আর্সেনালের ব়্যাডারে থাকা ভিনিসিয়াসকে 2032 পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ করল রিয়াল

আর্সেনালের ব়্যাডারে থাকা ভিনিসিয়াসকে 2032 পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ করল রিয়াল
আক্রমণভাগ আরও শক্তিশালী করতে ভিনিসিয়াস'কে পেতে মরিয়া ছিল প্রিমিয়র লিগের ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
Published : August 7, 2026 at 3:05 PM IST
মাদ্রিদ, 7 অগস্ট: চলতি ট্রান্সফার উইন্ডোয় তাঁকে পেতে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিল আর্সেনাল ৷ আরও এক মরশুম রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি থাকলেও ভিনিসিয়াস জুনিয়রের জন্য মোটা অঙ্কের ট্রান্সফার ফি'র প্রস্তাব দিয়েছিল ইংলিশ প্রিমিয়র লিগ চ্যাম্পিয়নরা ৷ পাল্টা ব্রাজিল তারকাকে দলে রাখতে যে তারাও মরিয়া, সেটা রিয়ালের হাবেভাবে স্পষ্ট ছিল ৷ শেষমেশ ভিনিসিয়াসের সঙ্গে আরও পাঁচ বছরের চুক্তি বাড়িয়ে নিয়ে ট্রান্সফার জল্পনায় জল ঢালল 'লস ব্ল্যাঙ্কস' ৷
আগামী 2032 সাল পর্যন্ত ভিনিসিয়াস জুনিয়র'কে চুক্তিবদ্ধ করে নিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা ৷ আর্সেনালের ব়্যাডার থেকে ভিনিসিয়াস'কে বের করে আনতে তাঁকে আরও লোভনীয় পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দিয়েছিল রিয়াল ৷ শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে রিয়ালেই থেকে গেলেন ভিনি ৷ অসমর্থিত সূত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী বার্ষিক 17.5 মিলিয়ন ইউরো থেকে বাড়িয়ে নয়া চুক্তি অনুযায়ী ভিনিসিয়াস'কে বার্ষিক 22 মিলিয়ন ইউরো পারিশ্রমিক দেবে রিয়াল ৷
নয়া কোচ হিসেবে হোসে মোরিনহো'কে নিয়োগের পাশাপাশি মার্ক কুকুরেয়া, বার্নার্দো সিলভা, ইব্রাহিম কোনাতে'র মতো ফুটবলারদের দলে নিয়ে গত দু'মরশুমের ট্রফিখরা কাটাতে মরিয়া স্প্যানিশ ক্লাবটি ৷ আর নয়া কোচ মোরিনহো'র পরিকল্পনায় ব্যাপকভাবে ছিলেন ভিনিসিয়াস ৷ ফলত সাম্বার দেশের ফরোয়ার্ডকে কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছিল না রিয়াল ৷
😍 @ViniJr, hasta 2032. pic.twitter.com/u3JFeGKQUC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026
ভিনিসিয়াসের সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধির ঘোষণা এক বিবৃতি আকারে বৃহস্পতিবার প্রকাশ করে রিয়াল মাদ্রিদ ৷ সেখানে বলা হয়, "ক্লাবের ইতিহাসের অন্যতম সফল একটা অধ্য়ায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ভিনিসিয়াস ৷" উল্লেখ্য, ব্রাজিলের ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গো থেকে 2018 সালে ভিনিসিয়াস'কে দলে নিয়েছিল স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ ৷ গত আট মরশুমে স্পেনের ক্লাবের হয়ে 375টি ম্য়াচ খেলে 128টি গোল ও 100টি অ্যাসিস্ট করেছেন ভিনিসিয়াস ৷ ক্লাবের হয়ে জিতেছেন 14টি খেতাব ৷ যার মধ্যে রয়েছে তিনটি লা-লিগা ও জোড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় ৷
রিয়াল মাদ্রিদে থাকাকালীন ব্যক্তিগত স্তরেও প্রভূত সম্মান কুড়িয়েছেন ভিনিসিয়াস ৷ 2024 সালে ফিফা বেস্ট, 2023-24 মরশুমে চ্য়াম্পিয়ন্স লিগের সেরা ফুটবলার, 2022 ক্লাব বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার-সহ নানা সম্মান এসেছে ভিনিসিয়াসের ঝুলিতে ৷