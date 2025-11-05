বিশ্বজয়ী বাংলার মেয়ে রিচাকে সোনার ব্যাট দিয়ে সংবর্ধনা দেবে সিএবি

বিশ্বজয়ী বাংলার মেয়ে রিচাকে সোনার ব্যাট দিয়ে সংবর্ধনা দেবে সিএবি
শনিবার সোনার জল করা ব্যাট ও বল দিয়ে বিশ্বজয়ী রিচাকে সংবর্ধনাকে দেবে সিএবি ৷ বিশ্বজয়ী এই মেয়ের হাতে ব্যাট তুলে দিতে পারেন ঝুলন গোস্বামী ৷
Published : November 5, 2025 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: রবিবার মুম্বইয়ে বাইশ গজে বিশ্বজয় করেছে ভারতের মেয়েরা ৷ ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷ ভারতের বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য বাংলার মেয়ে রিচা ঘোষ ৷ শনিবার সোনার জল করা ব্যাট ও বল দিয়ে বিশ্বজয়ী রিচাকে সংবর্ধনাকে দেবে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) ৷
বুধবার এই ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । সিএবি চেয়েছিল শুক্রবার অর্থাৎ 7 নভেম্বর রিচাকে সংবর্ধিত করতে । কিন্তু রিচার ব্যস্ততার কারণে একদিন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংবর্ধনার অনুষ্ঠান । প্রথমবার বিশ্বজয়ের রেশ এখনও কাটেনি ভারতকন্যাদের ৷ এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছে হরমনপ্রীত অ্যান্ড কোং ৷ বুধবার বিশ্বজয়ী মেয়েদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটাররা।
এই দলে বাংলার রিচা ঘোষ গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ৷ বিশ্বকাপ জয়ী সোনার মেয়েকে সংবর্ধিত করতে উদ্যোগে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা। সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই মুহূর্তে শহরের বাইরে ৷ বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরছেন ৷ তারপরই রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়ার যাবতীয় উদ্যোগে গতি পাবে । সংবর্ধনা কবে দেওয়া হবে সেই নিয়ে সিএবি-তে দোলাচল ছিল । কারণ রিচার কাছে তারিখ সংক্রান্ত নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছিল না। বুধবার সেই ব্যাপারে সম্মতি মিলেছে বলে সিএবি সুত্রে জানানো হয়েছে । সংবর্ধনা মঞ্চে রিচার হাতে সোনার জল করা ব্যাট তুলে দেওয়া হবে । এই ব্যাট তুলে দিতে পারেন ঝুলন গোস্বামী ৷ এমনটাই ভাবনা সিএবি'র ।
ভারতের বিশ্বকাপ জয়ে বড় ভূমিকা নেন বাংলার এই মেয়ে ৷ ব্যাট হাতে 235 রান করার পাশাপাশি উইকেটের পিছনে দস্তানা হাতে চারটি ক্যাচ এবং একটি স্টাম্প করেছেন রিচা ৷ শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে সেরা স্ট্রাইক-রেট (133.52) বাংলার এই মেয়ের ৷ ফাইনালে 24 বলে 34 রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন রিচা ৷
সিএবি'র পাশাপাশি রিচা ঘোষকে সংবর্ধনা জানাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও । রিচার সঙ্গে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মাকেও সংবর্ধিত করবে লাল-হলুদ । বাংলার হয়ে দীপ্তি বাংলার হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন । তাই রিচা এবং দীপ্তিকে একমঞ্চে সংবর্ধিত করার কথা ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের।
এদিকে রিচার শহর শিলিগুড়িও সোনার মেয়েকে বরণ করতে তৈরি হচ্ছে ৷ ভারতের মেয়েরা বিশ্বকাপ জেতার পরে রাত জেগেছিল শিলিগুড়ি। উৎসব আনন্দ করেছিল ঘরের মেয়ের সাফল্যে । এবার সোনার মেয়েকে বরণ করতে তৈরি হচ্ছে শিলিগুড়ি।