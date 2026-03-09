গলে জল মন কষাকষি, সূর্যদের সাফল্য মিলিয়ে দিল প্রথম বিশ্বজয়ের দুই নায়ককে

গলে জল মন কষাকষি, সূর্যদের সাফল্য মিলিয়ে দিল প্রথম বিশ্বজয়ের দুই নায়ককে
'হাসলে তোমায় দারুণ দেখায়' ৷ বিশ্বজয়ের অভিনন্দন জানিয়ে একদা সতীর্থ গম্ভীরকে বললেন ধোনি ৷
Published : March 9, 2026 at 5:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: "ধোনির একটা ছক্কা বিশ্বকাপ জেতায়নি ৷" 2011 সালে ভারতের বিশ্বজয়ের নেপথ্যে মহেন্দ্র সিং ধোনির ইনিংস নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে একবার ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর ৷ ওই ফাইনালে তাঁর 97 রানের মহামূল্যবান ইনিংস উপেক্ষিত থাকায় মাহির উপর কি অভিমান বয়ে বেড়াচ্ছিলেন বর্তমান ভারত অধিনায়ক ? অভিমানের আরও অন্য কোনও কারণ আছে কিনা জানা নেই, তবে রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সূর্যকুমার যাদবদের টি-20 বিশ্বজয়ের পর সেই অভিমান গলে জল প্রথম টি-20 বিশ্বজয়ের দুই নায়কের মধ্যে ৷
ভিআইপি বক্সে বসে রবিবার টি-20'তে ভারতের তৃতীয়বার বিশ্বজয়ের সাক্ষী থেকেছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি ৷ আর চোখের সামনে সূর্যদের বিশ্বজয় উপলব্ধি করে সোশাল মিডিয়ায় তা বর্ণনা করেন ভারতের প্রথম টি-20 বিশ্বজয়ের অধিনায়ক ৷ যেখানে বর্তমান কোচ তথা একদা সতীর্থ গম্ভীরকে নিয়ে বিশেষ মন্তব্য আসে অধিনায়কের তরফে ৷ যার প্রত্যুত্তর দিলেন গম্ভীরও ৷ যা দেখে নেটপাড়ায় গুঞ্জন সূর্যদের ট্রফিজয়ে দুই প্রাক্তন সতীর্থের মধ্যে মন কষাকষি বুঝি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল ৷
রবিবার জয়ের পর ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে ইনস্টা পোস্টে ধোনি লেখেন, "আমেদাবাদে তৈরি হল ইতিহাস ৷ ভারতীয় দল এবং সকল সাপোর্ট স্টাফেদের একইসঙ্গে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অগণিত ভারতীয় অনুরাগীদের অনেক অনেক অভিনন্দন ৷ তোমাদের সকলকে একসঙ্গে খেলতে দেখা পরম আনন্দের ৷ কোচ সাহেব হাসলে তোমায় দারুণ দেখায়, খুব ভালো ৷ আনন্দ করো সকলে ৷ বুমরাকে নিয়ে কী-ই বা লিখব আর ৷ ও তো চ্য়াম্পিয়ন বোলার ৷"
তাঁকে নিয়ে সোশাল মিডিয়া পোস্টে করা ধোনির মন্তব্য নজর এড়ায়নি গম্ভীরের ৷ একদা সতীর্থ এবং অধিনায়কের পোস্টে পালটা প্রতিক্রিয়ায় গম্ভীর লেখেন, "হাসির কারণটাও দারুণ ৷ তোমায় দেখে ভালোলাগল ৷" সূর্যদের বিশ্বজয়ের পর দুই প্রাক্তন সতীর্থের সেই কথোপকথন এখন ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷
রবিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে 96 রানে হারিয়ে তৃতীয়বার টি-20'তে বিশ্বসেরা হয়েছে ভারত ৷ প্রথম ব্য়াট করে এদিন পাঁচ উইকেটে 255 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ যা বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে সর্বাধিক স্কোর ৷ পাহাড়প্রমাণ রানের চাপে পড়ে এরপর 19 ওভারে 159 রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস ৷