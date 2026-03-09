তৃতীয়বার ভারতের বিশ্বজয়ে ভরল রেকর্ডবুক, যে সকল নজির হল রবিবারের আমেদাবাদে

তৃতীয়বার ভারতের বিশ্বজয়ে ভরল রেকর্ডবুক, যে সকল নজির হল রবিবারের আমেদাবাদে
মেগা ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর দিনে আমেদাবাদে একগুচ্ছ নজিরে নাম তুলল ভারত ৷ রেকর্ড এল ব্যক্তিগত স্তরেও ৷
ভারতের বিশ্বজয়ে ভরল রেকর্ডবুক (AP/ IANS)
Published : March 9, 2026 at 4:12 PM IST
আমেদাবাদ, 9 মার্চ: সবরমতীর পাড়ে তৃতীয়বার টি-20 ক্রিকেটে বিশ্বসেরা হল ভারতীয় দল ৷ রবিবারের জয় ভারতীয় ক্রিকেট দলকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিল, টি-20 ক্রিকেটে এর আগে এমন উচ্চতায় পৌঁছনোর নজির আর কোনও দলের নেই ৷ মেগা ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর দিনে আমেদাবাদে একগুচ্ছ নজিরে নাম তুলল ভারত ৷ রেকর্ড এল ব্যক্তিগত স্তরেও ৷
Waking up as 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 😎✌️#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/SmmBw6ziET— BCCI (@BCCI) March 9, 2026
- একনজরে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রবিবার তৈরি হল যে সকল রেকর্ড:
- তৃতীয়বার টি-20'তে সেরার শিরোপা জিতল ভারত ৷ যা আর কোনও দেশের ঝুলিতে নেই ৷ এর আগে দু'বার করে টি-20'তে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংল্য়ান্ড (2010,2022) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ (2012, 2016) ৷ শুধু তাই নয়, প্রথম দল হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপে খেতাব ধরে রাখল টিম ইন্ডিয়া ৷ এমনকী আয়োজক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ জিতে মিথ ভাঙল তারা ৷
- নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রবিবার ফাইনালে প্রথম ব্য়াট করে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 255 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ যা কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপের নকআউটে কোনও দলের করা সর্বাধিক রানের ইনিংস ৷ সার্বিকভাবে যা টি-20 বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বাধিক রানের স্কোর ৷
- নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে 96 রানে জয় বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের সর্বাধিক ব্যবধানে জয়ের নজির (রানের নিরিখে) ৷
- দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে চার উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়লেন জসপ্রীত বুমরা ৷ যা আন্তর্জাতিক টি-20'তে গুজরাত পেসারের প্রথম চার উইকেট ৷
- ফাইনালে রবিবার মাত্র 18 বলে হাফসেঞ্চুরি আসে অভিষেক শর্মার ব্য়াটে ৷ যা বিশ্বকাপের নকআউট ম্য়াচে দ্রুততম অর্ধশতরানের নজির ৷
- সঞ্জু স্যামসনের 89 রান টি-20 বিশ্বকাপ ফাইনালে কোনও ব্য়াটারের ব্যক্তিগত সর্বাধিক রানের নজির ৷ 2016 এবং 2021 বিশ্বকাপ ফাইনালে যথাক্রমে মার্লন স্যামুয়েলস ও কেন উইলিয়ামসনের 85 রানের নজির এক্ষেত্রে ভেঙে দিলেন সঞ্জু ৷ 2016 সালে ফাইনালে স্যামুয়েলস অবশ্য অপরাজিত ছিলেন ৷
- রবিবার ফাইনালে পাওয়ার-প্লে'তে বিনা উইকেটে 92 রান তোলে টিম ইন্ডিয়া ৷ বিশ্বকাপের ইতিহাসে পাওয়ার-প্লে'তে সর্বাধিক রানের নজিরে এদিন ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেকর্ডে থাবা বসায় ৷ 2024 সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্য়াচে পাওয়ার-প্লে'তে এক উইকেটে 92 রান তুলেছিল ক্য়ারিবিয়ানরা ৷
- বিরাট কোহলিকে টপকে টি-20 বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে সর্বাধিক 321 রানের মালিক হলেন সঞ্জু স্যামসন ৷ 2014 বিশ্বকাপে 319 রান এসেছিল কোহলির ব্য়াটে ৷ যা এতদিন ছিল সর্বাধিক ৷
- সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে 24টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন ৷ যা টি-20 বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজির ৷