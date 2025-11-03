আগামীতে ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হবে, রিচার ক্রিকেট জার্নি তুলে ধরলেন ছোটবেলার কোচ

আগামীতে ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হবে, রিচার ক্রিকেট জার্নি তুলে ধরলেন ছোটবেলার কোচ
ছোটবেলার কোচ ফাঁস করলেন, ছেলেদের সঙ্গে খেলেই এতোটা পারদর্শী হয়েছেন রিচা ৷ আগে থেকে উইকেট কিপার ছিলেন না তিনি ৷
Published : November 3, 2025 at 6:26 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: আগামিদিনে ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হবেন রিচা ঘোষ ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই আশা প্রকাশ করলেন তাঁর ছোটবেলার কোচ তপন ভাওয়াল ৷
এখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় কন্যারা ৷ প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ৷ রবিবার মুম্বইয়ে বাজিমাত করেছে হরমনপ্রীত কৌরের দল । আর সেই মহিলা ব্রিগেডের এক অনবদ্য খেলোয়াড় 22 বছরের রিচা ঘোষ । বঙ্গতনয়ার 24 বলে 34 রানের ইনিংস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ভারতের জয়ে ৷ প্রথমে ব্যাটে, পরে উইকেট কিপার হিসাবে গ্লাভসে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন শিলিগুড়ির এই মেয়ে ।
রিচার দূর্দান্ত পারফরম্যান্সে এখনও মুখর গোটা দেশ । দলের পাওয়ার হিটার হিসেবে পরিচিত রিচা ঘোষ । আর সেই রিচাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে শিলিগুড়ি কিংবা উত্তরবঙ্গ নয়, বরং গোটা রাজ্যের উঠতি খেলোয়াড়রা । তবে রিচার ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার যাত্রাটা মোটেও সহজ ছিল না ।
শহরে মেয়েদের নিয়ে আলাদা ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা ক্যাম্প না-থাকায় ছেলেদের সঙ্গে খেলেই বড় হয়েছেন রিচা । শুধু তাই নয়, প্রথম থেকে রিচা উইকেট কিপার ছিলেনই না । খেলার শুরুর প্রথম দিকে অর্থাৎ জেলা বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল পর্যন্ত ব্যাটের পাশাপাশি বল করতেন তিনি । উইকেট কিপার অনেক পরে হয়েছেন বলে জানালেন কোচ তপন ভাওয়াল ।
তিনি জানান, রিচা ঘোষ আট বছর বয়স থেকে বাবা মানবেন্দ্র ঘোষের হাত ধরে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন । বাবাও ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন । শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে বাঘাযতীন ক্রিকেট অ্য়াকাডেমিতে ছেলেদের সঙ্গেই কোচিং নিতে শুরু করেন রিচা । তখনও সেভাবে উত্তরে মহিলা ক্রিকেটের প্রচলন শুরু হয়নি । তবে জেদ হারায়নি রিচা ও তাঁর পরিবার ।
মেয়ের মধ্যে ট্যালেন্ট রয়েছে, সেটা জানতে খুব দেরি হয়নি বাবা মানবেন্দ্রর । মেয়ের খেলার দিকে বিশেষ নজর দেন তিনি । ধীরে ধীরে জেলার দলে জায়গা করে নেন রিচা । ব্যাট হাতে মাঠে নামলেই রানের ঝড় তুলতেন তিনি । খুব তাড়াতাড়ি বাংলার সিলেক্টরদের চোখে পড়ে যান রিচা । তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে । বাংলা খেলতে খেলতেই অনূর্ধ্ব-16 ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল, তারপর অনূর্ধ্ব-19 দলেও জায়গা পাকা করেন রিচা । উইমেন প্রিমিয়ার লিগেও রিচার কদর বাড়ে । দেখতে দেখতে রিচা ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এক অনবদ্য খেলোয়াড় হিসেবে নিজের জায়গা পাকা করে নেন ।
তাঁর কোচ তপন ভাওয়াল বলেন, "ছোটবেলা থেকেই ব্যাট হাতে অনবদ্য ছিল রিচা । প্রত্যেক খেলায় স্কোর করত । আমার মনে হয় ছেলেদের সঙ্গে খেলেই ও আরও বেশি পারদর্শী হয়েছে । রিচা খালি একটা কথাই বলত মাইনডসেট । সেটাই সব থেকে বেশি প্রয়োজন । আমাকে বলত স্যার জুনিয়রদের সুযোগ দিন ।"
তিনি আরও বলেন, "খুব শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির মেয়ে রিচা । ছেলেদের সঙ্গে সাবলীলভাবে খেলত । কিন্তু আগে ও উইকেট কিপার ছিল না । আমি নিজে ওকে দিয়ে জেলাস্তরের খেলায় বল করিয়েছি । ও পরে উইকেট কিপিং শুরু করে । কিন্তু ও এতোটাই পটু ছিল যে খুব দ্রুত সেটাকে রপ্ত করে ফেলে । এখন রিচাকে দেখে আরও অনেক বেশি মেয়েরা ক্রিকেট খেলায় উঠে আসবে । আমরা সত্যি ওকে নিয়ে খুব গর্বিত ।"
একসময় রিচাকে খুব সামনে থেকে দেখেছে শিলিগুড়ির ক্রিকেটার শিঞ্জিনি সরকার ৷ তিনি বলেন, "দিদি দারুণ খেলেছে । আমরা দিদিকে নিয়ে খুব গর্বিত । আমাদেরও আশা আমরা দিদির মতো দেশের হয়ে খেলব ।"
শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেন, "আমরা আমাদের খুশি ভাষায় বোঝাতে পারব না । রিচা শিলিগুড়ির নাম গোটা দেশে উজ্জ্বল করেছে । যেভাবে প্রতিটা ইনিংস খেলেছে তা অনবদ্য ।"