৷ আর শনিবারের ইনিংসের একমাত্র ছক্কাটি হাঁকাতেই নজিরে নাম তুলে ফেলেন ভারতের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ৷ আপাতত 44টি ডব্লিউটিসি ম্য়াচে 76 ইনিংসে পন্তের নামের পাশে 89টি ছক্কার নজির ৷ 64টি ডব্লিউটিসি ম্য়াচে 117 ইনিংস খেলে 88টি ছয় মেরেছিলেন স্টোকস ৷
STORY | Rishabh Pant overtakes Stokes to become the highest six-hitter in WTC history Dashing Indian wicketkeeper-batter Rishabh Pant on Saturday became the highest six-hitter in World Test Championship history, hammering his 89th maximum to surpass former England captain Ben Stokes. Pant brought up the record six off pacer Jacob Duffy, hoisting him over long-on, during the second day of the second Test against New Zealand in Christchurch. This was Pant's 44th Test since the WTC came into vogue in 2019. Stokes reached 88 sixes in 64 Tests. However, Pant was dismissed for 23 off 39 balls, leaving India stuttering at 116 for six in their first innings in reply to New Zealand's 356. Indian batters dominate the list of top five six-hitters in the WTC. READ: https://t.co/aTfWcyiLyh— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
অর্থাৎ, স্টোকসকে ছাপিয়ে যেতে শনিবার মাত্র একটি ছয়ের প্রয়োজন ছিল পন্তের ৷ ভারতীয় ইনিংসের 25তম ওভারে জ্যাকব ডাফিকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে লক্ষ্যপূরণ করে ফেলেন ভারতীয় ব্যাটার ৷ তবে ঝুঁকিপূর্ণ ব্য়াটিংয়ে লম্বা হয়নি তাঁর ইনিংস ৷ একটি চার এবং একটি ছয় মেরে 39 বলে 23 রানে ফেরেন তিনি ৷ পন্তকে নিয়ে দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মলেনে খানিকটা হতাশাও প্রকাশ করেন দলের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে ৷ তিনি বলেন, "ওই নির্দিষ্ট সময়ে একটা পার্টনারশিপের খুব প্রয়োজন ছিল ৷ দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা হয়নি ৷ পন্ত ইতিবাচক ব্য়াটিং করলে বিপক্ষের থেকে ওর ম্য়াচ কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ৷ আজ সেটা হয়নি ৷"
- ডব্লিউটিসিতে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানো প্রথম পাঁচ ব্য়াটার:
- ঋষভ পন্ত- 89*
- বেন স্টোকস- 88
- রোহিত শর্মা- 56
- শুভমন গিল- 48*
- যশস্বী জয়সওয়াল- 45*