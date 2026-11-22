রাহুলের দেখানো পথে সেঞ্চুরি, এশিয়ার প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে মহানজিরে পন্ত
ওয়েলিংটন টেস্টের চতুর্থদিন কেরিয়ারের নবম সেঞ্চুরিটি পূর্ণ করলেন ঋষভ পন্ত ৷
Published : November 22, 2026 at 3:33 PM IST
ওয়েলিংটন, 22 নভেম্বর: বিদেশের মাটিতে তাঁর ভয়ডরহীন সাবলীল ব্যাটিং বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার কারণ হলেও দলকে সাফল্য এনে দিয়েছে বহুবার ৷ ব্যক্তিগত স্তরেও তৈরি হয়েছে নজির ৷ তেমনই এক নজির রবিবাসরীয় বেসিন রিজার্ভে গড়ে ফেললেন ঋষভ পন্ত ৷ তবে একে কেবল নজির নয়, বরং মহানজির বলাটাই সমীচিন হবে ৷ কারণ এশিয়া মহাদেশের কোনও উইকেটরক্ষক ব্য়াটার এতদিন যেটা করতে পারেননি, সেটাই এদিন ওয়েলিংটনে করে ফেললেন পন্ত ৷ মহাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে সবক'টি SENA (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশে টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় স্টাম্পার-ব্যাটার ৷
শনিবার প্রথম ভারতীয় ওপেনার হিসেবে একই কীর্তি গড়েছিলেন কান্নুর লোকেশ রাহুল ৷ আর সহ-অধিনায়কের দেখানো পথেই এদিন নজিরে নাম লেখালেন পন্ত ৷ সার্বিকভাবে দেশের ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে সকল SENA দেশে সেঞ্চুরি এল বাঁ-হাতির ব্যাটে ৷ টেস্ট কেরিয়ারের নবম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এদিন এই নজিরে মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি, কেএল রাহুলের সঙ্গে একাসনে বসে গেলেন ৷ ওয়েলিংটনে এদিন নয় উইকেটে 720 রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত ৷ যার মধ্যে ভারতের উইকেটরক্ষক খেলেন 153 বলে 128 রানের ইনিংস ৷
উইকেটরক্ষক-ব্যাটার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরির তালিকায় ইংল্যান্ডের লেস আমেসকে এদিন ছাপিয়ে তৃতীয়স্থানে উঠে এলেন পন্ত ৷ তাঁর সামনে এখন কেবল অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (12) ও অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (17) ৷ ন'টি টেস্ট সেঞ্চুরির মধ্যে সাতটি শতরান পন্ত করেছেন বিদেশের মাটিতে ৷ যা উইকেটরক্ষকদের মধ্যে গিলক্রিস্টের (10) পর দ্বিতীয় সর্বাধিক ৷
Rishabh Pant’s flamboyant century steered India into the driver’s seat in the Wellington Test 💺 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/6Vip87vYXg— ICC (@ICC) November 22, 2026
এদিন পন্তের একগুচ্ছ নজিরের মধ্যে একটি রয়েছে ছক্কার ৷ টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নিরিখে এদিন ব্রেন্ডন ম্যাককালামকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এলেন পন্ত ৷ ভারতীয় ক্রিকেটারের ঝুলিতে এখন 108টি ছক্কা ৷ 138টি ছয় হাঁকিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক বেন স্টোকস ৷ বেসিন রিজার্ভে ঋষভ পন্তের ইনিংস সাজানো ছিল ছ'টি ছয় ও 10টি চারে ৷
𝐀𝐁𝐁 𝐇𝐔𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄! 🤩 A century that only Rishabh Pant could script 🤌 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/bt0kFJjmCU— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
জোড়া সেঞ্চুরি ও চার ব্যাটারের হাফসেঞ্চুরিতে ওয়েলিংটন টেস্টের প্রথম ইনিংসে 352 রানের বিশাল লিড নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷ চতুর্থদিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে দুই উইকেটে 119 রান তুলে ম্য়াচ বাঁচানোর লড়াই লড়ছে আয়োজকরা ৷ এখনও 233 রানে পিছিয়ে তারা ৷
- উইকেটরক্ষক হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরি (প্রথম তিন):
- অ্যাডাম গিলক্রিস্ট- 17
- অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার- 12
- ঋষভ পন্ত- 9