জিম্বাবোয়ে ম্য়াচের আগে দল ছাড়লেন তারকা ব্যাটার, ভারতীয় শিবিরে বিরাট ধাক্কা

জিম্বাবোয়ে ম্য়াচের আগে দল ছাড়লেন তারকা ব্যাটার, ভারতীয় শিবিরে বিরাট ধাক্কা
বিশ্বকাপের পরবর্তী পর্বে রিঙ্কু দলের সঙ্গে আর যোগ দেবেন কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয় ৷
Published : February 25, 2026 at 9:35 AM IST
চেন্নাই, 25 ফেব্রুয়ারি: জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে 'মরণ-বাঁচন' ম্য়াচে নামার আগে ভারতীয় শিবিরে বিরাট ধাক্কা ৷ বাবার অসুস্থতার কারণে শিবির ছেড়ে বাড়ি ফিরলেন ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট ব্যাটার রিঙ্কু সিং ৷ যা পরিস্থিতি তাতে জিম্বাবোয়ে ম্য়াচে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছেড়েছে ভারতীয় দল ৷
সূত্রের খবর, ক্য়ান্সার আক্রান্ত রিঙ্কু সিং'য়ের বাবা খানচাঁদ সিং ৷ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে গ্রেটার নয়ডার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ আপাতত ভেন্টিলেটরে রয়েছেন তিনি ৷ কঠিন সময় পরিবারের পাশে থাকতেই শিবির ছেড়েছেন ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিঙ্কু ৷ মঙ্গলবার রাতে অবশ্য সংবাদসংস্থা আইএএনএস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী খানচাঁদ সিং'য়ের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল ৷
দক্ষিণ আফ্রিকা ম্য়াচ খেলে আমেদাবাদ থেকে গত সোমবার দলের সঙ্গেই চেন্নাই উড়ে যান রিঙ্কু ৷ এরপর বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে জিম্বাবোয়ে ম্য়াচের আগে দলের সঙ্গে পুনরায় যোগ দেওয়া সম্ভব নয় কেকেআরের হয়ে খেলা ক্রিকেটারের ৷ যদিও বিসিসিআই'য়ের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি রিঙ্কুর বিষয়ে ৷ তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আগামী রবিবার সুপার-এইটের শেষ ম্য়াচে তাঁকে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে ৷
Greater Noida, Uttar Pradesh: Cricketer Rinku Singh’s father, Khanchandra Singh, was admitted to Yatharth Hospital on a ventilator in Greater Noida. His condition is currently stable, and he remains under medical supervision for a serious illness. pic.twitter.com/ry7QfRS8lf— IANS (@ians_india) February 24, 2026
এমনিতেই সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচ হেরে ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়ন ভারতের শেষ চারে পৌঁছনো নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে ৷ বৃহস্পতিবার সামনে অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কাকে চলতি টুর্নামেন্টে হারানো দল জিম্বাবোয়ে ৷ এমন সময় রিঙ্কুর দলে ছেড়ে যাওয়া টিম কম্বিনেশনে ধাক্কা দেবে বৈকি ৷
সেক্ষেত্রে রিঙ্কুর পরিবর্তে সিকন্দর রাজা নেতৃত্বাধীন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সহ-অধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেলকে একাদশে ফেরানোর ভাবনায় ভারতীয় দল ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা ম্য়াচে অক্ষরকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল ভারত ৷ যা নিয়ে সমালোচিত হতে হয়েছিল টিম ম্যানেজমেন্টকে ৷ উল্লেখ্য, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সুপার-এইটের প্রথম ম্য়াচে 107 রানে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে জিম্বাবোয়েকে ৷ ভারতেরও লক্ষ্য আফ্রিকার দেশটিকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে রান-রেট যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধার করা ৷