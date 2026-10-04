স্মরণের সেঞ্চুরির পর মুকেশের হাফডজন উইকেট, রঞ্জি জয়ীদের হারিয়ে ইরানি ট্রফি অবশিষ্ট ভারতের

স্মরণের সেঞ্চুরির পর মুকেশের হাফডজন উইকেট, রঞ্জি জয়ীদের হারিয়ে ইরানি ট্রফি অবশিষ্ট ভারতের
জম্মু-কাশ্মীরকে 167 রানে 31 বারের জন্য ইরানি ট্রফি জিতে নিল অবশিষ্ট ভারত ৷ ম্যাচের সেরা স্মরণ ৷
Published : October 4, 2026 at 4:18 PM IST
শ্রীনগর, 4 সেপ্টেম্বর: রবিচন্দ্রন স্মরণের সেঞ্চুরিতে ভর করে ম্য়াচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন হয়েছিল অবশিষ্ট ভারতের ৷ প্রথম ইনিংসে 41 রানে পিছিয়ে থাকার ধাক্কা সামলে দ্বিতীয় ইনিংসে 319 রান তুলেছিল তারা ৷ অর্থাৎ, জম্মু-কাশ্মীরের সামনে ইরানি কাপ জয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 279 রান ৷ কিন্তু মুকেশ কুমারের গতিতে দ্বিতীয় ইনিংসে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল রঞ্জি জয়ীরা ৷ সবমিলিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে 167 রানে 31 বারের জন্য ইরানি ট্রফি জিতে নিল অবশিষ্ট ভারত ৷
সেঞ্চুরি পূর্ণ করে তৃতীয়দিনের শেষে অপরাজিত ছিলেন স্মরণ ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে আট উইকেট হারিয়ে 306 রান তুলে শনিবারের খেলা শেষ করেছিল অবশিষ্ট ভারত ৷ রবিবার অর্থাৎ, চতুর্থদিন মাত্র 13 রান যোগ করে বাকি দুই উইকেটের পতন হয় ঋষভ পন্তের দলের ৷ 319 রানে শেষ হয় অবশিষ্ট ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ 153 বলে 135 রান করে স্মরণ আউট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা নামে অবশিষ্ট ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৷ 55 রান করেন সনৎ সাঙ্গুয়ান ৷
জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন উমর নাজির মীর, সুনীল কুমার ও শুভম পুন্দির ৷ কিন্তু 279 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুটা মন্দ করেননি দুই জম্মু-কাশ্মীর ওপেনার ৷ ওপেনিং জুটিতে ওঠে 54 রান ৷ কামরান ইকবালকে 32 রানে ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ঝটকাটা দেন আকাশ দীপ ৷ এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারানো শুরু হয় রঞ্জি জয়ী দলের ৷ সর্বাধিক 36 রান আসে আরেক ওপেনার শুভম খাজুরিয়ার ব্যাটে ৷
𝗪.𝗜.𝗡.𝗡.𝗘.𝗥.𝗦 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
Congratulations to Rest of India on winning the prestigious #IraniCup 2026 with a 167-run victory in Srinagar 👏@mflone_ pic.twitter.com/iUudKo9OpJ
মুকেশ কুমার ও আকাশদীপের জোড়া ফলায় মাত্র তিন ব্য়াটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছন ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একাদশবার ইনিংসে পাঁচ উইকেট সংগ্রহ করেন মুকেশ ৷ 33 রানে হাফজডজন উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি ৷ আরেক বঙ্গ পেসার আকাশের ঝুলিতে যায় তিন ৷ ম্য়াচে প্রথমজন সর্বমোট সংগ্রহ করেন আট উইকেট ৷ আর আকাশদীপের ঝুলিতে ছয় শিকার ৷ শেষ পর্যন্ত 28.4 ওভারে মাত্র 111 রানে গুটিয়ে যায় জম্মু-কাশ্মীরের দ্বিতীয় ইনিংস ৷ 167 রানে জিতে খেতাব ঘরে তোলে অবশিষ্ট ভারত ৷ দুই ইনিংসে মিলিয়ে 203 রান করে ম্য়াচের সেরা রবিচন্দ্রন স্মরণ ৷