নেপথ্যে আইপিএল, ভারতের বিশ্বজয়ের কারণ দর্শালেন পন্টিং

নেপথ্যে আইপিএল, ভারতের বিশ্বজয়ের কারণ দর্শালেন পন্টিং
আইপিএল ম্য়াচগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং চাপ কোনও আন্তর্জাতিক ম্য়াচের তুলনায় কম নয় ৷ প্রশংসা অজি কিংবদন্তির গলায় ৷
Published : March 17, 2026 at 3:26 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 মার্চ: টানা দ্বিতীয়বার টি-20'তে বিশ্বসেরা হয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এই নিয়ে তৃতীয়বার সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ভারতের বিশ্বজয় সংশ্লিষ্ট ফরম্য়াটে ভারতের দুর্ধর্ষ শক্তি এবং প্রতিভার পরিচায়ক ৷ আর তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আইপিএলকে বেছে নিলেন রিকি পন্টিং ৷ অস্ট্রেলিয়ার জোড়া বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা বর্তমানে পঞ্জাব কিংস হেড কোচ সাফ জানালেন, আইপিএল ম্য়াচের চাপ সামলে ধীরে-ধীরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য নিজেদের গড়ে তুলছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা ৷
গত 8 মার্চ আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত মেগা ফাইনালে নিউজিল্য়ান্ডকে 96 রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এবং সার্বিকভাবে তৃতীয়বার বিশ্বসেরা হয়েছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ যে দলের নেতৃত্বে ছিলেন সূর্যকুমার যাদব ৷ বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখার পাশাপাশি প্রথম আয়োজক দল হিসেবেও বিশ্বজয়ের নজির গড়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ গত কয়েকবছরে সাদা-বলে ভারতীয় দলের সাফল্য নিয়ে আইসিসি রিভিউ'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিং বলেন, "এ ব্য়াপারে তর্কের কোনও জায়গাই নেই ৷ কেবলমাত্র টি-20 বিশ্বকাপে নয়, আইসিসি ইভেন্টে গত পাঁচ-ছ'বছরে ভারতীয় দলের রেকর্ড অসাধারণ ৷"
বিশেষ করে ভারতের টি-20 দল নিয়ে বলতে গিয়ে পন্টিং বলেন, "এটা নিছক কোনও দল নয় ৷ ভীষণ ভীষণ শক্তিশালী ভারতের এই দলটা ৷ টানা দু'টো বিশ্বকাপ জয় ৷ কুর্নিশ ওদের ৷" এ বিষয়ে বলতে গিয়েই আইপিএলে চাপের মুখে নিয়মিত ম্য়াচ খেলার প্রসঙ্গ অবতারণা করেন 'পান্টার' ৷ তাঁর ব্য়াখ্যায় একটা আইপিএল ম্য়াচে যে তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, তা কোনও আন্তর্জাতিক ম্য়াচের তুলনায় কম নয় ৷
পন্টিংয়ের কথায়, "এই দলটিকে নিয়ে বলতে গিয়ে যে বিষয়টি আড়ালে রয়ে যাচ্ছে সেটা হল, দলটার অভিজ্ঞতা এবং ছেলেগুলো কী পরিমাণ ম্যাচ খেলে নিজেদের তৈরি করেছে ৷ তা সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হোক কিংবা আইপিএল ৷ আইপিএলের ম্য়াচগুলো যে কোনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ৷ আইপিএলের জন্যই ভারতীয় দল এত সমৃদ্ধ এবং দলে এত ভারসাম্য ৷"
আগামী বছর 50 ওভারের ফরম্য়াটে বিশ্বজয় করতে পারলে আরও বড় মাইলস্টোন অপেক্ষা করছে ভারতীয় দলের জন্য ৷ সেক্ষেত্রে প্রথমবারের জন্য সাদা-বলে ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট (চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, টি-20 বিশ্বকাপ ও বিশ্বকাপ) জয়ের স্বাদ পাবে টিম ইন্ডিয়া ৷