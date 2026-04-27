'শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল', ফের নাইটদের জিতিয়ে জানালেন রিঙ্কু

'শেষ পর্যন্ত ব্যাট করে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল', ফের নাইটদের জিতিয়ে জানালেন রিঙ্কু
93 রানে সাত উইকেট হারানো পার্পল ব্রিগেড রিঙ্কুর ব্যাটেই রবিবার 155 তোলে স্কোরবোর্ডে ৷ ম্য়াচে চার-চারটি ক্যাচও ধরেন রাহানের ডেপুটি ৷
Published : April 27, 2026 at 2:11 PM IST
লখনউ, 27 এপ্রিল: সুপার-ওভারে ম্য়াজিশিয়ন নারিনের কথা মাথায় রেখেও বলতে হচ্ছে রিঙ্কু-সহায় হওয়াতেই রবিবাসরীয় একানায় আইপিএলের টানা দ্বিতীয় জয়টি পেল কেকেআর ৷ কারণ চূড়ান্ত ব্য়াটিং বিপর্যয়ে সহ-অধিনায়ক ঢাল হয়ে না-দাঁড়ালে ম্য়াচ হয়তো সুপার ওভারে গড়াতই না ৷ 93 রানে সাত উইকেট হারানো পার্পল ব্রিগেড রিঙ্কুর ব্যাটেই দেড়শোর গণ্ডি পেরোয় এদিন ৷ কোন মন্ত্রে এল সাফল্য, ম্য়াচ জিতিয়ে সে কথাই জানালেন রাহানের ডেপুটি ৷
গত ম্য়াচে অপরাজিত হাফসেঞ্চুরির পর রবিবার আইপিএলের ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ নাইটদের 'মধুসূদন দাদা'কে পুরস্কার বিতরণীতে প্রস্তাব দেওয়া হয় 'সঙ্কটমোচন সিং' নামে ডাকার ৷ প্রত্যুত্তরে নাইট সহ-অধিনায়ক সামান্য হেসে বলেন, "নাহ, আমি রিঙ্কুতেই ঠিক আছি ৷" 51 বলে অপরাজিত 83 রানের পাশাপাশি এদিন চারটি ক্যাচও তালুবন্দি করেন অতিমানবিক রিঙ্কু ৷
নাইটদের ম্যাচ জেতানোর নায়ক ম্য়াচ শেষে বলেন, "আমি যখন ব্যাট করতে নামি তখন দলের চার উইকেট চলে গিয়েছে ৷ আমি ওই সময় খুচরো রান নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম। আর খারাপ বল থেকে বাউন্ডারি তুলে আনার কথা ভেবে রেখেছিলাম ৷ একটাই লক্ষ্য ছিল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার। যেহেতু উইকেট পড়ছিল তাই বেশি ঝুঁকির পথে হাঁটিনি ৷ শেষ ওভারে স্পিনার বোলিং করছে দেখে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করেছি ৷" ডেপুটির ব্য়াটিং পারফরম্য়ান্সের প্রশংসা করার পাশাপাশি অধিনায়ক রাহানে দলের সামগ্রিক পারফরম্য়ান্স নিয়ে খুশি ৷ কার্তিক ত্য়াগী ও বৈভব অরোরাদের কথাও তাঁর মুখে ৷
ম্য়াচ শেষে রাহানে বলেন, "এই জয়ে সত্যিই খুশি ৷ 16 ওভারের পর রিঙ্কু যেভাবে খেলল অভাবনীয় ৷ শেষ ওভারে ম্য়াচের মোমেন্টাম আমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিল ও ৷ তবে যে বোলিং পারফরম্য়ান্স আমরা আজ করেছি সেটা দুর্ধর্ষ ৷ স্পিনারদের উপর আমাদের ভরসা ছিলই ৷ ত্যাগী দারুণ বোলিং করেছে, বৈভবও দুরন্ত ৷ ভারতীয়রা দারুণ খেলছে ৷ তবে রিঙ্কুর কৃতিত্ব তাতে খাটো হওয়ার নয় ৷"
রিঙ্কুর ব্যাটে সাত উইকেট হারিয়ে এদিন 155 রান তোলে কেকেআর ৷ জবাবে শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্য়াচ সুপার-ওভারে নিয়ে গিয়েছিলেন মহম্মদ শামি ৷ সেখানে নাইটদের জয়ের নায়ক সুনীল নারিন ৷ মাত্র এক রান খরচ করে নিকোলাস পুরান ও এইডেন মার্করামকে ফেরান ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি স্পিনার ৷ জবাবে প্রথম বলে চার মেরে নাইটদের জেতান সেই রিঙ্কু ৷