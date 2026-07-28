'মোহনবাগানে খেলতে চাই', তিন টুকরো গোড়ালি সারিয়ে কলকাতা লিগে সাহসী প্রত্যাবর্তন ঋজু'র

'মোহনবাগানে খেলতে চাই', তিন টুকরো গোড়ালি সারিয়ে কলকাতা লিগে সাহসী প্রত্যাবর্তন ঋজু'র
কোল ইন্ডিয়ার জার্সিতে ইতিমধ্যেই গোলের খাতা খুলেছেন লিয়োনেল মেসির ভক্ত ঋজু ৷
Published : July 28, 2026 at 6:35 PM IST
কলকাতা, 28 জুলাই: প্রত্যাবর্তনের নতুন নাম ঋজু সর্দার। বেলঘরিয়ার রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা বছর একুশের ঋজু চলতি কলকাতা লিগে খেলছেন কোল ইন্ডিয়ার হয়ে ৷ দুই উইং ধরে তাঁর হরিণ দৌড় প্রতিপক্ষের চিন্তার কারণ ৷ মনে হতে পারে এমন গল্পে নতুনত্ব কোথায় ? গল্পে ট্যুইস্ট আসে যখন জানা যায়, তরুণ এই ফুটবলারটি ঠিক একবছর আগে শ্রীভূমি'র হয়ে খেলতে গিয়ে গোড়ালি ভেঙে ফেলেছিলেন ৷ কল্যাণী স্টেডিয়ামে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে খেলার সময় সংঘর্ষে ঋজুর ডান-গোড়ালি তিন টুকরো হয়ে যায় ৷ এই ধরনের চোটে যে কোনও ফুটবলারের কেরিয়ার শেষ কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে ৷ ঋজুরও মনে হয়েছিল তাঁর আর মাঠে ফেরা হবে না ৷ কিন্তু আশঙ্কা কবেই বা অদম্য জেদের চেয়ে বড় হয়েছে ?
ঋজুর বাবা দীপক সর্দার বেলঘরিয়া নন্দননগর বাজারের মাছ ব্যবসায়ী ৷ ছেলে ফুটবলার হোক তা চাননি ৷ চোট-আঘাতের ভয়েই ফুটবল খেলতে দিতে নারাজ ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু বাবার ভয়কে ভুল প্রমাণিত করে ঋজু ফুটবলকে বাহন করে ময়দানে তরতর করে দৌড় শুরু করেছিল ৷ কিন্তু মারাত্মক চোট গতবছর থমকে দেয় তাঁকে ৷ মাঝের একবছরে ঋজুর দৌড় থমকে গেলেও থেমে যায়নি ৷ এবছর কোল ইন্ডিয়ার হয়ে ঋজু ফের স্বমহিমায় কলকাতা লিগে ৷ চার ম্যাচে ইতিমধ্যে জোড়া গোলও করেছেন ৷ ভয়ঙ্কর স্মৃতি স্মরণ করে কোল ইন্ডিয়ার ফুটবলার বলছেন, "চোটটা পাওয়ার পরে মনে হয়েছিল আমার ফেরা হবে না ৷ সেই বাবা, মা, দিদি, দাদু, দিদা এবং আমার সতীর্থ, বন্ধু, কোচ সকলেই উৎসাহ দিয়েছে ৷ ফিরে আসার ব্যাপারে সাহস জুগিয়েছে ৷ শ্রীভূমি ক্লাবের শীর্ষকর্তা রাকেশ ঝা আমাকে ফিরে আসার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে ৷ নিউটাউনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে আমার অস্ত্রোপচার হয়েছিল চিকিৎসক রাজীব রহমানের অধীনে ৷ তিনমাস ঘরবন্দি ছিলাম ৷ এরপর ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করি ৷"
একটু থেমে ঋজু'র সংযোজন, "নিজের উপর বিশ্বাস ছিল ফিরে আসার ব্যাপারে ৷ ফুটবল ছাড়া আর অন্য কিছু তো পারি না ৷ আমার বয়স কম ৷ সবে একুশে পা দিয়েছি ৷ সকলেই আমায় উৎসাহ দিয়েছে ৷ ফুটবলারদের জীবনে চোট-আঘাত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ৷ তা সারিয়ে ফিরে আসাও স্বাভাবিক ঘটনা। বহু ফুটবলারই চোট সারিয়ে ফিরে এসেছেন ৷ সেই প্রত্যাবর্তনের গল্প আমাকে সবাই বলেছে ৷ আমি বিশ্বাস করেছি ফিরে আসা সম্ভব ৷"
ফুটবলারের পাশাপাশি কলকাতার ক্ষুদিরাম কলেজে সাংবাদিকতা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঋজু ৷ ছোটবেলায় অন্য সকলের মতো পাড়াতেই ফুটবল খেলতেন ৷ ভাগ্নের প্রতিভার আঁচ বুঝতে পেরে বুট কিনে দেন রিজুর মামা ৷ কিন্তু চোট-আঘাতের শঙ্কায় বাবা দীপক সর্দার রিজুকে নিষেধ করেছিলেন ৷ তবুও পরিবারের বাকিদের সমর্থনে রিজু ফুটবল শিখতে শুরু করেছিলেন বেলঘরিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাবের সৌরভ স্যরের কাছে ৷ সেখান থেকেই আইএফএ'র নার্সারি লিগে খেলা ৷ তারপর ময়দানে চতুর্থ ডিভিশন ক্লাব শ্যামবাজার ইউনাইটেডের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ ৷ তারও আগে 2018-19 মরশুমে ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে জুনিয়র আই লিগে খেলেছেন রিজু ৷
2023-24 মরশুমে ইউনাইটেড স্পোর্টসের হয়ে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভলপমেন্ট লিগেও খেলেছেন ৷ অনূর্ধ্ব-19 খেলো ইন্ডিয়া কাপে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি ৷ অনূর্ধ্ব-19 জাতীয় দলের শিবিরেও ডাক পেয়েছিলেন তিনি ৷ ধারাবাহিক ভালো খেলার ফলশ্রুতিতেই টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে সুযোগ পাওয়া ৷ সেখান থেকে শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাবে যোগ দেওয়া ৷ ধারাবাহিক ভালো ফুটবলের মাঝেই বড়সড় ধাক্কা দিয়ে যায় চোট ৷
অস্ত্রোপচারের পর প্রত্যাবর্তনটা ছিল চ্যালেঞ্জিং ৷ তিনমাস পর থেকেই মাঠে ফেরার লড়াই শুরু করেছিলেন লিয়োনেল মেসির ভক্ত ঋজু ৷ তাঁর কথায়, "আমি এখন সম্পূর্ণ ফিট ৷ চারটে ম্যাচ ইতিমধ্যে খেলে ফেলেছি ৷ লেফট উইং'য়ে খেললেও আমি দু'দিকেই খেলতে পারি ৷ দু'টো গোল করেছি ৷ ভবিষ্যতে মোহনবাগানে খেলতে চাই ৷ দেশের হয়ে খেলারও স্বপ্ন রয়েছে ৷" বেলঘরিয়া মানেই ময়দানের ফুটবলের অন্যতম আঁতুড়ঘর ৷ একাধিক বিখ্যাত ফুটবলারের বাস এখানে ৷ ঋজু সেই তালিকায় নাম তুলতে চান ৷ চোট সারিয়ে থমকে যাওয়া ফুটবল জীবনের ফের গতি পেতেই ঋজু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ৷