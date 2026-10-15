বিপক্ষ ফুটবলারের চুল টেনে চার ম্যাচ সাসপেন্ড, 'এল ক্লাসিকো'য় নেই ভিনিসিয়াস

বিপক্ষ ফুটবলারের চুল টেনে চার ম্যাচ সাসপেন্ড, 'এল ক্লাসিকো'য় নেই ভিনিসিয়াস
অপরাধের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে লাল-কার্ডের জন্য দু'ম্য়াচ এবং রেফারি সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের জন্য আরও দু'ম্য়াচ নিলম্বিত হওয়ার খাঁড়া নেমে এল ভিনিসিয়াসের উপর ৷
Published : October 15, 2026 at 2:36 PM IST
মাদ্রিদ, 15 অক্টোবর: ম্য়াচের মাঝে বিপক্ষ ফুটবলারের চুল টানার জের ৷ চার ম্য়াচের জন্য ব্রাজিল তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে নিলম্বিত করল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ ফলে যা পরিস্থিতি, তাতে আগামী 26 অক্টোবর মরশুমের প্রথম 'এল-ক্লাসিকো'য় নেই ভিনিসিয়াস ৷
ফিফা বিরতির পর গত রবিবার লা-লিগা প্রত্যাবর্তনে ভিলারিয়ালের মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সেই ম্যাচে একটি আক্রমণ বিল্ড-আপের সময় বিপক্ষ মিডফিল্ডার ন্য়াথন সালিবার চুল ধরে টানেন ভিনি ৷ সেই আক্রমণ থেকে গোলও তুলে এনেছিলেন সাম্বার দেশের তারকা ফরোয়ার্ড ৷ কিন্তু প্রতিপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে VAR-এর সাহায্য নিয়ে ভিনিসিয়াসকে লাল-কার্ড দেখিয়ে বের করে দেন রেফারি ৷
স্প্যানিশ ফুটবলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ভিনিসিয়াসের অপরাধের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে তাঁকে একটির পরিবর্তে দু'টি ম্যাচে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ পাশাপাশি লাল-কার্ড দেখার পর রেফারির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেওয়ার কারণে আরও দু'টি ম্যাচ, অর্থাৎ মোট চার ম্যাচ নিলম্বিত হয়েছেন ব্রাজিল তারকা ৷ সবমিলিয়ে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে 'এল-ক্লাসিকো' ছাড়াও লা-লিগায় আগামী সেভিয়া, রেসিং স্য়ান্টান্ডার ও ভ্য়ালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামতে পারবেন না ভিনিসিয়াস ৷
তারকা ফরোয়ার্ডের এই সাসপেনশন নিঃসন্দেহে 'লস ব্ল্য়াঙ্কস' শিবিরের জন্য বড় ধাক্কা ৷ এমনিতেই গ্রুপ শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার থেকে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে তারা ৷ আট ম্য়াচে 18 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে পয়েন্টস টেবলে চারে রিয়াল ৷ উল্লেখ্য, ভিলারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্য়াচের 52 মিনিটে ওইরকম একটি জঘন্য কাজের পর অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন ভিনিসিয়াস ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছিবেন, "দলের কাছে এবং অনুরাগীদের কাছে আমি দুঃখিত ৷" কিন্তু ক্ষমাপ্রার্থনা করে পার পেলেন না তিনি ৷
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐕𝐈𝐍𝐈 𝐒𝐔𝐒𝐏𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝟒 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 — 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐄𝐒 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐂𝐎 😲 Vinícius Jr has been handed a four-game suspension by La Liga and will miss: ❌ vs Sevilla ❌ vs Barcelona ❌ vs Racing ❌ vs Valencia He received two games for hair-pulling and another two for aggressive behaviour towards the referee.— 433 (@433) October 14, 2026
ফেডারেশনে 130 নম্বর ধারা উল্লঙ্ঘন করে কড়া শাস্তি পেলেন দিনকয়েক আগে কলকাতার মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলে যাওয়া ফুটবলার ৷ আগামী 26 অক্টোবর লা-লিগার প্রথম 'এল-ক্লাসিকো' ৷ বার্সেলোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমানোর জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ ম্য়াচ হতে পারে রিয়ালের ৷ যদিও বার্সার ঘরের মাঠে ন্যু-ক্য়াম্পে খেলতে যেতে হবে তাদের ৷ এমন সময় ভিনিসিয়াসের অনুপস্থিতি সমস্য়া আরও তীব্র করতে পারে ৷ তবে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে বৃহস্পতিবার (ভারতীয় সময়) দুর্ধর্ষ কামব্যাক করে জয় পেল রিয়াল ৷ 1-3 গোলে পিছিয়ে থেক রোমার বিরুদ্ধে 4-3 গোলে জিতল 15 বারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷