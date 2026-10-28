যুবভারতী-কিশোর ভারতীতে ম্যাচ আয়োজনে ভাড়া মুকুব ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের

যুবভারতী-কিশোর ভারতীতে ম্যাচ আয়োজনে ভাড়া মুকুব ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের
Stadium Rent Fees Waived for EB and MB: বুধবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ স্টেডিয়ামের ভাড়া মুকুবের কথা ঘোষণা করেন ৷ সঞ্জয় অধিকারীর প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: এবার থেকে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে খেলার জন্য কোনও অর্থ দিতে হবে না ৷ বাংলার ফুটবলের স্বার্থে ভারতীয় ময়দানের দুই প্রধানের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল রাজ্য সরকার ৷ ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ বুধবার এই খবর জানিয়েছেন ৷ এর ফলে দুই প্রধানের বিরাট আর্থিক সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
ইন্দ্রনীল খাঁ বলেছেন, "ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পাশে আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ বাংলার এবং বাঙালির ফুটবলকে বাঁচাতে বর্তমান সরকার সচেষ্ট ৷ তাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের জন্য আর ভাড়া দিতে হবে না কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানকে ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দু’টি স্টেডিয়ামে ম্যাচ প্রতি প্রায় 40 লক্ষ টাকা খরচ বাঁচবে দুই ক্লাবের ৷ যা নিয়ে দুই প্রধানের কর্তারা প্রায়শই উষ্মা প্রকাশ করতেন ৷ তাই এবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে দুই প্রধানের জন্য ভাড়া মকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র এই ঘোষণার পর রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের কর্তারা ৷ মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, "বাংলার ফুটবলের জন্য রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ শুভ ৷ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি ৷"
আর ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলছেন, "রাজ্য সরকারের সাহায্য ইস্টবেঙ্গল আগেও পেয়েছে ৷ পালাবদলের পর থেকে নতুন সরকারের প্রতিও আস্থা রয়েছে আমাদের ৷ এই সিদ্ধান্ত অর্থকড়ি দিক থেকে সাহায্য করবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৷" বাংলার ফুটবলের স্বার্থে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে ম্যাচের জন্য ভাড়া মুকুব করলেও, আরেক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিংয়ের জন্য এমন কোনও সিদ্ধান্তের কথা এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷