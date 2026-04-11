জিরোনার বিরুদ্ধে ড্র, ফের পয়েন্ট নষ্ট করে খেতাব থেকে আরও দূরে রিয়াল

জিরোনার বিরুদ্ধে ড্র, ফের পয়েন্ট নষ্ট করে খেতাব থেকে আরও দূরে রিয়াল
বাকি আর সাত ম্য়াচ ৷ এমন সময় বার্সেলোনার চেয়ে এক ম্য়াচ বেশি খেলে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে পড়লেন কিলিয়ান এমবাপেরা ৷
Published : April 11, 2026 at 11:08 AM IST
মাদ্রিদ, 11 এপ্রিল: সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের ৷ গত সপ্তাহে মায়োর্কার বিরুদ্ধে হার লা-লিগার খেতাবি দৌড়ে অনেকটা পিছনে ফেলেছিল তাদের ৷ পচা শামুকে পা-কাটার পর শনিবার লিগ টেবলে দ্বাদশ স্থানে থাকা দলের বিরুদ্ধেও পয়েন্ট হারাল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷ যার ফলে কোচ আলভারো অ্যাবেওলার উপর চাপ আরেকটু বাড়ল বৈকি ৷
ঘরের মাঠে স্য়ান্তিয়াগো বার্নাব্যু'য়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটের ম্য়াচে দিনকয়েক আগে হারতে হয়েছে রিয়ালকে ৷ মাদ্রিদে এসে রিয়ালকে 2-1 গোলে হারিয়ে গিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ ৷ আগামী 16 এপ্রিল ফিরতি লেগের ম্য়াচে মিউনিখে মুখোমুখি হবে দু'দল ৷ সেই ম্য়াচ জিতে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে পৌঁছতে হলে পাহাড় চড়তে হবে রিয়ালকে ৷ তার আগে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসটুকু জোগাড় করতে শনিবার লা-লিগায় জয়ের খোঁজে ছিলেন কিলিয়ান এমবাপেরা ৷
কিন্তু সেই ম্য়াচে এগিয়ে গিয়েও পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়ল রিয়াল ৷ জিরোনার সঙ্গে 1-1 গোলে ড্র করল 36 বারের খেতাব জয়ীরা ৷ ফেডেরিকো ভালভের্দের গোলে রিয়াল এদিন এগিয়ে গেলেও জিরোনার হয়ে সমতা ফেরান থমাস লেমার ৷
বায়ার্ন ম্য়াচের প্রথম একাদশে সাত পরিবর্তন এনে এদিন ঘরের মাঠে জিরোনার বিরুদ্ধে নেমেছিল রিয়াল ৷ জুড বেলিংহ্য়াম, ব্রাহিম দিয়াজ, এদের মিলিতাও, রাউল আসেনসিওদের একাদশে ফেরান অ্যাবেওলা ৷ প্রথমার্ধে গোলমুখ খুলতে পারেনি কোনও দলই ৷ দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বিপক্ষ গোলরক্ষকের বদান্যতায় গোল পায় রিয়াল ৷ বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া উরুগুয়ে মিডফিল্ডার ভালভের্দের নেওয়া শট জালে জড়িয়ে যান ৷
তবে সেই গোল ফিরিয়ে দিতে বিশেষ সময় নেয়নি জিরোনা ৷ 61 মিনিটে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের প্রাক্তনী থমাস লেমার সমতা ফিরিয়ে আনেন ম্য়াচে ৷ বক্সের সামান্য বাইরে বল ধরে বাঁ-পায়ে নেওয়া তাঁর জোরালো শটে 1-1 করে জিরোনা ৷ বাকি সময়টা স্কোরলাইন অপরিবর্তিত থাকলে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে দুই দল ৷
ড্র'য়ের ফলে 31 ম্য়াচে রিয়ালের ঝুলিতে এই মুহূর্তে 70 পয়েন্ট ৷ লিগ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার ঝুলিতে এক ম্য়াচ কম খেলে 76 পয়েন্ট ৷ আজ ঘরের মাঠে এস্প্যানিয়লকে হারালে ব্যবধান নয় পয়েন্টে নিয়ে যাবে বার্সা ৷ ফলত খেতাব জয় থেকে আরও দূরে সরবে রিয়াল মাদ্রিদ ৷