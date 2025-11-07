পায়েস খাইয়ে ঘরে তুললেন মা, পরবর্তী লক্ষ্য স্থির বিশ্বজয়ী রিচার

পায়েস খাইয়ে ঘরে তুললেন মা, পরবর্তী লক্ষ্য স্থির বিশ্বজয়ী রিচার
তিন ম্য়াচ হারলেও বিশ্বজয়ের ভাবনা থেকে কখনও সরে আসেনি দল ৷ শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রিচা ঘোষ ৷
Published : November 7, 2025 at 4:27 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 নভেম্বর: বিশ্বকাপ জিতে ঘরের মেয়ে ফিরছে বলে কথা ৷ রিচা ঘোষকে সাদরে বরণ করে নিতে সকাল থেকে আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেনি শিলিগুড়ি ৷ কিন্তু দিল্লি বিমানবন্দরে যান্ত্রিক ত্রুটি অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করে ৷ প্রায় কয়েকঘণ্টা কাল বিলম্বের পর অবশেষে বেলা সাড়ে 12টা নাগাদ শিলিগুড়ি পৌঁছন বিশ্বজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের উইকেটরক্ষক রিচা ঘোষ ৷ প্রথম বাঙালি হিসেবে বাইশ গজে বিশ্বজয় করে রিচা ফিরতেই আবেগের বাঁধ ভাঙে শিলিগুড়িতে ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দরে পা রেখে অভ্যর্থনায় ভাসেন ভারতীয় দলের স্টাম্পার-ব্য়াটার ৷
কথামতো বাগডোগরা বিমানবন্দরে এদিন রিচাকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে হুডখোলা জিপে চড়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন রিচা ৷ বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিল ক্রীড়াপ্রেমী ও সাধারণ মানুষের ঢল। হুডখোলা জিপে যাওয়ার পথে রাস্তায় প্রচুর মানুষ রিচার সঙ্গে হাত মেলাতে এগিয়ে আসেন ৷ পাল্টা রিচাও হাত নেড়ে অভিবাদন গ্রহণ করেন ৷
ঘরের মেয়েকে বরণ করতে সেজে উঠেছিল ঘোষ বাড়িও ৷ সকাল থেকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে প্রস্তুত ছিল রিচার পরিবার ৷ রিচা পৌঁছতে উন্মাদনা চরমে ওঠে ৷ পায়েস খাইয়ে মেয়েকে বরণ করে নেন মা শম্পা ঘোষ ৷
2025 মহিলা বিশ্বকাপে উইকেটের পিছনে নির্ভরতা দেওয়ার পাশাপাশি ব্য়াট হাতেও রিচা ছিলেন অনবদ্য ৷ আট ইনিংসে 133.52 স্ট্রাইক রেটে তাঁর সংগ্রহে 235 রান ৷ যার মধ্যে ফাইনালে 24 বলে 34 রানের ক্য়ামিয়ো কিংবা গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে 94 রানের বিস্ফোরক ইনিংস ৷ শুধু কি তাই ? প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক 12টি ছক্কা হাঁকানোর নজিরও রয়েছে রিচার নামের পাশে ৷ সেই নজির অবশ্য ডিয়েন্ড্রা ডটিন এবং লিজেল লি'র সঙ্গে শেয়ার করে নিয়েছেন তিনি ৷
মায়ের হাতে তৈরি নিরামিষ পদে ভূরিভোজ সেরে এদিন বাড়িতেই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হন রিচা ৷ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "জানি না কীভাবে ভাষায় প্রকাশ করব ৷ তবে যেভাবে সকলে আমাকে ভালোবাসা দিলেন সেটা দেখে ভীষণই ভালোলাগছে ৷" বিশ্বজয়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে গিয়ে ভারতীয় উইকেটরক্ষক বলেন, "সবসময় আমরা ভেবে এসেছিলাম যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হব ৷ মাঝে তিনটে খারাপ ম্য়াচ গিয়েছিল আমাদের ৷ কিন্তু বিশ্বকাপ জয়ের দৌড় থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভাবনা প্রশ্রয় দিইনি কখনও ৷ জানতাম সুযোগ আসবে সেটাকে কাজে লাগাতে হবে ৷"
শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় না-গেলে তাঁর কেরিয়ারের ব্যপ্তি এতটা হত না ৷ আর কলকাতায় তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কারণে পরিবারকে বিশেষ করে বাবা-মা'কে সবটুকু কৃতিত্ব দিচ্ছেন রিচা ৷ স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন উড়ে আসে রিচার কাছে ৷ উত্তরে তিনি বলেন, "পরবর্তী যে টি-20 বিশ্বকাপ আসছে সেটা জেতাই এখন লক্ষ্য ৷ আমার মনে হয় ধাপে ধাপে এগোনোই ভালো ৷" বিশ্বকাপে সেরা ম্য়াচ কোনটা ? মহেন্দ্র সিং ধোনির ভক্ত রিচা ব্যক্তিগত পারফরম্য়ান্সের নিরিখে বেছে নিলেন গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ম্য়াচকে ৷ যে ম্য়াচে দল হারলেও তাঁর ব্য়াট থেকে এসেছিল 77 বলে 94 রান ৷