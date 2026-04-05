শামির আগুনে স্পেলের পর পন্তের হাফসেঞ্চুরি, নিজামের শহরে প্রথম জয় 'নবাব'দের

শামির আগুনে স্পেলের পর পন্তের হাফসেঞ্চুরি, নিজামের শহরে প্রথম জয় 'নবাব'দের
মাত্র ন'রান দিয়ে দুই উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা শামি ৷ হায়দরাবাদের দুই মারকুটে ওপেনারের উইকেট বঙ্গ পেসারের ঝুলিতে ৷
Published : April 5, 2026 at 7:12 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 এপ্রিল: প্রথম ম্য়াচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷ সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে চলতি আইপিএলের প্রথম জয় তুলে নিল 'নবাব'রা ৷ যদিও নিজামের শহরে এদিন সহজ ম্য়াচ খানিকটা কঠিন করে জিতল লখনউ ৷ সৌজন্যে অধিনায়ক ঋষভ পন্তের অপরাজিত হাফসেঞ্চুরি ৷ প্রথম ম্য়াচে ওপেন করতে নেমে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে ব্য়াটিং-অর্ডারে সঠিক জায়গায় নেমে দলকে পাঁচ উইকেটে জয় এনে দিলেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ 157 রান তাড়া করে এক বল বাকি থাকতে ম্য়াচ জিতল লখনউ ৷
ব্যাট হাতে পন্তের অধিনায়কোচিত হাফসেঞ্চুরির আগে হায়দরাবাদে এদিন বল হাতে আগুন ঝরালেন মহম্মদ শামি ৷ আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা স্পেল উপহার দিলেন বঙ্গ পেসার ৷ টস জিতে উপ্পলে এদিন হোম টিমকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান লখনউ অধিনায়ক পন্ত ৷ কিন্তু 26 রানের মধ্যে ডাগআউটে ফিরে যান তারকাখচিত হায়দরাবাদের চার ব্য়াটার ৷ অভিষেক শর্মাকে শূন্য় রানে ফেরান শামি ৷ অজি মারকুটে ব্য়াটার ট্রাভিস হেড সাত রানে শিকার হন 2023-এর বেগুনি টুপি বিজেতার ৷
চার ওভারে মাত্র ন'রান দিয়ে দুই উইকেট নেন ম্য়াচের সেরা শামি ৷ সানরাইজার্স অধিনায়ক ঈশান কিষাণকে এরপর এক রানে ফেরান প্রিন্স যাদব ৷ 20 বলে মাত্র 14 রান করে দিগ্বেশ রাঠীর শিকার হন ইংরেজ ব্য়াটার লিয়াম লিভিংস্টোন ৷ গত ম্য়াচে কলকাতায় 226 রান তোলা অরেঞ্জ ব্রিগেডের পক্ষে একশো পার করা সে সময় মুশকিল মনে হচ্ছিল ৷ কিন্তু পঞ্চম উইকেটে প্রতিরোধ গড়েন হেনরিক ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডি ৷ দু'জনের 116 রানের জুটিতে চ্য়ালেঞ্জিং স্কোর করে সানরাইজার্স ৷
Shamifesting more wickets 🧿 pic.twitter.com/UwhVVxIM1b— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 5, 2026
পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কায় 41 বলে 62 রান করেন ক্লাসেন ৷ নীতীশ খেলেন 33 বলে 56 রানে ঝোড়ো ইনিংস ৷ তিনি মারেন তিনটি চার ও পাঁচ ছক্কা ৷ শামি ছাড়াও 34 রানে জোড়া উইকেট নেন প্রিন্স ৷ রান তাড়া করতে নেমে মিচেল মার্শ 14 রানে ফিরলেও 27 বলে 45 রান করেন লখনউয়ের আরেক ওপেনার এইডেন মার্করাম ৷ দ্বিতীয় উইকেটে পন্তের সঙ্গে তাঁর 40 রানের জুটিতে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় দল ৷ এরপর ইমপ্যাক্ট-সাব আয়ুষ বাদোনি 12, নিকোলাস পুরান 1, আব্দুল সামাদ 16 রানে ফেরায় অবশ্য খানিকটা চাপে পড়ে যায় লখনউ ৷
Yeh toh bas shuruaat hai 👊 pic.twitter.com/jUoncIoWkl— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) April 5, 2026
তবে হাফসেঞ্চুরি করে সেই চাপ সামাল দেন পন্ত ৷ শেষ ওভারে দলের জয়ের জন্য দরকার ছিল 9 রান ৷ তিনটি চার মেরে এক বল বাকি থাকতে কাঙ্খিত জয় এনে দেন অধিনায়ক ৷ ন'টি চার মেরে 50 বলে 68 রানে অপরাজিত থেকে যান 27 কোটির ক্রিকেটার ৷ রুদ্ধশ্বাস জয়ে পয়েন্টের খাতা খোলে এলএসজি ৷ মূল্যহীন হয়ে যায় চার ওভারে 18 রান দিয়ে হর্ষ দুবের জোড়া উইকেটের স্পেল ৷