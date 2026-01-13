সাত মাসেই মোহভঙ্গ, কোচ জাবিকে ছেঁটে ফেলল রিয়াল

সাত মাসেই মোহভঙ্গ, কোচ জাবিকে ছেঁটে ফেলল রিয়াল
কিলিয়ান এমবাপেদের নয়া কোচ হলেন আলভারো আবেলোয়া ৷
Published : January 13, 2026 at 9:53 AM IST
হায়দরাবাদ, 13 জানুয়ারি: সম্ভাবনা ছিলই ৷ রবিবার রাতে সুপার কাপ ফাইনালে বার্সেলোনার কাছে হার সেই সম্ভাবনায় সিলমোহর দিল ৷ হেড কোচ হিসেবে ক্লাবের প্রাক্তনী জাবি আলোন্সোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ পরিবর্তে অবশ্য নয়া কোচের নামও ঘোষণা করল তাঁরা ৷ স্প্যানিশ জায়ান্টদের নয়া হেড কোচ হলেন আলভারো আবেলোয়া ৷ যিনি স্পেনের জাতীয় দলে আলোন্সোর একসময়ের সতীর্থ ৷
বায়ার্ন মিউনিখের একাধিপত্য থামিয়ে 2023-24 বুন্দেসলিগায় বায়ার লেভারকুসেনকে খেতাব এনে দিয়েছিলেন জাবি আলোন্সো ৷ গত মরশুমে খেতাব ধরে রাখতে না-পারলেও ঘরোয়া লিগে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করেছিল লেভারকুসেন ৷ জার্মান ক্লাবের ম্যানেজার হিসেবে আলোন্সোর দারুণ কাজে খুশি হয়ে চলতি মরশুমের শুরুতে (গত জুন মাসে) তাঁকে কিলিয়ান এমবাপেদের হেড কোচ করে আনা হয় ৷ ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির জুতোয় পা গলিয়েছিলেন রিয়ালের জার্সিতে 236 ম্য়াচ খেলা এই প্রাক্তন ফুটবলার (তিনবছরের চুক্তিতে) ৷
শুরুটা নেহাত মন্দ হয়নি ৷ কিন্তু মরশুম যত এগোতে শুরু করে লা লিগায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে শীর্ষস্থান হাতাছাড়া হয় 'লস ব্ল্যাঙ্কস' শিবিরের ৷ আপাতত লা লিগায় দ্বিতীয়স্থানে থাকা রিয়াল বার্সার তুলনায় চার পয়েন্ট পিছিয়ে ৷ ছ'ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগে সাতে তাঁরা ৷ ডিসেম্বরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্য়াচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে হারের পর থেকেই আলোন্সোকে ছাঁটাইয়ের ভাবনাচিন্তা চলছিল রিয়াল মাদ্রিদের অন্দরমহলে ৷ তবে সুপার কাপ ফাইনালের আগে সবধরনের প্রতিযোগিতায় শেষ পাঁচ ম্য়াচে জয় হালে পানি দিয়েছিল ৷
রবিবার 'এল ক্লাসিকো' জিতে সুপার কাপ ঘরে তুললে রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে সেটা হত জাবির প্রথম খেতাব ৷ একইসঙ্গে এযাত্রায় হয়তো চাকরিটা বেঁচে যেত 44 বছরের আলোন্সোর ৷ কিন্তু সেটা না-হওয়ায় শেষমেশ চাকরি গেল স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের ৷
🚨💣 BREAKING: ALVARO ARBELOA TAKES OVER AS NEW REAL MADRID HEAD COACH.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
He’s replacing Xabi Alonso immediately. pic.twitter.com/p2ShHatGBM
সোমবার অফিসিয়াল ঘোষণায় জাবি আলোন্সোর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করার বিষয়টি জানানো হয় 15 বারের ইউরোপ সেরা ক্লাবের তরফে ৷ পারস্পরিক সমঝোতায় ভিত্তিতেই যে দু'পক্ষ চুক্তি ভেঙেছে, তাও জানিয়ে দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় ৷ ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে লেখা হয়, "রিয়াল মাদ্রিদ অনুরাগীদের কাছে জাবি আলোন্সো সবসময় স্নেহ এবং ভালোবাসার পাত্র হয়েই থাকবেন ৷ কারণ উনি রিয়াল মাদ্রিদের একজন কিংবদন্তি এবং সর্বদা ক্লাবকে মূল্য দিয়েছেন ৷ তাই রিয়াল মাদ্রিদ তাঁর ঘর হয়েই থেকে যাবে ৷"
Comunicado Oficial: Xabi Alonso.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026
অনতিপরেই নয়া কোচ হিসেবে আলভারো আবেলোয়ার নাম ঘোষণা করা হয় ক্লাবের তরফে ৷ গত জুন থেকে ক্য়াস্তিলার দায়িত্বে থাকা কোচকে সিনিয়র দলের কোচ করল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ তারও আগে 2020 থেকে ক্লাবের যুব অ্যাকাডেমির দায়িত্বে ছিলেন আবেলোয়া ৷ ক্লাবের জুভেনাইল-এ দলের হয়ে 2022-23 মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের নজির রয়েছে বছর বিয়াল্লিশের ম্য়ানেজারের ঝুলিতে ৷