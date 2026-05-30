আইপিএল অভিযান শেষ হতেই নেতৃত্ব ছাড়লেন পন্ত
পন্তের নেতৃত্বে 2026 আইপিএলে মাত্র চার ম্য়াচ জিতে লিগ টেবলে একেবারে শেষে থেমেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷
Published : May 30, 2026 at 10:19 AM IST
লখনউ, 30 মে: হতশ্রী একটা মরশুম শেষ হওয়ার পর লখনউ সুপার জায়ান্টসে ঋষভ পন্তের নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কী ? জল্পনা একটা জোরালো হচ্ছিলই ৷ কিন্তু সেই জল্পনাকে আর বাড়তে দিলেন না পন্ত স্বয়ং ৷ 2026 আইপিএল মরশুমে অভিযান শেষ হতেই ফ্র্য়াঞ্চাইজির নেতৃত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন তারকা ক্রিকেটার ৷
সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতির মাধ্যমে পন্তের পদত্য়াগের বিষয়টি শুক্রবার অনুরাগীদের জ্ঞাত করা হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে ৷ যেখানে জানানো হয়েছে, কোনওরকম গড়িমসি না-করে স্টাম্পার-ব্য়াটারের পদত্য়াগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে ৷
আট মরশুম দিল্লি ক্য়াপিটালসে কাটানোর পর 2025 আইপিএলে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগদান করেছিলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটার ৷ মেগা নিলামে 27 কোটি টাকায় তাঁকে দলে নিয়ে অধিনায়কের পদে বসিয়েছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কা মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ৷ উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী ক্রিকেটারের তকমা রয়েছে পন্তের নামের সঙ্গেই ৷ রেকর্ড অর্থে লখনউয়ে যোগ দিলেও পারফরম্যান্স করে আস্থার মর্যাদা দিতে ব্যর্থ বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
গত মরশুমে 12 পয়েন্ট নিয়ে সাতে শেষ করার পর চলতি মরশুমে মাত্র আট পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলে একেবারে তলানিতে থেমেছে পন্তের দল ৷ ব্য়াট হাতে লখনউ অধিনায়ক নিজেও একেবারেই ছন্দে ছিলেন না ৷ চলতি আইপিএলে 14 ম্যাচে মাত্র একটি হাফসেঞ্চুরি-সহ মাত্র 312 রান এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ সবমিলিয়ে দলীয় এবং ব্যক্তিগত স্তরে একটা জঘন্য আইপিএল মরশুম গিয়েছে পন্তের জন্য ৷
এদিন পন্তের নেতৃত্ব ছাড়ার ঘোষণায় এলএসজি'র তরফে লেখা হয়, "ঋষভ পন্ত অধিনায়কত্ব থেকে অব্য়াহতি চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে অনুরোধ করেছে ৷ ফ্র্য়াঞ্চাইজি তা তড়িঘড়ি গ্রহণ করেছে ৷" লখনউ'য়ের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট টম মুডি বলেন, "এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনোই সহজ নয় ৷ অধিনায়ক হিসেবে ঋষভ পন্ত সাজঘরে যে পরিবেশ তৈরি করেছিল আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞ ৷"
পন্ত অব্যাহতি নেওয়ায় আগামী মরশুমে কার অধিনায়কত্বে খেলবে সুপার জায়ান্টস ? শুরু হয়েছে চর্চা ৷ তালিকায় রয়েছে এইডেন মার্করাম, মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরানের মতো তারকার নাম ৷